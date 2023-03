Compatibilitate zodii. Aceste zodii se potrivesc perfect și vor avea un mariaj fericit împreună

Să te căsătorești cu dragostea vieții tale este o alegere care trebuie făcută nu doar pe baza sentimentelor, ci și a rațiunii. Comptibilitatea se referă la capacitatea de a coexista fericit unul cu celălalt, însă cu siguranță știi că sunt mai multe tipuri de compatibilitate. Unele persoane pot avea o compatibilitate ridicată de prietenie, dar o compatibilitate sexuală scăzută. De asemenea, având o compatibilitate sexuală ridicată nu înseamnă neapărat că veți putea avea o căsnicie pe termen lung.

Care sunt cele mai potrivite zodii pentru un mariaj perfect

Astrologia te poate ajuta să afli dacă partenerul tău de viață este unul potrivit pentru mariaj. Semnul zodiacal îți poate spune dacă ai valori importante care formează o relație compatibilă. Iată care sunt combinațiile de zodii potrivite pentru un mariaj reușit.

Berbec și Sagetator

Berbecul este plin de energie, înălțător și are o personalitate puternică. Ei își iau responsabilitățile foarte în serios și nu evită să facă față conflictelor. În căsnicie, Berbecul este foarte fiabil și poți avea încredere că va face lucrurile cu vigoare și entuziasm. Uneori, ei pot fi atât de energetici încât vor începe să-și forțeze opiniile și credințele. Ei au nevoie de cineva care nu se teme să fie față în față cu ei atunci când sunt conflicte, dar care este încă capabil să arate apreciere pentru munca lor grea.

La fel ca Berbecul, Săgetătorul caută mereu următoarea mare aventură. Ei își asumă riscuri și trăiesc experiența vieții cât mai pasional și mai liber posibil. Partenerul ideal al Săgetătorului este independent, distractiv și întotdeauna dispus să asculte, iar Berbecul îl obligă cu ușurință.

Taurul și Racul

Taurul este un tradiționalist care va face tot ce este necesar pentru a menține stabilitatea și fericirea în familie, indiferent dacă asta înseamnă gătit, curățenie sau chiar să pună pe pauză cariera. Într-o căsnicie Taurul se bucură de plăceri fizice și așteaptă afecțiune de la partener. Taurul este capabil să se angajeze cu adevărat și este potrivit pentru cineva care este orientat spre familie și expresiv emoțional, două trăsături pe care Racul le întruchipează în mod natural.

Abordarea mai moale a Racului îi permite Taurului să se simtă confortabil cu vulnerabilitățile sale, în timp ce loialitatea evidentă a Taurului diminuează nesiguranța Racului.

Gemeni și Vărsător

Gemenii sunt fermecatori și flirteaza, ceea ce este un „must” pentru majoritatea oamenilor care caută o căsnicie fericită pe termen lung. În timp ce viața cu Gemenii poate fi plină de emoție și frumusețe, ei sunt cunoscuți pentru că fug dacă încep să se simtă împovărați de relație. Din fericire, Varsatorul este unul dintre cele mai usoare semne zodiacale care nu îi face niciodată pe Gemeni să se simtă ca și cum s-ar pierde într-o relație. Vărsătorul are propria linie independentă și valori despre libertate, iar Gemeneii înțeleg asta pe deplin.

Relația acestor nativi zodiacali poate părea a fi superficială pentru cei din afara ei, dar fiți siguri că Gemenii și Vărsătorul au o conexiune bună.

Rac și Scorpion

Familia este cel mai important lucru pentru Rac. Tradiționalismul îl face pe Rac atât de devotat și binevoitor. Racii tind să fie foarte fragili din punct de vedere emoțional, ceea ce îi poate face uneori să fie agresivi verbal. Ei se descurcă cel mai bine cu parteneri puternici care le pot ridica moralul și îi pot învăța cum să aibă incredere, iar Scorpionul este partenerul perfect pentru ei. A iubi un Scorpion poate fi foarte dificil dacă nu ești o persoană răbdătoare – din fericire, răbdarea este una dintre cele mai venerate trăsături ale Racului.

Scorpionul tinde să fie un semn destul de intens și misterios, dar asta nu-l îndepărtează pe Racul intuitiv și matern. În schimb, pasiunea Scorpionului ajută la menținerea nesiguranței Racului la distanță, în timp ce Racul este capabil să-i arate Scorpionului dragoste și reasigurare.

Leul și Balanța

Leul va lumina orice cameră în care se află cu zâmbetul lor cald și comportamentul lor fermecător. Aceasta este, de asemenea, o persoană căreia îi pasă de imaginea publică, așa că va dori să-și arate partenerul în orice mod poate. Partenerul lor ideal va fi cineva grațios, elegant și care le oferă respectul și admirația pe care le doresc. Ca si leul, Balanta tinde sa fie in centrul scenei, desi din diferite motive. Personalitatea carismatica a Balantei le aduce cu usurinta prieteni si admiratori, ceea ce ii face sa fie un plus perfect pentru Leu.

Balanta este ok sa stea pe spate, in timp ce Leo fura lumina reflectoarelor, iar Leo are incredere ca Balanta are spatele in timp ce lucreaza in camera.

Fecioara și Capricornul

Fecioara este cea mai de încredere dintre semnele zodiacale. Sunt muncitori care se bucură să fie productivi și să prețuiască inteligența. Atâta timp cât partenerul lor este de încredere, ei vor arăta o dedicare puternică familiei lor și vor face tot ce pot pentru a le oferi. Sunt conservatori prin natura lor, iar partenerul lor ideal este cineva care nu este impulsiv și prețuiește încrederea la fel de mult ca el, un rol pe care Capricornul îl simte fără probleme.

Capricornul este un semn zodiacal foarte inteligent, de încredere și loial. Logic și fundamentat, ei admiră inteligența Fecioarei la fel de mult cum admiră loialitatea Capricornului.

Pești și pești

Căsătoria este un concept alb-negru pentru pești. Fie sunt dornici să sară direct în apă, fie își vor lua timpul să testeze apele.

În ciuda opiniilor lor despre căsătorie, peștii au o personalitate idealistă – uneori atât de fantastică încât singura persoană care ar putea înțelege este un alt nativ pești. Peștii își apreciază credințele mai presus de orice și este important pentru ei ca partenerul lor să nu pună în pericol aceste credințe. Deși acest lucru poate părea că peștii au nevoie de un pământ împământat sau de un semn fix pentru a echilibra aceste calități, adevărul este că compatibilitatea se poate zbate în timp, deoarece cei doi nu prea văd ochi în viața de zi cu zi. Peștii prosperă cu un partener care ajunge exact de unde vin, pe care îl vor găși într-un alt Pești.

