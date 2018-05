Femeile Anului 2018: ce zodii vor da lovitura pe toate planurile în anul 2018? Se pare că noul an aduce vești excelente pentru cel puțin 3 zodii. Femeile născute sub aceste 3 însemne zodiacale vor avea parte de succes în tot ceea ce vor întreprinde.

Pur şi simplu viaţă le va zâmbi în 2018, astfel că au toate şansele să se bucure de împliniri profesionale, dar şi de câştiguri financiare şi de multă dragoste.

Femeia Fecioară

Femeile născute în zodia Fecioară sunt printre cele mai ambiţioase din zodiac. Anul acesta, nativele din zodia Fecioară au tras din greu, dar anul viitor vor colege roadele muncii lor.

Aproape toate visurile profesionale li se vor împlini în anul ce urmează. În plus, vor simţi nevoia să îşi dezvolte talentele – vor înflori, pur şi simplu…

Femeia Gemeni

Femeia Gemeni a suferit destul de mult pe toate planurile în ultima perioada, însă acum astrele se vor întoarce în favoarea ei. Practic, va cunoaște ce înseamnă cu adevărat succesul, ce înseamnă să fii iubită și se va bucura din plin de lucrurile frumoase de pe această lume.

Vărsător

Banii vor fi unul dintre subiectele preferate în noul an. Pentru prima oară după mult timp, femeile din zodia Vărsător vor putea răsufla ușurate: vor scăpa de datorii şi vor rămâne și cu sume frumușele de bani, cu care îşi vor putea satisface toate dorințele.

Va fi unul dintre cei mai buni ani pentru persoanele de sex feminin născute în această zodie, un an în care vor face cu adevărat o impresie bună în societate, prin realizările şi determinarea lor ele.ro.

Când se întorc guvernatorii acasă…

Intre 2018-2019, 3 mari planete se afla in propria lor zodie, adica in zodia de domicliu, pe care o guverneaza si in care au cea mai mare putere.

Guvernatori. Patroni. Parinti. Spune-le cum vrei! Ele sunt planetele care au ”grija” de anumite zodii. Unii doar de o zodie, altii de cate doua… In mersul lor rotund pe zodiac, aceste planete trec prin zodii in care se simt bine, altele in care se simt ca niste strainer, in altele total inconfortabil, dar odata la cativa ani ele se intorc… ACASA, in zodia lor de resedinta, de domiciliu. Si unde e cel mai bine daca nu acasa?

Imaginati-va momentul: daca ar fi mama sau tata plecati cativa ani de acasa cum i-ati primi? Exact! La fel fiecare zodie isi asteapta parintele, care vine cu daruri, cu recompense, cu bucurie si noutati, cu vesti, sanse si oportunitati. Iar anii 2018-2019 vin cu astfel de evenimente!

Nu in orice an planetele se intorc in zodia lor de domiciliu, ca atare un an cu mai multe astfel de tranzite – de intoarceri ”acasa” – nu e unul oarecare, ci unul cu energii mult mai puternice. Anii 2014, 2015, 2016 nu s-au bucurat de un Saturn in zodia de domicliu, nici de Jupiter in Sagetator, la el acasa, doar finalul de 2017 il readuce pe Saturn in zodia pe care o guverneaza, in Capricorn, unde va sta apoi pana la final de 2020.

Ca atare 2018-2019 se prefigureaza a fi cei mai interesanti ani – din ultimele cateva decenii – avand, simultan, in zodia proprie 3 mari planete.

Sfat: Perioadele in care o planeta se intoarce acasa sunt de o intensitate mai mare, planetele au atunci cea mai puternica influenta ca atare, adunate per total, perioadele in care se aduna puterile cat mai multor planete aflate in domiciliu simultan sunt mai pline de energie, lucrurile merg mai bine, suntem mai energici, mai pregatiti pentru orice. Valorificati din plin aceste perioade cu maxim de energie planetara pentru marile dv. proiecte.

Doi ani speciali: 2018 și 2019