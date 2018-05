Horoscop 11 mai. Atenție MARE la ziua de vineri! Veți primi o veste CATASTROFALĂ! Zodiile acestea sunt la pământ!

Berbec

In prima parte a zilei este posibil sa va lipseasca simtul practic si sa simtiti ca va irositi energia. Puteti conta pe sprijinul colegilor, care va inteleg si sunt dispusi sa va ajute.

Va recomandam sa fiti prudent si sa nu refuzati ajutorul celor din jur.

Taur

Evenimente neprevazute v-ar putea obliga sa va schimbati programul pentru ziua de azi, dar schimbarile par sa va fie favorabile. Este posibil sa faceti cunostinta cu o persoana cu experienta in domeniul dumneavoastra de activitate, care v-ar putea ajuta intr-o afacere.

Vă recomandam sa nu luati hotarari sub impulsul momentului. De asemenea, speculatiile financiare sunt de evitat azi.

Gemeni

Ar fi bine sa nu incepeti activitati noi, pentru ca exista riscul sa intampinati dificultati neprevazute. In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti nevoit sa faceti cateva drumuri scurte care nu suporta amanare si care va cam dau programul peste cap.

Va recomandam sa evitati, pe cat posibil, activitatile dificile, care necesita putere de concentrare.

Rac

In prima parte a zilei este posibil sa fiti cam agitat si hipersensibil si sa nu va simtiti in forma.

Sugestia noastră este sa nu luati decizii importante azi, pentru ca simtul practic este redus. Evitati discutiile in contradictoriu cu cei din jur!

Leu

S-ar putea ca in prima parte a zilei sa apara mici tensiuni in relatia cu partenerul de viata. E bine sa le tratati cu calm. Un gest tandru sau o vorba buna va pot ajuta sa evitati o cearta.

Daca nu stati prea bine din punct de vedere financiar, puteti fi optimist: banii de care aveti nevoie vor aparea la momentul oportun.

Fecioară

Dimineata este posibil sa va simtiti obosit si confuz, iar simtul practic sa fie scazut. Daca aveti de luat decizii importante, ar fi bine sa le amanati cel putin o zi.

Va sfatuim sa va limitati la activitati de rutina si sa incercati sa va odihniti mai mult.

Balanță

Este o zi buna pentru intalniri cu prietenii si cu persoana iubita. Dupa-amiaza este posibil sa primiti o suma importanta de bani de la o persoana mai in varsta din familie.

Sunt sanse sa vi se propuna o colaborare, dar ar fi bine sa amanati luarea unei decizii. Nu este exclus sa aveti probleme din cauza unei femei impulsive.

Scorpion

Azi aveti tendinta sa fiti cam visator si sa credeti ca puteti rezolva orice foarte usor. Ca sa nu aveti surprize neplacute, eastrolog.ro va recomanda sa amanati activitatile importante sau dificile.

Va sfatuim sa aveti grija cum va exprimati, pentru ca exista riscul sa jigniti pe cineva la care tineti. Nu este momentul sa va impuneti punctul de vedere.

Săgetător

S-ar putea sa fiti dezamagit din cauza ca o discutie de afaceri nu a dus la rezultatele la care v-ati asteptat. Va puteti astepta la o zi destul de dificila in plan profesional si in afaceri. In schimb, aveti posibilitatea sa petreceti momente placute alaturi de persoana iubita.

Este momentul sa va relaxati si sa va incarcati bateriile.

Capricorn

Aveti o agenda incarcata, dar ati face bine sa nu neglijati pauzele de relaxare. Eastrolog.ro va sugereaza sa incercati o odihna activa: un hobby, un sport, bricolaj etc.

In prima parte a zilei aveti tendinta sa cheltuiti mai mult decat va puteti permite. Incercati sa fiti mai cumpatat!

Nu este exclus sa faceti cunostinta cu o persoana pe care o veti indragi imediat.

Vărsător

Mâine ar fi bine sa nu incepeti activitati noi, pentru ca aveti tendinta sa va grabiti si sa faceti greseli. Se pare ca sunteti cu capul in nori si riscati sa neglijati probleme importante. Ar fi bine sa va faceti o lista de prioritati.

Incercati sa va organizati cat mai bine timpul!

Pești

Desi aveti impresia ca ideile dumneavoastra nu sunt apreciate asa cum ar merita, nu este cazul sa va indispuneti. Rezultatele concrete vor fi mai convingatoare decat vorbele.

Sfatul nostru este sa nu semnati documente importante si sa amanati negocierile de afaceri.

Puteti avea satisfactii pe plan sentimental si in relatia cu o persoana pe care ati cam ignorat-o in ultima vreme.