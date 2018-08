Horoscop zilnic 13 august 2018. E începutul de săptămână perfect. Zodia care primește vestea așteptată de un an!

Horoscop 13 august 2018 Berbec

Sunt posibile cheltuieli neașteptate, fie pentru nevoile tale cotidiene, fie pentru o călătorie îndepărtată sau pentru un prieten aflat departe de granițele țării. Ar fi bine să-ți chibzuiești atent bugetul și să nu forțezi notă. Tendința de a cheltui pe fleacuri este mare și păguboasă. Este momentul să înveți să trăiești cu strictul necesar și să te orientezi numai spre priorități.

Citește și horoscopul săptămânii 13-19 august 2018 pentru zodia Berbec

Citește și horoscopul anului 2018 pentru zodia Berbec

Horoscop 13 august 2018 Taur

Stările tale de spirit sunt fluctuante, astfel că este mai dificil să te implici în activități de anvergură sau în discuții importante. Emotivitatea este ridicată, existând riscul să gafezi serios, mai ales dacă te implici fără să fii rugat, în treburile altora. Liniștește-te și orientează-ți eforturile numai spre sarcinile tale. Seară, sfătuiește-te cu cei dragi pe temă evenimentelor zilei.

Citește și horoscopul săptămânii 13-19 august 2018 pentru zodia Taur

Citește și horoscopul anului 2018 pentru zodia Taur

Horoscop 13 august 2018 Gemeni

Ziua favorizează discreția și dialogurile tăinuite cu personale din anturajul apropiat. Se pare că acum te confrunți cu multe idei și concepții care s-au dovedit neprofitabile în ultima vreme. Ai nevoie de o schimbară radicală de mentalitate. Folosește contextul astral de astăzi și meditează în tihnă la relațiile și situațiile în care ești implicat. Vei descopri lucruri interesante.

Citește și horoscopul săptămânii 13-19 august 2018 pentru zodia Gemeni

Citește și horoscopul anului 2018 pentru zodia Gemeni

Horoscop 13 august 2018 Rac

Ești tentat să apelezi la prieteni sau la persoanele care te susțin în plan profesional. Alege-ți cuvintele și gesturile cu grijă, deoarece unii te pot sancționa chiar și pe banalități. Segmentul acesta relațional se află într-un con de umbră, astfel că este posibil să nu obții rezultatele scontate. Răspunsurile la întrebările tale și soluțiile de care ai nevoie le cunoști doar tu.

Citește și horoscopul săptămânii 13-19 august 2018 pentru zodia Rac

Citește și horoscopul anului 2018 pentru zodia Rac

Horoscop 13 august 2018 Leu

Sunt sanse sa intalnesti persoane importante cu functie, atat la serviciu, cat si in alte contexte oficiale. Dialogurile cu aceste persoane iti aduc pe de o parte lamuriri vizavi de prestatia ta de la locul de munca. Insa pe de alta parte, informatiile vehiculate astazi in preajma ta te vor ajuta sa-ti formezi o vedere de ansamblu a situatiei socio-profesionale in care te afli.

Citește și horoscopul săptămânii 13-19 august 2018 pentru zodia Leu

Citește și horoscopul anului 2018 pentru zodia Leu

Horoscop 13 august 2018 Fecioară

Se conturează întâlniri și dialoguri cu cineva aflat în străinătate. Tensiunile dintre ține și ceilalți astăzi sunt accentuate. Divergența opiniilor și mentalitățile diferite îți creează disconfort și astfel îți este dificil să comunici sau să participi activ la discuții. Relaxează-te și deschide-ți mintea și sufletul! Vei află lucruri interesante și utile. După-amiază plimbă-te în aer liber.

Citește și horoscopul săptămânii 13-19 august 2018 pentru zodia Fecioară

Citește și horoscopul anului 2018 pentru zodia Fecioară

Horoscop 13 august 2018 Balanță

Este posibil să fiți pus în situația de a alege între un câștig ușor și relația cu un prieten bun. O discuție cu o rudă mai vârstnica ar putea să va facă să priviți câștigurile materiale dintr-o perspectivă diferită. Este o perioadă bună pentru a învață ceva nou în domeniul dumneavoastră de activitate. De asemenea, eastrolog.ro va recomanda să acordați mai multă atenție relației cu partenerul de viață.

Citește și horoscopul săptămânii 13-19 august 2018 pentru zodia Balanță

Citește și horoscopul anului 2018 pentru zodia Balanță

Horoscop 13 august 2018 Scorpion

Traversati o perioada favorabila plan sentimental. Este posibil chiar sa fiti dispus sa faceti o declaratie de dragoste. In plan profesional si in afaceri ar fi bine sa nu va asumati niciun risc.

Horoscopul din 9 iulie va recomanda sa fiti foarte atent in tot ce faceti si sa respectati cu strictete regulile si legile, pentru ca exista riscul sa intrati in conflict cu autoritatile.

Citește și horoscopul săptămânii 13-19 august 2018 pentru zodia Scorpion

Citește și horoscopul anului 2018 pentru zodia Scorpion

Horoscop 13 august 2018 Săgetător

Ai spor în treburile de la serviciu, iar colaborarea cu colegii aduce beneficii și pentru ține și pentru ei. Totuși ai grijă și dozează-ți eforturile. Sănătatea este precară pe segmentele ficatului, astfel că ai nevoie de odihnă regulată. Este posibil să te gândești la consultații și analize medicale. Sfatul specialiștilor în sănătate ți-ar prinde bine, însă nu forță notă.

Citește și horoscopul săptămânii 13-19 august 2018 pentru zodia Săgetător

Citește și horoscopul anului 2018 pentru zodia Săgetător

Horoscop 13 august 2018 Capricorn

Discuțiile cu cei dragi sunt importante, așa încât ascultă cu atenție și evită să formulezi opinii sau concluzii. Neînțelegerile pornesc de la bani, în special de la veniturile tale din segmentul muncii. Este posibil că ceilalți să dorească să-i sprijini financiar mai mult. Stabilește niște limite materiale clare până la care poți și vrei să-i ajuți. Nu-i lasă să profite de generozitatea ta.

Citește și horoscopul săptămânii 13-19 august 2018 pentru zodia Capricorn

Citește și horoscopul anului 2018 pentru zodia Capricorn

Horoscop 13 august 2018 Vărsător

Interesantă zi în plan domestic. Ai șanse să desfășori treburi domestice, să discuți cu neamurile sau să planifici vizite în locurile natale. Unii membrii ai familiei te vor provocă, fie pe teme patrimoniale, fie pe discuții vechi legate de concepții și principii legate de familie și implicațiile ei. Ascultă și părerile celorlalți, dar susține-ți punctele de vedere cu dovezi palpabile.

Citește și horoscopul săptămânii 13-19 august 2018 pentru zodia Vărsător

Citește și horoscopul anului 2018 pentru zodia Vărsător

Horoscop 13 august 2018 Pești

Multe informații primești astăzi pe căi mai puțin obișnuite. De la subiecte cotidiene banale, până la informații de anvergură legate de sănătate sau de domeniul financiar, totul se amestecă într-un carusel destul de greu de urmărit. Ziua aduce vești proaste pe segmentul banilor: este posibilă o renunțare la job sau o concediere, în orice caz, o situație nefericită prin care veniturile constante scad dramatic.

Citește și horoscopul săptămânii 13-19 august 2018 pentru zodia Pești

Citește și horoscopul anului 2018 pentru zodia Pești