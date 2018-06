Horoscop lunar iulie 2018. Cele mai avantajate zodii ale lunii! Horoscop complet!

Horoscopul lunii iulie vă recomandă să vă păstrați calmul și să judecați situațiile la rece. Urmează o perioadă în care obstacolele se țin lanț! Iată ce aduce horoscopul lunii iulie pentru zodii.

Horoscop lunar iulie 2018 Berbec

Dragoste și viața în doi:



Casa iubirii Berbecului este bine activată de planete în iulie 2018, așa că nu ai șanse să te plictisești în amor. Venus, planeta care guvernează parteneriatele Berbecilor, stă în această casă până la 10 iulie, însoțită de Mercur. La 23 iulie, în casa iubirii intră și Soarele.



Prima decadă a lunii iulie 2018 poate fi marcată de neînțelegeri și discuții în contradictoriu legate de intimitate, de fidelitate și de implicarea în viața de cuplu. Predispoziția ta este de a flirta foarte vizibil cu toată lumea, indiferent dacă ai pereche sau nu, dacă ești căsătorit sau nu. Ar fi bine să fii mai atent la sentimentele și nevoile perechii tale, fiindcă riști să ți se plătească exact cu aceeași monedă.



Marte, planeta care guvernează zodia Berbecului, este în continuare în mers aparent retrograd prin casa prieteniei și a grupurilor sociale, astfel că tinzi spre o viață socială activă. Există, însă, riscul să confunzi iubirea cu prietenia sau să transmiți, fără să vrei, mesaje care induc în eroare.



La 10 iulie 2018 Venus intră în casa muncii și a sănătății Berbecului și trasează aspecte armonioase către Uranus, Saturn, Jupiter și Pluton. Astfel, se poate naște o atracție neașteptată sau poate chiar o poveste de iubire cu un coleg/o colegă de la locul de muncă. Berbecii căsătoriți primesc sprijin din partea perechii de viață, dar unii s-ar putea simți sufocați. Cu toate acestea, se poate spune că din a doua jumătate a lunii iulie Berbecii își iau mai în serios responsabilitățile asumate în parteneriatele amoroase.



Muncă și bani:



Din punct de vedere financiar se pot întâmpla multe – și nu toate bune, dacă nu ești atent la cât cheltui pe distracții și petreceri sau dacă te tentează cumva speculații financiare pe termen scurt.



Ar fi bine să profiți de tranzitul planetei Venus, guvernatoarea banilor și a resurselor personale ale Berbecilor, prin casa muncii, tranzit care începe la 10 iulie. Este vremea să treci la treabă, chiar dacă adesea ți se pare plictisitor sau ai chef mai degrabă să flirtezi decât să muncești. Perseverența și meticulozitatea te pot conduce, încet și sigur, spre sporirea și/sau consolidarea veniturilor.



Tot la 10 iulie 2018, Jupiter își reia mersul direct în casa VIII a Berbecului, o casă a banilor comuni, a banilor altora, a resurselor comune, a taxelor și impozitelor, a finanțărilor, dar și a moștenirilor. Prin urmare, este posibil să se deblocheze o finanțare, să obții reeșalonarea unor datorii sau să apară clarificări în ceea ce privește anumite investiții comune sau un proces de partaj. Eastrolog.ro îți recomandă, însă, să fii moderat, mai ales atunci când emiți pretenții.



În a doua jumătate a lunii iulie 2018 Venus formează aspecte armonioase cu Uranus, aflat în casa banilor Berbecului, și cu Saturn și Pluton, planete care îți tranzitează casa carierei. Având în vedere că Saturn și Pluton se află în retrogradare, rezultatele în ceea ce privește reputația socio-profesională ar putea fi mai modeste decât te-ai așteptat. Cu toate acestea, ai posibilitatea să repari anumite relații de muncă, conflicte cu șeful sau gafe pe care le-ai făcut în public. Din altă perspectivă, dacă ești în căutarea unui loc de muncă, te-ar putea avantaja să iei legătura cu un fost angajator.



Mercur, planeta care guvernează casa muncii Berbecului, intră în mers aparent retrograd la 26 iulie și încurajează revizuirea modului în care comunici cu colegii și/sau subalternii, dar și a felului în care îți utilizezi talentele sau îți afirmi individualitatea.



Formă fizică și morală:



Până la 23 iulie este posibil să treci mai des prin stări de emotivitate crescută sau momente de interiorizare. Ar fi bine să îți asculți emoțiile și să încerci să eviți enervările și agitația inutilă. Marte, guvernatorul Berbecului, este în continuare retrograd, ceea ce înseamnă dificultăți de gestionare a energiei de care dispui.



La 26 iulie 2018 Mercur, guvernatorul casei sănătății Berbecului, intră și el în retrogradare și, prin urmare, se recomandă să îți revizuiești cu atenție stilul de viață și să reduci nopțile nedormite și eventualele excese. Este momentul să adopți un stil de viață mai sănătos.

Horoscop lunar iulie 2018 Taur

Dragoste și viața în doi:



Luna iulie 2018 se anunță furtunoasă din punct de vedere sentimental. Poți să consideri că această perioadă este o invitație să te gândești la soarta relațiilor tale și la impactul acestora asupra alegerilor pe care le faci și asupra direcției în viață. Este momentul să încerci să te lămurești cine merită să rămână în viața ta – și cine nu.



În prima decadă a lunii iulie, discuțiile în contradictoriu sunt la ordinea zilei, fiindcă nici tu, nici perechea de viață ori iubitul/iubita, nu prea știți ce vreți și nu reușiți să vă înțelegeți în chestiuni ce țin de spațiul de locuit sau de bunul mers al vieții de cuplu, în general. Dacă se pune problema să începeți să locuiți împreună, s-ar putea ca ideea să ți se pară mai degrabă stresantă decât tentantă, așa că ar fi bine să nu te grăbești. Eastrolog.ro îți recomandă, însă, să ai grijă ce și cum spui, fiindcă altfel riști să îi provoci o suferință perechii tale.



Din fericire, situația se mai înseninează începând din 10 iulie, lucrurile se mai clarifică și începi să-ți recapeți optimismul și încrederea că totul se va rezolva cu bine. Venus, guvernatoarea Taurului, intră în casa iubirii, în vreme ce Jupiter, situat în casa parteneriatelor Taurului, își reia mersul direct. Prin urmare, cuplurile cu vechime intră într-o perioadă mai bună, de creștere și armonizare. Pe de altă parte, unii Tauri pot pune bazele unei noi relații amoroase pe termen lung sau pot pune punct unor relații sentimentale nefuncționale.



În a doua jumătate a lunii tinzi să fii mai pragmatic în amor, ceea ce nu e deloc rău. Aspectele armonioase formate de Venus arată că poți reuși să te bucuri de stabilitate afectivă, cu condiția să nu devii din cale-afară de posesiv.



Muncă și bani:



Subiectul banilor este sensibil în iulie 2018, iar în încercările tale de a obține siguranță financiară riști să destabilizezi anumite relații personale și profesionale importante. Poate că vrei prea mult dintr-o dată, mai ales în prima jumătate a lunii, și începi să faci presiuni asupra ceilorlalți. Eastrolog.ro te sfătuiește să te concentrezi pe ceea ce poți face tu, pe resursele de care dispui, și să nu cauți în buzunarele celorlalți, fie ei parteneri de viață, prieteni, asociați etc.



Începând din 10 iulie 2018, când Jupiter își reia mersul direct, ai putea încerca anumite demersuri pentru a recupera ceva ce-ți aparține, poate bani împrumutați sau bunuri dintr-un partaj ori dintr-o moștenire. De asemenea, este posibil să primești sprijin pentru o investiție ori pentru achitarea unei datorii.



Se recomandă prudență începând cu data de 26 iulie, când Mercur, planeta care guvernează banii Taurilor, își începe mersul aparent retrograd. Până la 20 august, este recomandat să fii prudent dacă ai cheltuieli mari legate de casă ori de copii. Dacă te gândești la tranzacție imobiliară, poate că ar fi mai bine să o amâni.



Cu Marte, planeta acțiunii, în mers aparent retrograd prin casa carierei și a reputației socio-profesionale, lucrurile se mișcă mai încet în plan profesional și cu mai mult efort.



Venus, stăpâna casei muncii Taurului, este bine aspectată începând cu a doua decadă a lunii și îndeamnă la reinventare profesională, la mai multă îndrăzneală în afirmarea talentelor și competențelor de care dispui.



Eclipsa totală de Lună din 27 iulie 2018 are loc pe axa casă-carieră, indicând că sunt necesare decizii importante în plan profesional.



În horoscopul carierei 2018 pentru Taur găsești previziuni pe termen lung, complementare previziunilor pe termen scurt și mediu din horoscopul lunii iulie 2018 (pagina se deschide în fereastră nouă).

Formă fizică și moral:



În mare, starea ta psihică și fizică se îmbunătățește în a doua jumătate a lunii iulie 2018.



Dacă ai vreo suferință ori vreo neplăcere legată de sănătate, ai toate șansele să-i găsești leacul.



În luna iulie, cel mai mare dușman al tău sunt propriile temeri sau neliniști mai vechi, care îți pot umbri capacitatea de decizie. Se recomandă să te străduiești să-ți păstrezi optimismul, fiindcă situația se va însenina în curând.

Horoscop lunar iulie 2018 Gemeni

Dragoste și viața în doi:



În prima decadă din iulie 2018 ești mai conflictual decât de obicei și, din cauza asta, este posibil ca relațiile amoroase să nu meargă prea strălucit. Perechea de viață pare dispusă să te sprijine, să îți dea încredere în tine, dar tu ai tendința să fii nemulțumit de orice și de oricine.



Din fericire, începând cu a doua decadă a lunii, atmosfera se mai înseninează. Jupiter, planeta care guvernează parteneriatele Gemenilor, revine în mers direct la 10 iulie, iar Venus, planeta care îți guvernează casa iubirii, este implicată în aspecte armonioase cu Uranus, Saturn, Jupiter și Pluton. Așadar, te așteaptă o perioadă pasională, senzuală, intensă, indiferent dacă ești căsătorit sau doar în căutarea unei aventuri pasagere. Te încântă jocurile seducției și ești foarte sigur pe tine și pe ceea ce simți.



Poate fi o perioadă bună pentru a-ți mărturisi sentimentele față de o persoană sau pentru a o impresiona cu o cină romantică sau cu un cadou scump. Este însă recomandat să fii atent la cât cheltui. Unii Gemeni pot fi tentați de relații din interes sau pot deveni ținta unor persoane care nu urmăresc decât să obțină avantaje materiale.



Dacă ești căsătorit, eastrolog.ro îți sugerează să acorzi mai mult timp perechii de viață, vieții de familie și chestiunilor ce țin de bugetul comun. Doar în felul acesta se poate reconstrui încrederea reciprocă și intimitatea.

Muncă și bani:



Casa banilor Gemenilor este iluminată de prezența Soarelui până la 23 iulie 2018, dar trebuie să ținem cont că tot acolo are loc, la 13 iulie, o eclipsă parțială de Soare. Prin urmare, în luna iulie banii reprezintă o prioritate pentru Gemeni, un subiect care poate conduce, însă, la agitație și certuri.



Este momentul cel mai bun pentru a te ocupa de probleme financiare mai vechi și de reorganizarea cheltuielilor sau a investițiilor pe care le consideri prioritare.



Pe de altă parte, poate fi o perioadă bună pentru reevaluarea resurselor personale, a talentelor de care dispui și a modului în care le pui în valoare pentru a-ți câștiga existența și pentru a te afirma din punct de vedere profesional.



Marte, planeta care guvernează casa muncii Gemenilor, se află în continuare în mers aparent retrograd, dar Jupiter, situat în casa muncii, revine la mers direct. Prin urmare, se poate spune că ești cu un picior pe accelerație și cu celălalt pe frână și s-ar putea să constați că uneori rezultatele se lasă așteptate. Se reduce însă nivelul de stres și de nemulțumire și ai capacitatea de a vedea lucrurile mai pragmatic, mai optimist.



În ultimele patru zile ale lunii s-ar putea să apară tensiuni în relațiile cu colegii de muncă și eastrolog.ro îți recomandă să fii foarte atent la afirmațiile pe care le faci și să nu fii încăpățânat.

Formă fizică și moral:



Nu se poate spune că nu ai un tonus bun, mai ales după 10 iulie, dar tensiunile nervoase sunt mari și îți pot epuiza energia fizică, mentală și emoțională.



Dacă apar neplăceri legate de sănătate, este indicat să nu le treci cu vederea și să mergi la medic fără întârziere.



Atenție în deplasări, fiindcă ești mai predispus la accidente!



Din 26 iulie 2018 Mercur, stăpânul Gemenilor, este retrograd, ceea ce poate conduce la o lipsă de coerență interioară.

Banii rămân un subiect spinos. Cu responsabilitate și pragmatism, poți rezolva multe în favoarea ta.

Horoscop lunar iulie 2018 Rac

Dragoste și viața în doi:



Până la 23 iulie 2018 Soarele se găsește chiar în Rac, în opoziție cu Saturn și cu Pluton, retrograde în casa parteneriatelor. Prin urmare, viața de cuplu tinde să fie agitată, cu dispute și confruntări de voințe și de forțe. Este o perioadă în care poți să recâștigi terenul pierdut, să îți recapeți vocea, să îți definești dorințele și să te îndrepți spre împlinirea lor deși perechea de viață are alte idei. Nu este ușor de găsit o cale de mjloc.



Vestea bună este că Jupiter își reia mersul direct începând cu 10 iulie 2018, în casa iubirii Racului. Acest lucru îi avantajează mai cu seamă pe Racii care își caută pereche sau care doresc să își legalizeze relația amoroasă. Dar ar putea lucra și în favoarea Racilor care doresc să reînvie romantismul în căsnicie. Pentru mulți Raci, îndatoririle zilnice, care li se păreau doar obligații, nu mai sunt o povară. În numele iubirii adevărate se pot rezolva multe.



Pe de altă parte, Racii care decid să divorțeze sau sunt implicați într-un proces de divorț cu partaj, nu prea au parte de liniște. Este nevoie de o abordare mai pragmatică, iar ultima decadă a lunii ar putea aduce mici pași înainte.



Cu Marte retrograd în continuare în casa sexualității și a intimității Racului, ai putea fi tentat să te reîntorci la o veche pasiune sau începi o relație extraconjugală. Eastrolog.ro te sfătuiește să eviți astfel de alegeri.



Previziunile pe termen scurt și mediu ale horoscopului pe iulie 2018 sunt completate de previziunile pe termen lung din horoscopul dragostei 2018 pentru Rac (pagina se deschide în fereastră nouă).

Muncă și bani:



Jupiter, planeta care guvernează casa muncii Racului, revine în mers direct la 10 iulie 2018, dar Marte, guvernatorul carierei și al reputației socio-profesionale, rămâne retrograd până în august. Tot retrograd este și Saturn, în casa parteneriatelor Racului. Prin urmare, se poate spune că ai spor mai degrabă în activități individuale, care presupun utilizarea talentelor personale, dar poate fi vorba și despre un hobby care are șanse mari să devină o sursă (suplimentară) de câștig. Micile certuri și critici dintre tine și colegi dispar de la o zi la alta, iar locul de muncă promite să devină un loc în care să te simți mai bine.



Racii care nu au loc de muncă, ar putea avea mai mult noroc să găsească ceva, dar nu neapărat la înălțimea așteptărilor sau nu neapărat ceva care să le convină pe termen lung.



Parteneriatele de afaceri și relațiile cu asociații – sau chiar cu concurența – nu sunt favorizate în iulie 2018. Banii devin ușor un motiv de nemulțumiri, poate chiar de litigii.



La 26 iulie 2018 Mercur intră în mers retrograd în casa banilor munciți și a valorilor personale, iar la 27 iulie are loc o eclipsă totală de Lună în casa resurselor comune, a banilor perechii de viață, a taxelor și amenzilor, dar și a finanțărilor și a moștenirilor. Ți s-ar putea reproșa că ești egoist, mereu dependent de ceilalți, și că nu contribui în mod corect la investițiile comune. Eastrolog.ro îți recomandă prudență în negocieri, amânarea cheltuielilor sau a investițiilor mari ș revizuirea modului în care îți gestionezi resursele proprii și resursele comune sau datoriile.



În horoscopul carierei 2018 pentru Rac găsești previziuni pe termen lung, complementare previziunilor pe termen scurt și mediu din horoscopul lunii iulie 2018 (pagina se deschide în fereastră nouă).

Formă fizică și moral:



În iulie 2018 este posibil să te simți mai obosit, mai lipsit de vlagă, poate mai deprimat din cauza neplăcerilor financiare.



Se recomandă să petreci mai mult timp cu familia, cu copiii (dacă ai), să vizitezi locurile natale, dacă nu ai mai făcut-o de multă vreme. Te poți simți mai bine și îți poți reîncărca bateriile emoționale, dar și pe cele fizice.



De asemenea, nu ți-ar strica un control amănunțit al stării de sănătate.



Horoscop lunar iulie 2018 Fecioară

Dragoste și viața în doi:



În prima decadă din iulie 2018 ai tendința să fii excesiv de suspicios și rău de gură și riști să îl jignești pe cel drag fără motive întemeiate. Ar fi bine să lași deoparte presupunerile și atitudinea de știe-tot.



La 10 iulie Venus, planeta relațiilor, intră în Fecioară, iar Jupiter, co-guvernatorul casei parteneriatelor Fecioarei, își reia mersul direct. Saturn și Pluton rămân, însă, în mers aparent retrograd în casa iubirii pe tot parcursul lunii iulie 2018, îndemnând la mai multă responsabilitate și maturitate în gestionarea relațiilor amoroase. Dacă ți-ai propus să cucerești pe cineva, s-ar putea să constați că acea persoană nu se lasă prea ușor. În cel mai bun caz, situația stagnează și nu este deloc recomandabil să inșiști.



Venus este însă în toane bune, în relații armonioase cu Uranus, Saturn, Jupiter și Pluton. Prin urmare, este posibil să se nască o relație la distanță sau cu o persoană care aparține altei culturi, să se îmbunătățească simțitor dialogul în viața de cuplu, să te simți mai prețuit de persoana iubită și să fii mai motivat să depui efort pentru ca relația să se armonizeze.



Previziunile pe termen scurt și mediu ale horoscopului pe iulie 2018 sunt completate de previziunile pe termen lung din horoscopul dragostei 2018 pentru Fecioară (pagina se deschide în fereastră nouă).

Muncă și bani:



Marte își continuă tranzitul retrograd prin casa muncii Fecioarei, în opoziție cu Mercur, guvernatorul carierei Fecioarelor, care se găsește în casa XII. Prin urmare, se poate să ai uneori impresia că muncești fără folos, că nu obții tocmai rezultatele la care te aștepți. Poate că ar fi bine să îți revizuiești așteptările, pentru că acestea ar putea izvorî din teama că nu ești suficient de bun.



Din fericire, Jupiter își reia mersul direct la 10 iulie 2018, ceea ce înseamnă că începi să primești sprijin și încurajări de la perechea de viață, de la colaboratori, asociați etc. și devii mai încrezător în propriile forțe și competențe. Eastrolog.ro îți recomandă mai mult calm în relațiile cu colegii, șefii și subalternii.



Tot la 10 iulie Venus, guvernatoarea casei banilor Fecioarei, intră chiar în Fecioară. Din acest moment, veniturile tale depind în mare măsură de modul în care te pui în valoare, de eforturile pe care ești dispus să le depui pentru a te face remarcat. Venus este bine aspectată, așa că ai putea să te bucuri de o creștere a veniturilor – dar prin muncă, nu prin speculații financiare. Ai face bine să te bazezi numai pe ceea ce poți face tu însuți și să contezi cât mai puțin pe alții.



Începând cu 26 iulie Mercur se află în mers aparent retrograd, iar la 27 iulie 2018 are loc o eclipsă totală de Lună în casa muncii Fecioarei. Este cel mai bun moment să îți reformulezi obiectivele profesionale și să pui punct unor proiecte care îți consumă timp și nervi fără să îți aducă beneficii pe măsură.



În horoscopul carierei 2018 pentru Fecioară găsești previziuni pe termen lung, complementare previziunilor pe termen scurt și mediu din horoscopul lunii iulie 2018 (pagina se deschide în fereastră nouă).

Formă fizică și moral:



Cu Marte retrograd în casa sănătății și cu Mercur, guvernatorul Fecioarei, în casa XII, este recomandat să fii foarte atent la starea de sănătate, dar și la felul în care îți gestionezi supărările.



Stresul îți poate da peste cap digestia, așa că ai face bine să fii mai atent la alimentație și la orele de odihnă. Te-ar putea ajuta un supliment de vitamine, mai ales cu complexul B.



Merită să fii atent și prudent în tot ce faci, fiindcă există o predispoziție spre accidentări.

Horoscop lunar iulie 2018 Balanță

Bragoste și viața în doi:



Marte, planeta care guvernează parteneriatele Balanțelor, se află încă în mers retrograd prin casa iubirii și este implicat în aspecte tensionate. Prin urmare, este posibil ca relația cu perechea de viață să devină încordată și să se arunce vorbe grele cu multă ușurință. Deciziile legate de viitorul comun vă dau bătăi de cap, mai ales când se pune problema folosirii banilor comuni sau a oricărui tip de resurse comune. Poate că tu devii prea cheltuitor, sau poate că perechea de viață este într-o pasă speculativă; în orice caz, există riscul să se ajungă la un schimb de reproșuri care tensionează relația de cuplu.



Pentru a folosi constructiv energia lui Marte retrograd, eastrolog.ro îți sugerează să încerci să redescoperi pasiuni comune cu perechea de viață și să inițiezi acțiuni comune distractive sau relaxante etc.



La 10 iulie 2018 Venus, guvernatoarea Balanței, intră în casa XII, o casă a sacrificiilor, dar și a vindecării. Din fericire, Venus este implicată în aspecte armonioase cu Uranus, Jupiter, Saturn și Pluton. Prin urmare, se pot rezolva o serie de probleme mai vechi care țin de intimitate, de încrederea reciprocă în cuplu, de fidelitate etc. Este o perioadă bună pentru a ierta și pentru a cere iertare, mai ales că multe secrete personale sau de cuplu tind să iasă acum la lumină.



Balanțele celibatare nu prea sunt favorizate în luna iulie, și nici Balanțele care abia au început o relație romantică. De asemenea, în relațiile neoficializate nu este o perioadă bună pentru a lua decizii în ceea ce privește o eventuală căsătorie.



Eclipsa totală de Lună din 27 iulie 2018 are loc în casa iubirii și a romantismului Balanței și poate aduce revelații în ceea ce privește o relație amoroasă.



Previziunile pe termen scurt și mediu ale horoscopului pe iulie 2018 sunt completate de previziunile pe termen lung din horoscopul dragostei 2018 pentru Balanță (pagina se deschide în fereastră nouă).

Muncă și bani:



Soarele se găsește până la 23 iulie 2018 în casa carierei și a reputației socio-profesionale a Balanței, favorizând afirmarea și proiectele pe termen lung. Apar oportunități de dezvoltare și de colaborare cu grupuri influente sau cu companii mari, dar aceste relații trebuie gestionate cu grijă.



S-ar putea să constați la un moment dat că anumite proiecte individuale se află în conflict (de interese) cu proiecte de la locul de muncă sau din cadrul unor grupuri în care activezi. Eastrolog.ro te sfătuiește să dai dovadă de răbdare și de perseverență și să nu renunți la ceea ce ți-ai propus, chiar dacă se fac presiuni asupra ta.



Frământările și preocupările legate de viitorul tău profesional pot avea efecte nedorite asupra vieții de familie, dacă nu îți faci timp și pentru cei dragi.



Eclipsa parțială de Soare din 13 iulie 2018 poate marca un moment crucial pentru carieră, în bine sau în rău, în funcție de ceea ce ai făcut până acum. Se poate să ai parte de o promovare sau să obții anumite beneficii pe termen lung, dar poți avea parte și de bârfe, denigrări și conflicte cu autoritățile sau cu superiorii ierarhici. Este momentul să îți ajustezi obiectivele profesionale pe termen lung, sau să îți stabilești obiective noi.



Din punct de vedere financiar, situația se îmbunătățește în iulie 2018, mai ales după data de 10, când Jupiter își reia mersul direct în casa banilor munciți. Este vremea să faci eforturi susținute pentru consolidarea sau (re)câștigarea independenței financiare, fără să te bazezi pe familie sau pe resursele altora, în general. Sunt de evitat speculațiile financiare și cheltuielile exagerate pentru distracții sau chiar pentru copii (dacă ai).



În horoscopul carierei 2018 pentru Balanță găsești previziuni pe termen lung, complementare previziunilor pe termen scurt și mediu din horoscopul lunii iulie 2018 (pagina se deschide în fereastră nouă).

Formă fizică și moral:



După 10 iulie 2018, starea de sănătate și dispoziția generală ar putea fi mult mai bune, odată cu revenirea lui Jupiter, co-guvernatorul casei sănătății Balanței, la mersul direct. Cu toate acestea, se recomandă să nu te zgârcești în ceea ce privește sănătatea și să apelezi la sfatul unui specialist dacă este nevoie.



Tot din 10 iulie, Venus îți tranzitează casa bolilor cronice, a sacrificiilor, dar și a vindecării. Armonios aspectată, Venus promite eliberarea de poveri trecute și liniștirea spiritului.



Poți să apelezi și la medicina alternativă, cu condiția să alegi cu grijă un specialist recunoscut.

Dragoste și viața în doi:



Luna iulie 2018 te găsește într-o dispoziție romantică, idealistă, dar perechea de viață și/sau viața de cuplu, în general, par să intre într-o perioadă de instabilitate.



Prima decadă a lunii ar putea fi tensionată, cu certuri frecvente. Poate că părinții se amestecă nepermis de mult în treburile tale, stârnind revolta soțului/soției. Dar ar putea fi vorba și despre nemulțumiri sau dezacorduri în legătură cu o tranzacție imobiliară. Merită să încerci să vezi realitatea și din punctul de vedere al perechii tale și să fii mai flexibil.



La 10 iulie 2018 Venus, planeta care guvernează parteneriatele Scorpionilor, intră în casa prietenilor, a grupurilor sociale și a planurilor de viitor. Tot la 10 iulie, Jupiter, planeta care îți co-guvernează casa iubirii, a romantismului și a copiilor, își reia mersul direct. Prin urmare, eastrolog.ro îți sugerează să încerci să fii mai deschis și mai comunicativ, să lași perechii de viață mai multă libertate de mișcare și să îi arăți că ai planuri serioase și concrete pentru viitorul comun. De asemenea, ar fi bine să aveți o viață socială mai bogată. În plus, n-ar strica să-i permiți perechii tale să iasă în lume și fără supravegherea ta atentă.



Dacă ai făcut imprudențe în plan sentimental sau ai o aventură extraconjugală, acum acestea ar putea deveni de notorietate publică, afectându-ți reputația.



La 26 iulie Mercur, guvernatorul casei intimității și a secretelor Scorpionului, intră în retrogradare, indicând că ar fi bine să îți revizuiești concepția despre loialitate, fidelitate și încredere reciprocă. În unele cupluri s-ar putea, chiar, să se pună problema unei despărțiri.



Previziunile pe termen scurt și mediu ale horoscopului pe iulie 2018 sunt completate de previziunile pe termen lung din horoscopul dragostei 2018 pentru Scorpion (pagina se deschide în fereastră nouă).

Muncă și bani:



În luna iulie 2018, activitatea profesională a Scorpionilor este intensă și se preconizează tensiuni și enervări. S-ar putea să constați că reușești cu greu să te faci înțeles de partenerii de afaceri sau de superiorii ierarhici.



Este vremea să explorezi noi teritorii profesionale, să privești pe termen lung și să nu te lași prins în tracasări mărunte. Având în vedere că Marte, planeta care guvernează casa muncii Scorpionului, se află în continuare în mers aparent retrograd, eastrolog.ro îți recomandă să reevaluezi bazele pe care îți construiești cariera, reputația ori afacerea proprie (dacă este cazul).



Este important să înțelegi în ce măsură strădaniile tale sunt eficiente. În unele cazuri s-ar putea constata că rezultatele obținute nu prea merită efortul depus.



La 10 iulie 2018 Jupiter, planeta care guvernează banii Scorpionului, își reia mersul direct, iar Venus intră în casa XI, a beneficiilor obținute din exercitarea profesiei. Prin urmare, în ultimele două decade ale lunii asocierile pot fi norocoase, aducătoare de profit, dar se pare că ai tendința să devii exagerat de critic la adresa celorlalți. Este recomandabil să îți gestionezi relațiile profesionale cu mai multă grijă și cu mai multă flexibilitate.



Partea foarte bună a acestor tranzite este că îți sporesc eficiența și capacitatea de a vedea lucrurile într-un mod pragmatic. Anumite inițiative personale se dezgheață și poți câștiga mai mulți bani.



Soarele intră în casa carierei Scorpionului la 23 iulie 2018, alăturându-se lui Mercur, care își începe tranzitul retrograd la 26 iulie. Soarele și Mercur au parte, însă, de opoziția lui Marte retrograd, ceea ce poate conduce la grabă, gafe și exagerări. Prin urmare, riști să irosești anumite oportunități de promovare, așa că ai face bine să o iei mai încet și să îți revizuiești strategia pe termen lung.



În horoscopul carierei 2018 pentru Scorpion găsești previziuni pe termen lung, complementare previziunilor pe termen scurt și mediu din horoscopul lunii iulie 2018 (pagina se deschide în fereastră nouă).

Formă fizică și moral:



Nu prea ai liniște în iulie 2018, iar viața de familie sau relațiile cu familia de origine pot să îți cauzeze un stres suplimentar, pe lângă ceea ce se petrece în plan profesional.



Marte, guvernatorul casei sănătății Scorpionului, este retrograd și formează aspecte tensionate. Prin urmare, se poate să ai probleme ce țin de digestie ori de aciditate, așa că ar fi bine să optezi pentru o dietă cât mai ușoară.



Sunt vizați mai ales Scorpionii cu afecțiuni mai vechi, care acum pot avea pusee neplăcute.

Horoscop lunar iulie 2018 Scorpion

Dragoste și viața în doi:



Luna iulie 2018 te găsește într-o dispoziție romantică, idealistă, dar perechea de viață și/sau viața de cuplu, în general, par să intre într-o perioadă de instabilitate.



Prima decadă a lunii ar putea fi tensionată, cu certuri frecvente. Poate că părinții se amestecă nepermis de mult în treburile tale, stârnind revolta soțului/soției. Dar ar putea fi vorba și despre nemulțumiri sau dezacorduri în legătură cu o tranzacție imobiliară. Merită să încerci să vezi realitatea și din punctul de vedere al perechii tale și să fii mai flexibil.



La 10 iulie 2018 Venus, planeta care guvernează parteneriatele Scorpionilor, intră în casa prietenilor, a grupurilor sociale și a planurilor de viitor. Tot la 10 iulie, Jupiter, planeta care îți co-guvernează casa iubirii, a romantismului și a copiilor, își reia mersul direct. Prin urmare, eastrolog.ro îți sugerează să încerci să fii mai deschis și mai comunicativ, să lași perechii de viață mai multă libertate de mișcare și să îi arăți că ai planuri serioase și concrete pentru viitorul comun. De asemenea, ar fi bine să aveți o viață socială mai bogată. În plus, n-ar strica să-i permiți perechii tale să iasă în lume și fără supravegherea ta atentă.



Dacă ai făcut imprudențe în plan sentimental sau ai o aventură extraconjugală, acum acestea ar putea deveni de notorietate publică, afectându-ți reputația.



La 26 iulie Mercur, guvernatorul casei intimității și a secretelor Scorpionului, intră în retrogradare, indicând că ar fi bine să îți revizuiești concepția despre loialitate, fidelitate și încredere reciprocă. În unele cupluri s-ar putea, chiar, să se pună problema unei despărțiri.



Previziunile pe termen scurt și mediu ale horoscopului pe iulie 2018 sunt completate de previziunile pe termen lung din horoscopul dragostei 2018 pentru Scorpion (pagina se deschide în fereastră nouă).

Muncă și bani:



În luna iulie 2018, activitatea profesională a Scorpionilor este intensă și se preconizează tensiuni și enervări. S-ar putea să constați că reușești cu greu să te faci înțeles de partenerii de afaceri sau de superiorii ierarhici.



Este vremea să explorezi noi teritorii profesionale, să privești pe termen lung și să nu te lași prins în tracasări mărunte. Având în vedere că Marte, planeta care guvernează casa muncii Scorpionului, se află în continuare în mers aparent retrograd, eastrolog.ro îți recomandă să reevaluezi bazele pe care îți construiești cariera, reputația ori afacerea proprie (dacă este cazul).



Este important să înțelegi în ce măsură strădaniile tale sunt eficiente. În unele cazuri s-ar putea constata că rezultatele obținute nu prea merită efortul depus.



La 10 iulie 2018 Jupiter, planeta care guvernează banii Scorpionului, își reia mersul direct, iar Venus intră în casa XI, a beneficiilor obținute din exercitarea profesiei. Prin urmare, în ultimele două decade ale lunii asocierile pot fi norocoase, aducătoare de profit, dar se pare că ai tendința să devii exagerat de critic la adresa celorlalți. Este recomandabil să îți gestionezi relațiile profesionale cu mai multă grijă și cu mai multă flexibilitate.



Partea foarte bună a acestor tranzite este că îți sporesc eficiența și capacitatea de a vedea lucrurile într-un mod pragmatic. Anumite inițiative personale se dezgheață și poți câștiga mai mulți bani.



Soarele intră în casa carierei Scorpionului la 23 iulie 2018, alăturându-se lui Mercur, care își începe tranzitul retrograd la 26 iulie. Soarele și Mercur au parte, însă, de opoziția lui Marte retrograd, ceea ce poate conduce la grabă, gafe și exagerări. Prin urmare, riști să irosești anumite oportunități de promovare, așa că ai face bine să o iei mai încet și să îți revizuiești strategia pe termen lung.



În horoscopul carierei 2018 pentru Scorpion găsești previziuni pe termen lung, complementare previziunilor pe termen scurt și mediu din horoscopul lunii iulie 2018 (pagina se deschide în fereastră nouă).

Formă fizică și moral:



Nu prea ai liniște în iulie 2018, iar viața de familie sau relațiile cu familia de origine pot să îți cauzeze un stres suplimentar, pe lângă ceea ce se petrece în plan profesional.



Marte, guvernatorul casei sănătății Scorpionului, este retrograd și formează aspecte tensionate. Prin urmare, se poate să ai probleme ce țin de digestie ori de aciditate, așa că ar fi bine să optezi pentru o dietă cât mai ușoară.



Sunt vizați mai ales Scorpionii cu afecțiuni mai vechi, care acum pot avea pusee neplăcute.



Horoscop lunar iulie 2018 Săgetător

Dragoste și viața în doi:



În dragoste, nimic nu merge de la sine în iulie 2017, iar tensiunile tind să se accentueze.



Marte, planeta care guvernează iubirile Săgetătorilor, se găsește încă în mers aparent retrograd în casa comunicării și a învățării. La rândul său, Mercur, planeta care guvernează relațiile Săgetătorilor, intră în retrogradare la finele lunii, iar în prima jumătate a lunii este implicată în aspecte tensionate. Prin urmare, este din ce în ce mai dificil să ajungi la opinii comune cu perechea de viață, la aceeași viziune despre ceea ce aveți de făcut împreună.



Săgetătorii necăsătoriți pot avea dificultăți în a aborda o persoană pe care doresc să o cucerească. Fac ce fac și comit gafe, spun ce nu trebuie sau ajung ușor la certuri.



Dacă ești implicat într-o relație amoroasă neoficializată, eastrolog.ro te sfătuiește să îți alegi cu grijă cuvintele și poate chiar să accepți că ai putea învăța ceva de la persoana iubită.



Cel mai probabil, problema care îți bântuie relațiile amoroase ori căsnicia este diferența de principii, credințe ori filosofii de viață.



Eclipsa de Soare din 13 iulie 2018 îți activează casa intimității și a pasiunilor devoratoare, prilej foarte bun pentru a medita la cât investești cu adevărat, din punct de vedere emoțional, în relațiile sentimentale, dar și la loialitate, fidelitate, încredere reciprocă ori relații toxice. Acum ai posibilitatea să renunți la o relație prea complicată, poate chiar extraconjugală.



Previziunile pe termen scurt și mediu ale horoscopului pe iulie 2018 sunt completate de previziunile pe termen lung din horoscopul dragostei 2018 pentru Săgetător (pagina se deschide în fereastră nouă).

Muncă și bani:



Saturn și Pluton rămân retrograde în casa banilor Săgetătorului, ceea ce indică o serie de întârzieri sau de dificultăți în a obține un venit constant. S-ar putea să ai impresia că eforturile depuse sunt prea mari în raport cu veniturile obținute. Nu este exclus să apară întârzieri de plată sau în accesarea unor fonduri, subvenții ori finanțări.



Este o perioadă foarte bună pentru a face ordine în plan financiar, pentru a te gândi serios la competențele pe care le ai, la resursele de care dispui în mod real și la modul în care le folosești pentru a te pune în valoare și pentru a-ți câștiga sau consolida independența financiară.



La 10 iulie 2018 Venus, planeta care guvernează munca Săgetătorilor, intră în casa carierei și a statutului socio-profesional. În plus, Venus formează aspecte armonioase cu Saturn, Pluton, Uranus și Jupiter. Prin urmare, începând cu a doua jumătate a lunii situația începe să se amelioreze și se deschid perspective de dezvoltare profesională și de câștig financiar pe termen lung.



Dacă ai un loc de muncă, în această perioadă ai posibilitatea să îți impresionezi superiorii și să primești o promovare sau promisiunea unui bonus. Prin urmare, este vremea să te apuci serios de treabă.



La 26 iulie Mercur, planeta care guvernează cariera și reputația Săgetătorilor, intră în mers aparent retrograd, indicând că ai face bine să eviți tentația de a merge la limita legii în chestiuni profesionale și să ai grijă la actele pe care trebuie să le semnezi. Eastrolog.ro îți recomandă, de asemenea, mare atenție la colaborările cu străinătatea sau la anumite diplome care ar trebui să îți certifice competențele profesionale.



În horoscopul carierei 2018 pentru Săgetător găsești previziuni pe termen lung, complementare previziunilor pe termen scurt și mediu din horoscopul lunii iulie 2018 (pagina se deschide în fereastră nouă).

Formă fizică și moral:



la 10 iulie 2018 Jupiter, guvernatorul Săgetătorului, își reia mersul direct și te ajută să-ți descoperi resursele interioare de care ai nevoie pentru a te afirma, pentru a progresa în ceea ce ți-ai propus.



Te-ar putea ajuta reluarea unor practici spirituale sau învățarea unor metode de relaxare, de meditație etc.

Horoscop lunar iulie 2018 Capricorn

Dragoste și viața în doi:



Saturn, guvernatorul Capricornului, se găsește încă în mers aparent retrograd, ceea ce ne spune că nu ești în cea mai bună dispoziție posibilă și tinzi spre crize de autoritate care pot crea tensiuni în viața de cuplu. Dar avem și vești bune.



La 10 iulie 2018 Jupiter își reia mersul direct în casa grupurilor și a prietenilor, ceea ce îți avantajează viața socială. Ai putea încerca să îți scoți în lume jumătatea pentru a vă relaxa împreună.



În plus, Venus, planeta care guvernează viața amoroasă a Capricornilor, este implicată doar în aspecte armonioase, favorizând flirtul și buna dispoziție.



Dacă ești căsătorit, eastrolog.ro îți sugerează să îți inviți perechea într-o călătorie, la o expoziție sau la teatru. Dacă ești în căutarea iubirii, ai putea să fii atras de o persoană din străinătate sau care are legătură cu mediul universitar ori cu justiția.



Eclipsa parțială de Soare din 13 iulie 2018 îți activează casa parteneriatelor, iar evenimentele care au loc în această perioadă îți pot arăta dacă ai o căsnicie cu adevărat trainică sau dacă persoana cu care ești împreună este dispusă să oficializați relația. Relațiile care scârțâie de multă vreme sau în care există mai degrabă interese financiare decât iubire, pot atinge un punct critic și chiar se pot destrăma – dar tot răul este spre bine.



La 23 iulie 2018 Soarele intră în casa intimității și a pasiunii Capricornului, deschizându-ți pofta pentru relații fizice mai intense. Acestea nu sunt însă lipsite de tensiuni, gelozie și posesivitate.

Muncă și bani:



Marte își continuă mersul aparent retrograd prin casa banilor Capricornului, prevestind încurcături financiare și cheltuieli neașteptate pentru casă și familie. Prin urmare, ar fi bine să amâni orice fel de tranzacții imobiliare. În plus, dacă așteptai bani din partea familiei, este posibil să survină întârzieri neprevăzute. Eastrolog.ro îți recomandă să depui mai mult efort pentru a deveni independent financiar sau pentru a-ți gestiona mai eficient veniturile.



Venus, planeta care guvernează cariera și reputația Capricornilor, intră la 10 iulie 2018 în casa IX, o casă a depărtărilor, a relațiilor cu străinătatea și a studiilor superioare. Având în vedere că este armonios aspectată, Venus poate favoriza dezvoltarea unor relații profesionale cu firme din străinătate sau cu persoane aparținând altor culturi. Un proiect vechi legat de carieră ar putea să se încheie, lăsând loc unuia nou. Noul proiect presupune, însă, noi negocieri financiare, care se mișcă mai greu decât te-ai așteptat.



Ar fi bine să tatonezi cu răbdare posibilitățile de muncă în străinătate și să încerci să îți dai seama dacă studiile pe care le faci corespund cu ceea ce se caută pe piața muncii.



La 26 iulie 2018 Mercur, planeta care guvernează casa muncii Capricornului, intră în mers aparent retrograd, într-o casă financiară. Este indicat să fii foarte prudent dacă ai pe mână banii firmei ori banii altora, sau dacă lucrezi în domeniul financiar-bancar. Nu este momentul să faci împrumuturi.



La 27 iulie, eclipsa totală de Lună îți afectează axa financiară – încă un motiv pentru a-ți reanaliza parteneriatele financiare și modul în care îți gestionezi bugetul. Nu este exclus să survină un moment de criză, care te ajută să înțelegi unde greșești și ce ar fi de îndreptat.

Formă fizică și moral:



Starea ta fizică și psihică se îmbunătățește simțitor după 10 iulie 2018, când Jupiter, care guvernează una dintre casele sănătății Capricornului, își reia mersul direct.



Prietenii pot fi un sprijin de nădejde în momentele de criză și îți ridică moralul ori te îndrumă spre medici cu experiență, dacă este cazul.



Spre finele lunii este posibil să revină în actualitate o afecțiune mai veche, posibil în legătură cu inima sau cu sistemul circulator. Merită să mergi la medic imediat ce simți că ceva scârțâie.

Horoscop lunar iulie 2018 Vărsător

Dragoste și viața în doi:



În plan relațional se anunță vreme furtunoasă. Pentru unii Vărsători, ar putea fi cel mai bun moment pentru o schimbare constructivă și nu neapărat pentru “demolări”. Însă nu e foarte simplu să ajungi la un punct de vedere comun cu perechea ta și s-ar putea să ți se reproșeze individualismul și lipsa de înțelegere pentru dorințele celui/celei de lângă tine.



Subiectele principale de ceartă pot fi spațiul de locuit, viața de familie sau un credit imobiliar, dar poate fi vorba și despre neînțelegeri legate de copii.



La 10 iulie 2018 Venus, planeta iubirii și a relațiilor, intră în casa intimității Vărsătorului. Pentru că Venus este armonios aspectată până la sfârșitul lunii, ai toate șansele să începi să găsești soluții, împreună cu perechea ta, la problemele enumerate mai sus. Este foarte important să o faceți împreună și să nu-ți pui partenerul/partenera în fața faptului împlinit, să nu îi treci cu vederea opiniile și dorințele.



Dacă ești singur, în căutarea iubirii, în iulie 2018 este foarte posibil să dai peste persoane care își doresc neapărat o căsătorie rapidă, ceea ce pe tine nu te încântă, cel puțin deocamdată. Ai șanse, totuși, să faci cunoștință cu persoane interesante, cu un statut social solid, prin intermediul carierei. Eastrolog.ro îți recomandă să fii foarte prudent după 26 iulie, când Mercur, planeta care guvernează casa iubirii Vărsătorului, intră în retrogradare.



Din 23 iulie 2018 Soarele îți iluminează casa relațiilor, iar perechea începe să aibă pretenții din ce în ce mai mari și nu cedează teren în fața ta. Poți să profiți de eclipsa totală de Lună din 27 iulie 2018, care are loc pe axa relațională a Vărsătorului, pentru a încerca să restabilești un echilibru între nevoile tale și nevoile perechii tale.

Muncă și bani:



În plan profesional, veștile bune vin după 10 iulie 2018, când Jupiter își reia mersul direct în casa carierei și a reputației socio-profesionale a Vărsătorului. Jupiter îți co-guvernează casa banilor munciți, astfel că se deblochează simțitor câștigurile obținute din exercitarea profesiei. Este posibil să ia avânt o colaborare cu un grup sau cu niște prieteni, dar eastrolog.ro te sfătuiește să rămâi prudent în ceea ce privește asocierile, asociații, concurența, colaboratorii.



Ca și relațiile amoroase, parteneriatele profesionale pot fi tensionate și este posibil să apară discuții neplăcute despre investiții comune și despre cât merită fiecare, sau poate chiar despre retrageri din asociere.



Fiindcă Marte, planeta care guvernează comunicarea Vărsătorilor, se află în mers aparent retrograd, nu se ajunge cu ușurință la consens. Prin urmare, este recomandabil să eviți deciziile finale și să nu încerci să forțezi lucrurile în direcția dorită de tine.



Eclipsa parțială de Soare din 13 iulie 2018 îți activează casa muncii și te îndeamnă să-ți revizuiești programul de muncă și eficiența și să-ți stabilești noi priorități. Dar, pe de altă parte, este momentul să fii atent dacă nu cumva un coleg sau un asociat își arogă rol de lider, fără să aibă vreun drept.



Din altă perspectivă, s-ar putea să constați că perechea de viață ți se amestecă prea mult în viața profesională sau să regreți o asociere profesională cu aceasta.



În horoscopul carierei 2018 pentru Vărsător găsești previziuni pe termen lung, complementare previziunilor pe termen scurt și mediu din horoscopul lunii iulie 2018 (pagina se deschide în fereastră nouă).

Formă fizică și moral:



Cu Saturn și Pluton în mers aparent retrograd prin casa XII, a bolilor cronice, dar și a vindecării, nu s-ar zice că ești vreun exemplu de veselie și seninătate.



La 13 iulie 2018 are loc o eclipsă de Soare care îți activează casa muncii și a sănătății, un prilej foarte bun pentru a-ți revizui rutina zilnică astfel încât să ai vreme și de sănătatea ta fizică și de cea psihică.



Ți-ar prinde bine să deprinzi arta meditației.

Horoscop lunar iulie 2018 Pești

Dragoste și viața în doi:



În prima jumătate a lunii iulie 2018 Mercur, guvernatorul parteneriatelor Peștilor, îți tranzitează casa muncii și a sănătății și este implicat în aspecte tensionate cu Uranus, Marte și Jupiter. Acest lucru poate indica stres, mai ales pentru Peștii care lucrează împreună cu persoana iubită. Dacă această colaborare romantico-profesională nu este de la egal la egal, ci unul dintre voi are rol de subordonat, certurile tind să apară frecvent. Subiectul central ar putea fi banii sau faptul că unul dintre voi are senzația că nu este apreciat așa cum ar merita. Eastrolog.ro vă sfătuiește să încercați să împărțiți sarcinile în mod echitabil.



Se recomandă, de asemenea, mare prudență dacă te simți atras de un coleg sau o colegă. În ciuda predispozițiilor tale romantice, riști să fii tratat cu refuz.



Soarele iluminează casa romantismului Peștilor până la 23 iulie 2018, dar la 13 iulie are loc o eclipsă parțială de Soare. Acesta ar fi un bun prilej pentru a te gândi ce responsabilități ești dispus să îți asumi pentru bunul mers al unui parteneriat amoros, unde exagerezi și unde ai tendința să te eschivezi.



La 10 iulie 2018 Venus, planeta care guvernează intimitatea Peștilor, intră în casa parteneriatelor și este bine aspectată până la finele lunii. Prin urmare, în special Peștii căsătoriți se bucură de armonie și pasiune, deși perechea de viață are tendința să critice modul în care gestionezi banii comuni.



Previziunile pe termen scurt și mediu ale horoscopului pe iulie 2018 sunt completate de previziunile pe termen lung din horoscopul dragostei 2018 pentru Pești (pagina se deschide în fereastră nouă).

Muncă și bani:



În plan profesional și financiar se impun o serie de schimbări pe care poate că nu ești pregătit să le faci, dar nu prea ai de ales.



Pot fi mai frecvente certurile cu colegii, iar unii Pești s-ar putea simți exploatați, limitați în mișcări, neapreciați. Dacă reușești să te mobilizezi, mai ales la nivel psihic, și să îți domolești un pic frustrările și nervozitatea, ai putea să schimbi în bine multe lucruri.



Jupiter, planeta care guvernează cariera și reputația Peștilor, își reia mersul direct la 10 iulie 2018, în casa relațiilor cu străinătatea și a studiilor superioare. Prin urmare, este foarte posibil ca anumite colaborări profesionale cu persoane/firme de peste hotare să se deblocheze. Pe de altă parte, s-ar putea să constați că este spre binele tău să pui punct unor parteneriate sau afaceri cu străinătatea.



În această perioadă pot fi favorizați Peștii care au de dat examene pentru recunoașterea unor competențe, astfel încât să își îmbunătățească performanțele în carieră sau să poată viza un post mai bun în firma în care lucrează.



La 23 iulie 2018 Soarele intră în casa muncii Peștilor, dar este implicat în aspecte tensionate cu Uranus și cu Marte. Conflictele cu colegii și cu superiorii tind să se acutizeze și ai tendința să contești autoritatea celorlalți. Eastrolog.ro te sfătuiește să încerci să găsești o cale de a munci mai eficient și să ajungi la un compromis cu colegii și superiorii.



În ceea ce privește banii, în luna iulie stai mai bine și ai mai mult de câștigat din asocieri, din colaborări cu prietenii sau din venituri pasive, decât prin muncă directă, de unul singur.



În horoscopul carierei 2018 pentru Pești găsești previziuni pe termen lung, complementare previziunilor pe termen scurt și mediu din horoscopul lunii iulie 2018 (pagina se deschide în fereastră nouă).

Formă fizică și moral:



Casele sănătății Peștilor sunt tensionate în iulie 2018 și găzduiesc și o eclipsă totală de Lună, la 27 iulie. Agitația, nervozitatea și conflictele din plan profesional pot fi declanșate de predispozițiile tale de a-i critica pe ceilalți, de a le găsi nod în papură doar pentru a le demonstra că ești mai valoros.



Ai face bine să încerci să fii mai tolerant și să vezi ce mai poți șlefui la tine. Te poți simți mult mai bine dacă lași deoparte complexele și nevoia de a smulge aprecieri de la cei din jur.



Este recomandat să ai grijă la alimentație, să faci mai multă mișcare și să nu iei calmante dacă nu ți le-a prescris un medic.

