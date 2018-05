Horoscop 15 mai. Zodia care câștigă TOT mâine! Luna Nouă îi poartă noroc

Horoscopul din 15 mai recomandă să profitați de șansele create de Luna Nouă, fenomenul astral al zilei. Este o zi potrivita pentru a va dedica activitatilor si planurilor secrete, de a vă duce la îndeplinire ceva ce ați amânat mult timp. O zodie este marea beneficiară a Lunii Noi și castiga tot! E ziua ei, e șansa ei!

Horoscop 15 mai Berbec

Aveti posibilitatea sa va faceti remarcat in societate si puteti colabora foarte bine cu cei din jur. Dorinta de afirmare si vointa puternica va ajuta sa incheiati o afacere profitabila, pe termen lung. Eastrolog.ro va sfatuieste, totusi, sa nu fiti prea critic cu partenerul de viata.

Horoscop 15 mai Taur

In prima prte a zilei aveti idei excelente, pe care ar fi bine sa le folositi in activitatea profesionala sau in afaceri. Relatiile sentimentale pot fi foarte bune daca nu ii faceti reprosuri nejustificate persoanei iubite. Dupa-amiaza s-ar putea sa va viziteze un prieten, care va cere un imprumut. Daca puteti, ajutati-l! În zodia Taur va avea loc și fenomenul de Lună Nouă din data de 15 mai și tot în zodia Taur va ajunge, în aceeași zi, planeta Surprizelor și a marilor schimbări, Uranus. Pentru Capricorni, Luna Nouă și Uranus pot aduce noi colaborări profesionale. Sunteți zodia beneficiară a fenomenului de Lună Nouă, fapt ce vă aduce câștiguri pe toate palierele. În plan personal, o nouă relație sau, după caz, un nou început în relația deja existentă. Pentru unii naivi, Luna Nouă și Uranus pot favoriza schimbarea surprinzătoare a planurilor și deciziilor legate de viitorul relației.

Horoscop 15 mai Gemeni

In prima parte a zilei este posibil sa fiti irascibil si riscati sa va purtati nedelicat cu persoana iubita. Va sfatuim sa va controlati nervozitatea, pentru ca riscati sa provocati o cearta.Folositi-va potentialul intelectual, care este la cote maxime astazi! Consultați și horoscopul săptămânii 14 - 20 mai 2018.

Horoscop 15 mai Rac

Entuziasmul pe care il aratati la serviciu va poate atrage invidia unui coleg. Nu este exclus sa aveti discutii cu partenerul de viata din cauza ca acordati prea mult timp activitatilor profesionale sau afacerilor. Incercati sa clarificati cu calm toate neintelegerile!

Horoscop 15 mai Leu

Din dorinta de a obtine venituri suplimentare, riscati sa neglijati relatiile sentimentale si sa va certati cu partenerul de viata. Eastrolog.ro va recomanda sa va ganditi bine inainte de a lua o hotarare importanta. Incercati sa gasiti o cale de mijloc intre sentimente si bani! In a doua parte a zilei s-ar putea sa fiti invitat la rude, unde va simtiti foarte bine si uitati de grijile cotidiene.

Horoscop 15 mai Fecioară

Este posibil sa plecati intr-o calatorie neprevazuta, in interes familial. Va recomandam sa tratati cu maxima seriozitate intrunirile si conversatiile pe care le aveti azi, pentru ca s-ar putea sa aflati informatii care va vor fi foarte utile in plan profesional sau in afaceri. Profitati de acest moment favorabil! Puteti avea succes atat pe plan social, cat si material.

Horoscop 15 mai Balanță

Sunt sanse sa se produca evenimente neasteptate, care marcheaza schimbari favorabile in viata dumneavoastra. Dorinta de afirmare si activitatea intelectuala intensa va pot conduce spre succes, atat in societate, cat si in activitatea profesionala. In a doua parte a zilei este posibil sa luati o hotarare importanta intr-o problema sentimentala. Va recomandam sa va ascultati intuitia.

Horoscop 15 mai Scorpion

Aveti sanse sa obtineti rezultate deosebite cu prilejul unei calatorii de afaceri. Eastrolog.ro va sfatuieste evitati discutiile aprinse cu partenerii sau asociatii. Dupa-amiaza aveti sanse sa faceti rost de bani pentru a continua o lucrare in casa, inceputa mai demult. Nu va lansati in speculatii!

Horoscop 15 mai Săgetător

Este posibil sa intampiati dificultati in relatiile sentimentale si pe plan financiar. Va sfatuim sa va pastrati calmul si sa nu luati decizii sub impulsul momentului. Va puteti baza pe sfaturile prietenilor apropiati.

Horoscop 15 mai Capricorn

În prima parte a zilei este posibil să survină evenimente neprevăzute, care va dau peste cap toate planurile. S-ar putea să aflați că trebuie să plecați într-o călătorie în interes profesional, spre nemulțumirea partenerului de viață. Eastrolog.ro va sfătuiește să va păstrați calmul și să evitați o ceartă, pentru că s-ar putea să se termine rău!

Horoscop 15 mai Vărsător

Începeți ziua cu entuziasm și multă ambiție. Eastrolog.ro va sfătuiește să evitați discuțiile în contradictoriu cu colegii de muncă sau cu partenerii de afaceri. După-amiază aveți șanse de succes în societate și colaborați foarte bine cu persoanele mai tinere. Nu faceți nicio promisiune dacă nu sunteți sigur că va puteți ține de cuvânt!

Horoscop 15 mai Pești

S-ar putea că un prieten să va reproșeze că nu va plătiți datoriile la timp. Va sfătuim să va păstrați calmul și să va stabiliți clar prioritățile. Nu refuzați ajutorul unei rude mai în vârstă!