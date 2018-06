Asta e vinerea în care se schimbă absolut TOT pentru O ZODIE: Va plânge cu lacrimi amare! Horoscopul Zilei

Află ce-ți rezervă horoscopul zilei de vineri, 29 iunie, pentru zodia ta. Două ZODII sunt extrem de active astăzi, iar asta le va aduce multe surprize în plan amoros.

Berbec

Tendinta spre incapatanare astazi, lucru ce va poate ajuta sa aveti realizari personale remarcabile; pentru a ajunge la intelegere cu altii este nevoie si de intelepciune, de prudenta. Posibil sa primiti oferta la care visati de mult, sa fiti propus pentru un proiect select.

Taur

Va simtiti in sfarsit in largul vostru dupa o perioada in care programul vi l-au facut altii, urgentele, problemele. Intuiti solutia la o problema delicata, ori pur si simplu primiti un ajutor de acolo de unde va asteptati mai putin.

Gemeni

O anume gratie, echilibru, cumpanire va ajuta sa strangeti legaturi cu prieteni, poate are cineva sa va faca o marturisire, va cere un sfat, o indrumare. Posibil sa primiti un cadou, o atentie din partea cuiva care va are la suflet, ori care vrea sa va cucereasca, daca nu sunteti intr-o relatie.

Rac

Parca totul este urgent pentru voi; ar putea sa apara si rezolvari pe ultima suta de metri, insa trebuie sa luati parte si voi. Se poate anunta o vizita, din scurt; va bucurati de prieteni buni cu care nu v-ati vazut de mult.

Leu

O zi activa pentru voi: nu va da pace un gand, o problema, o situatie si faceti tot posibilul acum sa ii dati de cap, sa o rezolvati, sa o duceti la bun sfarsit. Este bine sa fiti deschisi, va poate prinde bine un sfat, experienta cuiva care a trecut printr-o situatie asemanatoare.

Fecioara

Invitatie sa va vedeti la un ceai, la o cafea, poate are cineva sa va spuna ceva deosebit si are nevoie de un cadru pe masura. Este posibil sa primiti niste bani, sa vi se restituie o datorie, ori poate cineva sa isi arate multumirea pentru un gest pe care l-ati facut candva, la greu.

Balanta

Posibil sa luati ceva pentru casa, faceti mici imbunatatiri, amenajari, va pregatiti de vizita cuiva, sau de o petrecere in weekend. Sunteti de folos cuiva din familie, mai in varsta chiar, il insotiti la un control medical, ii cumparati medicamente, ceva potrivit nevoilor sale.

Scorpion

Se limpezeste ceva , apar si elementele care va permit sa luati o decizie importanta pentru voi, fie in plan sentimental fie pentru un proiect profesional solicitant. Sunteti poate invitatul de onoare la o intalnire cu prieteni sau colegi, aveti lucruri interesante de spus.

Sagetator

Ati putea incheia niste conturi, sa primiti ultima transa dintr-o tranzactie ori poate chiar pentru servicii efectuate. Se poate sa aflati acum despre un specialist, un terapeut, cineva care sa va ajute intr-o problema de sanatate.

Capricorn

O propunere neasteptata: apare poate un loc liber si sunteti primii invitati sa il ocupati, o fi vreun proiect pe termen limitat care se potriveste totusi asteptarilor voastre. Ati putea face acum niste demersuri legale, oficiale, daca nu ati ajuns la o intelegere amiabila pana acum.

Varsator

Aveti nevoie de liniste, de timp sa puteti observa, analiza lucrurile, sa trageti concluzii si sa faceti reglajele necesare. Se poate sa reevaluati, sa va reorientati in ceea ce priveste o hotarare luata acum cateva luni, iar acest lucru pare a fi spre binele vostru.

Pesti

Entuziasm pentru noutati venite prin intermediul unor prieteni, insa ar trebui sa nu dati vrabia din mana pentru cioara de pe gard, sa vedeti lucrurile in perspectiva. Si, mai ales, sa finalizati activitatile in curs ca sa va puteti bucura de roadele muncii voastre.