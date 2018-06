Horoscop 28 iunie. Avertisment pentru o zodie! Va fi cea mai mare pierdere a ei!

Horoscopul din 28 iunie vă recomandă să mai slăbiți frâiele și să vă mai temperați pornirile. Eset o săptămână în care primim tot felul de mesaje din partea astrelor. O zodie primește avertisment clar! Să nu riște nimic!

Horoscop 28 iunie Berbec

În prima parte a zilei este posibil să va simțiți obosit și indispus. Nu este exclus să deveniți chiar irascibil, riscând să declanșați conflicte cu colegii. Horoscopul zilei din 28 iunie va sugerează să amânați întâlnirile cu prietenii și cu rudele, sau, cel puțin, să evitați discuțiile pe subiecte sensibile, care pot conduce la ceartă. Ar fi bine să profitați de timpul liber pentru a va odihni.

Horoscop 28 iunie Taur

În prima parte a zilei s-ar putea să fiți irascibil din cauza oboselii acumulate în ultima perioadă.

Va recomandăm să nu faceți eforturi deosebite la locul de muncă sau acasă, fiindcă riscați să va extenuați și chiar să aveți probleme de sănătate. După-amiază s-ar putea să va confruntați cu o problemă legată de bani. Nu este cazul să va faceți griji, fiindcă sunt șanse să se rezolve în scurt timp

Horoscop 28 iunie Gemeni

Este posibil să faceți o scurtă călătorie în interes profesional sau de afaceri care va oferă prilejul unor reușite deosebite. Având în vedere contextul astral tensionat, va sfătuim să va păstrați calmul și să nu ridicați tonul. În relația cu partenerul de viață, eastrolog.ro va sfătuiește să fiți mai flexibil, pentru a evită o ceartă.

Horoscop 28 iunie Rac

Se pare că sunteți indispus pentru că o persoană apropiată întârzie să va dea o sumă care vi se cuvine și, astfel, sunteți nevoit să va împrumutați. Șansele de a obține un împrumut sunt destul de mici azi, dar în curând situația se va îndreptă. Horoscop zilnic 28 iunie va sfătuiește să nu va lăsați provocat de nervozitatea celor din jur și să evitați confruntările. Ar fi bine să va odihniți mai mult, fiindcă sunteți predispus la probleme de sănătate.

Horoscop 28 iunie Leu

În prima parte a zilei s-ar putea să va concentrați mai greu și să va simțiți în până de idei. Nu este exclus să deveniți irascibil. Horoscopul din 28 iunie va sugerează să amânați întâlnirile de afaceri și călătoriile. De asemenea, este indicat să evitați lucrările dificile, care necesită atenție și concentrare. Puteți avea succes în activitățile legate de cămin.

Horoscop 28 iunie Fecioară

Este posibil să faceți o călătorie în interes profesional sau de afaceri. Va sfătuim să evitați discuțiile în contradictoriu, fiindcă aveți tendința să va susțineți punctul de vedere cu încăpățânare și riscați să se ajungă la ceartă. S-ar putea să fiți nervos din cauza că nu stați prea bine cu banii. În curând ați putea primi o sumă importantă.

Horoscop 28 iunie Balanță

Astăzi aveți tendința să criticați pe toată lumea. Încercați să fiți mai flexibil sau să evitați discutarea unor subiecte delicate! Va recomandăm să fiți foarte atent pe ce dați banii. S-ar putea că partenerul de viață să nu fie de acord cu cheltuielile pe care le faceți. Că să evitați o ceartă, sfătuiți-va înainte de merge la cumpărături! Ar fi bine să acordați mai multă atenție familiei.

Horoscop 28 iunie Scorpion

S-ar putea să primiți o veste neplăcută despre o rudă și să fiți nevoit să va schimbați programul. Nu este exclus să faceți un drum neplanificat. Contextul astral al zilei fiind destul de tensionat, va sfătuiește să fiți foarte atent și precaut, pentru că există riscul să fiți implicat într-un accident. Nu riscați nimic, va fi cea mai mare pierdere a voastră! Astrele vă dau un avertisment important!

Horoscop 28 iunie Săgetător

Recomandarea horoscopului pentru azi este sa nu va asumati niciun risc. Se pare ca nu sunteti in cea mai buna forma si s-ar putea sa mizati gresit. Daca trebuie neaparat sa conduceti masina, fiti atent si prudent! Riscul de accidente este mai mare decat de obicei.

Ar fi bine sa evitati discutiile in contradictoriu la locul de munca si in familie.

Horoscop 28 iunie Capricorn

S-ar putea să aveți mult de lucru pentru a rezolvă diverse probleme amânate sau lucrări neterminate. Atenție la tendința de a va ocupă de prea multe treburi în același timp! Horoscop 28 iunie va sfătuiește să va organizați cât mai bine timpul. La nevoie, partenerul de viață este dispus să va dea o mână de ajutor. Seară s-ar putea să fiți invitat la prieteni.

Horoscop 28 iunie Vărsător

Azi este recomandabil sa fiti deosebit de prudent, fiindca sunteti predispus la probleme de sanatate sau chiar la accidente. Nu va suprasolicitati! Ar fi bine sa amanati calatoriile lungi si intalnirile cu persoane importante, fiindca exista riscul sa deveniti irascibil si sa provocati o cearta.



Horoscop 28 iunie Pești

La locul de munca sau in afaceri s-ar putea sa fiti indispus din cauza unei discutii cu un superior sau cu un partener. Ar fi bine sa nu va manifestati nemultumirea, pentru ca riscati sa va iesiti din fire foarte usor. Va recomandam sa va menajati sanatatea. Eforturile pe care aveti de gand sa le faceti v-ar putea cauza dureri de cap sau chiar probleme de sanatate mai serioase.

Oracolscop săptămâna 25 iunie - 1 iulie. Ce spun cărțile oracol

Berbec - Participarea

Ai ocazia sa faci parte dintr-un proiect de mare anvergura la care contributia ta este mai mult decat importanta. Aduci energie, idei noi si chiar o noua viziune care poate schimba cursul stabilit initial, astfel incat rezultatul va fi la sfarsit peste asteptari. Evita sa ramai un simplu spectator si implica-te direct in ceea ce ti se propune si iti place. Oameni potriviti iti apar in cale, iar lucrurile incep sa se miste si sa se transforme. De asemenea, aceasta perioada e o buna ocazie pentru a privi cu alti ochi intreaga ta existenta.

Taur - Noua viziune

In aceasta saptamana ai mult mai multa usurinta in a vedea imaginea de ansamblu, indiferent catre ce iti indrepti atentia. Vezi lucrurile clar, ai o buna perspectiva si ca urmare actiunile tale sunt creative si solutiile vin dintr-un spatiu dincolo de minte. Pe de alta parte, capeti o noua perspectiva, mult mai profunda, asupra vietii si a intregii tale existente. Vibratia vietii se manifesta prin tine, iar imaginea ta asupra lumii incepe sa se schimbe trecand la un alt nivel de constientizare.

Gemeni - Armonia

Zile acestea ar fi de dorit sa renunti la a fi rigid si sa fii din ce in ce mai receptiv la ce se intampla in jurul tau. Astfel vei fi pregatit sa vezi toate acele lucruri minunate care sunt prezente in viata ta, dar pe care acum pur si simplu nu le observi. Tu esti singura persoana care poate descoperi fericirea care salasluieste in inima ta, si nici o alta persoana, oricat de bine intentionata ar fi, nu o poate face in locul tau. Asculta-ti inima, du-te acolo unde te trimite ea, indiferent de eforturile pe care ti le impune acest lucru.

Rac - Renuntarea

Dupa ce in ultima perioada mintea a fost la conducere, iata ca mesajul acestei carti vine sa-ti atraga atentia ca joci un joc inselator, care nu te duce nicaieri. Orice dorinta a mintii aduce dupa sine suferinta, iar frustrarea este ceea ce obtii in final. Distantarea de minte este una din cele mai mari binecuvantari, e fiind de altfel si unicul scop al meditatiei. Acum esti deplin pregatit sa te detasezi de spectacolul gandurilor, fara a te lasa antrenat de drama lor si sa te bucuri de senzatia de libertate pe care ti-o ofera renuntarea.

Leu - Fulgerul

Vin zile in care poti avea senzatia ca lumea din jurul tau se cutremura, iar tu iti simti amenintata siguranta si ai tendinta sa te agati de orice iti iese in cale. Chiar daca pare ca pamantul iti fuge de sub picioare si nu mai gasesti nici un punct de spirijin familiar, ar fi de dorit sa te lasi dus de tot ce se intampla, avand incredere ca telul este renasterea ta. Priveste toata aceasta distrugere cu detasare, ca si cum i s-ar intampla altcuiva, iar tu esti doar un simplu spectator. Deschide-te in fata ei si lasa-te surprins de rezultat.

Fecioara - Saltul

Te afli in punctul in care situatia data nu iti mai e pe plac si, mai mult decat atat, acum ai si puterea si hotararea necesare pentru a face ceva in acest sens. Simti in toata fiinta ta ca e necesar sa faci ceva, pentru a scapa de povara si toate restrictiile care te limiteaza. Asuma-ti riscul si renunta la vechile structuri care ti-au impiedicat energia sa curga liber. La final vei fi cu adevarat uimit de vitalitatea si forta pe care le dobandesti dupa acest salt inainte. Evita sa tot amani sa-ti asculti inima, intuitia si ai incredere in tine.

Balanta - Amanarea

Uneori amanarea unor actiuni poate fi benefica, in situatia in care unele circumstante sunt necesar a fi evaluate mai amanuntit, dar cand aceasta devine o obisnuinta, ea nu face altceva decat sa te tina pe loc, blocat intr-un punct mort. Fii atent la modul in care tinzi sa actionezi si mai ales la cat de des alegi sa lasi temerile sa te impiedice sa iei o hotarare. Singurul moment care conteaza este momentul prezent si poti incepe prin a fi constient ca e tot ce ai. El este punctul de pornire pentru orice vis ai avea.

Scorpion - Noi suntem lumea

E timpul sa pui la dispozitia celorlalti darurile tale, pentru ca impreuna sa creati un proiect mult mai mare si mai important decat ce ai realizat pana acum. Chiar daca ideea in sine poate parea infricosatoare la inceput, nu ezita sa te implici, caci rasplata va fi pe masura. Ai multe de daruit, iar lumea de abia asteapta sa se bucure de creatia ta. Nu uita, viata ti-a fost daruita pentru a sarbatori, a crea si a te bucura. Lasa grijile marunte in seama lui Dzeu si iesi din cercul vicios al mortii si al renasterii.

Sagetator - Epuizarea

Faci ce faci si iar ajungi in punctul in care iti epuizezi energia vitala prin eforturile tale de a alimenta uriasa masinarie a productivitatii. Pare ca ai uitat ce e jocul si ai luat prea in serios toate actiunile pe care le intreprinzi, avand permanent in minte telul propus. Pe de alta parte, aceasta carte nu se refera doar la munca excesiva, ci si la toate acele moduri in care ridicam rutina la rang de arta in viata noastra in ideea ca astfel vom evita haosul. Singurul lucru pe care il obtii este doar lipsa spontaneitatii. Relaxeaza-te si actioneaza spontan!

Capricorn - Renasterea

E posibil ca in aceste zile sa te confrunti cu una din cele trei stari: adormire, depresie sau revolta, insa, oricare ar fi stadiul in care te regasesti e important sa constientizezi faptul ca acesta nu este altceva decat o treapta spre un nivel superior. Tot ce ai de facut este sa ii permiti acestei transformari sa aiba loc , caci acum experimentezi o perioada de crestere si de schimbari. Ai incredere ca ai puterea si intelepciunea necesare pentru a trece prin aceste “incercari” cu usurinta si gratie, bucurandu-te la final de noul om care ai devenit.

Varsator - Conditionarea

In aceasta saptamana anumite situatii te pun in postura in care e necesar sa rupi conditionarile impuse de altii si sa incepi sa ai incredere in tine. Fie ca este vorba despre familie, prieteni apropiati sau alte persoane de incredere, tot ce ti-au spus despre tine nu reprezinta imaginea ta reala, ci opinia lor. E timpul sa incepi sa te misti liber si sa devii constient de adevarata ta identitate, pe care o poti descoperi prin propria ta experienta directa. Danseaza, alearga, canta, fa tot ce poti pentru a te trezi la viata!

Pesti - Totalitatea

In aceasta saptamana ai ocazia sa experimentezi pe deplin totalitatea momentului prezent si faptul ca viata este despre “a fi” in loc de “ a face”. Implica-te deplin in toate activitatile pe care le ai de facut, indiferent daca unele sunt mai importante, iar altele mai neinsemnate. Astfel tot ceea ce faci va capata alta insemnatate, aducandu-ti in final satisfactie si implinire. In fiecare moment ai posibilitatea de a fi complet, prezent si constient, experimentand viata la alt nivel de constientizare. Foloseste-ti energia creatoare.

surse: eastrolog, astrocafe