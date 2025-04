Chefi la cuțite, 1 aprilie 2025. Au ieșit scântei între chef Richard Abou Zaki și chef Ștefan Popescu. Ce surpriză au avut jurații

În ediția 11 din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 1 aprilie 2025, chef Richard Abou Zaki și chef Ștefan Popescu și-au adresat replici acide, chiar în timp ce o concurentă își aștepta jurizarea. Iată ce s-a întâmplat, dar și ce concurenți au pășit pragul show-ului culinar.

Cea mai nouă ediție din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 1 aprilie 2025, a adus pe micile ecrane ale publicului clipe pline de tensiune, concurenții talentați, preparate spectaculoase și momente inedite.

Chef Richard Abou Zaki, chef Alexandru Sautner, chef Orlando Zaharia și chef Ștefan Popescu au analizat în detaliu fiecare farfurie a concurenților, sperând că vor oferi un alt cuțit de aur. De altfel, aceștia au avut parte și de multe surprize.

Ce concurenții au gătit în ediția 11 din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 1 aprilie 2025

Printre concurenții care au făcut un show de zile mari în platoul Chefi la cuțite se numără Brad Vee Johnson. Pe lângă faptul că a venit cu un preparat senzațional, artistul celebru în New York a reușit să-i cucerească pe jurați cu un moment artistic.

Chiar înainte de a afla verdictul chefilor, concurentul le-a cântat o piesă a lui Frank Sinatra. Chef Orlando Zaharia, chef Richard Abou Zaki, chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner au fost luați prin surprindere de vocea memorabilă a cântărețului.

„Cea mai bună voce!”, a spus unul dintre jurați.

După ce au aflat mai multe detalii despre viața personală, chefii au decis să-i dea verdictul final. Așadar, acesta merge în etapa următoare a competiției.

Luca George Boncea este puștiul de 13 ani care i-a impresionat pe jurați cu talentul său în bucătărie, dar și cu povestea de viață. Acesta a venit la Chefi la cuțite alături de verișorul său, Marian Burtoi, pentru a se întrece în preparate.

Micuțul a făcut o Panna cotta cu sirop de căpșuni, iar vărul său a realizat o rețetă savuroasă de risotto cu fructe de mare și sparanghel. Chefi au ghicit că în spatele preparatului cu creveți se află un bucătar.

„Din păcate, eu n-am părinți. Mama mea a murit când aveam vârsta de 7 ani, iar tatăl meu când aveam vârsta de 11 ani, s-a îmbolnăvit la plămâni. Sora mamei mele, fiind nașa mea, m-a luat în custodia ei. Dureros, dar a fost nevoie să trec peste!”, au fost dezvăluirile lui Luca ce au emoționat jurații show-ului culinar.

Micuțul și vărul său, Marian, au fost trimiși direct în bootcamp.

Ștefania Funieru are 29 de ani și locuiește în București. Concurenta a pășit în platoul Chefi la cuțite cu zâmbetul pe buze și încrezătoare în preparatul său. Toți au rămas cu gurile căscate atunci când au văzut cine se află în spatele preparatului asiatic.

Deși are o meserie total opusă gătitului, aceasta nu a renunțat la pasiunea pentru bucătărie. În ediția 11 a show-ului culinar, de pe 1 aprilie 2025, tânăra a primit doar două cuțite din partea juraților.

Citește și: Chefi la cuțite, 31 martie 2025. Cine a câștigat a zecea amuletă. Ce concurenți au impresionat jurații

Laszlo Veiszenbacher​ este de profesie enolog și a venit din Satu Mare pentru a-i cuceri pe jurați cu preparatul său: Papricaș de pui cu piure de cartofi și salată de cartofi în stil unguresc. Înainte de a afla verdictul chefilor, concurentul a povestit despre cum a ajuns să aibă o astfel de meserie.

Mai mult, acesta a vorbit cu emoție în glas despre femeia care l-a cucerit după un divorț dificil: „Era însărcinată, însă s-a îndrăgostit de altcineva și voia să trăiască o altă viață. Atunci s-a terminat și activitatea mea ca enolog. Am rămas să încep de la 0, cu băiețelul de 6 ani. Prin 2019 am cunoscut-o pe actuala mea soție. Nu exagerez dacă spun că este jumătatea mea mai bună, este ceva extraordinar. Ne înțelegem foarte bine. Și ea este divorțată, are o fetiță.”

Chiar dacă nu a primit patru cuțite, concurentul merge în etapa următoare a show-ului culinar cu trei cuțite: „Foarte tare îmi doream să-l iau, sunt foarte fericit!”.

Tot în ediția 11 din sezonul 15 Chefi la cuțite, jurații au avut parte de o surpriză neașteptată. Aceștia au rămas mască atunci când au ridicat cloșurile și au găsit insecte prăjite pe o bucată de mămăligă.

„Aici e un nivel prea înalt și pentru mine. Insectele au gust de semințe. Ăștia sunt puțin arși, îmi arde palatul”, a spus chef Richard Abou Zaki.

Radu Andronache este cel care a hotărât să vină în show-ul culinar cu o rețetă inedită. Un lucru este cert, chefii au fost luați prin surprindere de preparatul tânărului. Concurentul a primit doar un cuțit din partea lui chef Orlando Zaharia.

„Am și eu micile mele plăceri vinovate!”, a spus acesta.

Mihai Sorin Ion în vârstă de 41 de ani se numără printre concurenții din sezonul 15 Chefi la cuțite cu o poveste de viață neașteptată. Chiar dacă nu este bucătar profesionist, acesta a venit în platoul show-ului culinar pentru a-i cunoaște pe chefi, dar și pentru a afla dacă se descurcă în bucătărie.

„Unii mai uită cu cine a plecat la drum. Ce să zic? Am doi copii cu ea, unul de 15 ani și unul de 5 ani, doi băieți. A fost femeia perfectă până când și-a băgat cineva coada. (...) Pe unii banii îi schimbă. Au apărut și alte personaje, un șofer. A stat prea multe cu el. Am pus-o să aleagă între mine și șoferul, iar ea l-a ales pe el. Eu am plecat de ziua mea de acasă.”, a dezvăluit concurentul.

Pentru că este o persoană sinceră, talentată și asumată, Mihai Sorin Ion a reușit să-l facă pe chef Ștefan Popescu să își schimbe votul pentru a merge în bootcamp. Așadar, acesta a primit trei cuțite din partea juraților.

„Tot ce primesc acum este bonus de la viață!”, a fost reacția lui.

Jacob Artinian și Erich Johann Jikeli, Marius Bicu și tatăl său, Oana Macovei sunt doar câțiva dintre concurenții care au venit la Chefi la cuțite în ediția 11 din sezonul 15, de pe 1 aprilie 2025. Aceștia au vorbit cu jurați despre afacerile pe care le au, oferindu-le o serie de cadouri.

În timp ce unii au primit șansa de a trece în bootcamp, alții s-au ales cu un cuțit argintu, cel al prieteniei. Chefii au avut grijă să trimită pe toată lumea cu un „suvenir” acasă.

Iulian Stere și-a făcut curajul să se înscrie la Chefi la cuțite, după ce a acumulat o experiență vastă în artele culinar. Până la vârsta de 30 de ani, tânărul se mândrește cu o mulțime de reușite în viață, iar printre acestea se numără și colaborarea cu celebrul bucătar Gordon Ramsay.

Nici bine nu și-a făcut apariția în platou că chef Ștefan Popescu l-a recunoscut. Se pare că aceștia s-au cunoscut încă de când tânărul era ospătar.

În spatele zâmbetului său larg, concurentul ascunde o poveste de viață cumplită. Iulian Stere a fost nevoit să renunțe la jobul pe care îl avea pe un vas de croazieră din cauza problemelor de sănătate.

„Am făcut o operație pentru o tumoră pulmonară pe partea dreaptă. Nu am avut niciun simptom, am descoperit-o în urma unui preinfarct la vârsta de 22 de ani. Pentru mine a fost o perioadă foarte dificilă, am stat în spitale destul de mult. Am fost băgat de urgență în operație!”, a mărturisit tânărul.

După ce a povestit alături de chefi, concurentul a fost trimis în etapa următoare a competiției.

S-au dat replici acide între chef Richard Abou Zaki și chef Ștefan Popescu în ediția 11 din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 1 aprilie 2025

Chef Richard Abou Zaki și chef Ștefan Popescu și-au adresat replici acide în ediția 11 din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 1 aprilie 2025. Cei doi au avut parte de o discuție aprinsă după ce au început să jurizeze preparatul unei concurente: Mihaela Cherașcu.

Preparatul cu piure de cartofi și șnițel a generat o mulțime de comentarii din partea juraților.

„Mie îmi place preparatul ăsta, piureul e fin și gustos! E ce trebuie!”, a spus chef Ștefan Popescu.

„E gustos, dar nu e fin! Haideți să nu exagerăm!”, a spus chef Richard Abou Zaki.

„E bun, ce vrei? Ați dat cuțite la tot felul de farfurii care nu aveau nicio treabă și acum?”, a mai întrebat juratul.

„Nu e adevărat! Nu vorbim de fine dining, vorbim de șnițelul ăsta! Nu mă face să mă enervez! Vrei să ridici o farfurie care nu este bună! Are gust, dar e un pui copt!”, a mai zis chef Richard Abou Zaki.

„Tu ce vrei, stratosferic în farfurie tot timpul? Exagerezi! Ce nu înțelegi, n-am voie să dau un cuțit? Dacă are gust cum să nu-i dau cuțit?”, a reacționat chef Ștefan Popescu.

Chef Orlando Zaharia și chef Alexandru Sautner nu a intervenit în discuția aprinsă a celor doi colegi.

Fratele lui chef Ștefan Popescu a venit în ediția 11 din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 1 aprilie 2025

Fratele mijlociu al lui chef Ștefan Popescu a venit în ediția 11 din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 1 aprilie 2025, pentru a-i face o surpriză. Acesta i-a gătit două preparate care să-i aducă aminte de copilărie.

Deși lucrează alături de fratele său la evenimente, juratul show-ului culinar nu și-a dat seama că în spatele farfuriilor ar putea fi chiar acesta. Chef Ștefan Popescu a avut o reacție spectaculoasă atunci când l-a văzut pe cel alături de care a crescut.

„Du-te, mă, de aici! Nu se poate! E frate-miu!”, a spus cheful.

Odată cu apariția fratelui său în platoul Chefi la cuțite, juratul a făcut dezvăluiri copleșitoare despre viața lui.

Citește și: Bogdan Păun a venit la Chefi la cuțite cu un burger de struț deconstruit! Ce reacții au avut jurații când au ridicat cloșurile

„Suntem trei frați. Eu am crescut cu Bogdan, fratele mai mare a fost înfiat de bunici. Părinților mei le-a fost greu să crească și al treilea copil. La un moment dat ei au divorțat. Au fost lucruri grele în familie până au divorțat ai mei. Am avut multe amintiri mai neplăcute, din păcate. Mama ne-a crescut singură.

Așa eu am crescut doar cu Bogdan, fratele meu mai mare fiind la bunici. Nu am simțit partea paternă. Mama ne-a crescut bine!”, a dezvăluit chef Ștefan Popescu.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri pe Antena 1 și în AntenaPLAY, de la 20:30.