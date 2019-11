Horoscop zilnic. Horoscopul zilei 21 noiembrie 2019. Vărsătorii se umplu de bani. Noroc uriaș și pentru Lei

***

BERBECII sunt firi schimbatoare, care nu suporta monotonia, asa ca o schimbare in peisajul profesional este pe cale sa se intample.

***

TAURII muncesc mult mai bine de unii singuri decat in echipa, asa ca sunt usor sceptici in fata contributiei altcuiva intr-un proiect in care sunt implicati.

***

GEMENII surprind pe toata lumea astazi si nu neaparat placut. Din firi calme, echilibrate. o situatie nedreapta la locul de munca ii face sa devina foarte vulcanici.

***

RACII trebuie sa aiba grija ca deciziile pe care le iau zilele acestea in plan profesional sa nu afecteze si activitatea celorlalti, ca sa nu atraga ochi rai asupra lor.

***

Vesti bune in plan financiar pentru LEI. Au avut o perioada putin nefasta din acest punct de vedere, insa astrele spun ca vin zile mult mai bune.

***

FECIOARELE joaca astazi rolul angajatului model sau daca sunt propriul sef. Se vor uimi chiar si pe ei insisi cu implicarea si eficienta de care dau dovada la birou.

***

Niste mici obstacole i-ar putea face pe nativii BALANTA sa dea inapoi intr-un proiect sau in fata unei noi oferte de job. Mai mult curaj le recomanda astrele. Daca nu risti, vei ramane mereu cu intrebarea "ce s-ar fi intamplat daca?"