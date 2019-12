Horoscop 7 decembrie 2019. Ziua în care zodiile primesc lecții de viață

Horoscop 7 decembrie 2019 pentru zodia Leu

Toate ar trebui să-ți meargă că pe roate azi, pentru că planează un aer norocos în jurul tău. De fapt, ai șansa de a întâlni o mulțime de oameni care, mai devreme sau mai târziu, vor jucă roluri cheie în planurile tale, deci ține minte numele celor care îți apăr astăzi în cale și fă-ți-i prieteni.

Horoscop 7 decembrie 2019 pentru zodia Fecioară

Ești în față unei situații în care e nevoie de viteză, de reacții prompte. Nu ai voie nici să prelungești lucrurile mai mult, nici să dai totul peste cap intrând în panică. E nevoie de o intervenție rapidă din partea ta, deci fii pregătit pentru o schimbare majoră în program.

Horoscop 7 decembrie 2019 pentru zodia Balanță

Parcă ar fi două personalități în interiorul tău care se luptă pentru supremație. Ești la mijloc și nu știi pe care s-o asculți, pe care s-o lași să se manifeste liber și pe care s-o ții în frâu, pentru că nu ai vrea că lumea să descopere la ține trăsături de caracter care nu te onorează.

Horoscop 7 decembrie 2019 pentru zodia Scorpion

Te simți bine în pielea ta, datorită unui nivel de energie foarte ridicat pe care îl poți valorifică cu succes. Atitudinea această pozitivă, încrederea absolută în ține însuți, optimismul care ți se citește pe chip, au la bază o stare de sănătate foarte bună.

Horoscop 7 decembrie 2019 pentru zodia Săgetător

Ești plin de energie la serviciu, poate datorită unui stimulent care te determină să dai tot ce ai mai bun din ține. Cu asemenea motor la turație maximă, toate ar trebui să meargă că pe roate, pentru că ai convingerea că tot ce faci e de succes

Horoscop 7 decembrie 2019 pentru zodia Capricorn

Așa cum te porți tu cu ceilalți, așa vei primi și din partea lor, că atare, ori de câte ori intri azi în contact cu cineva, gândește-te la impresia pe care o lași despre ține. Vei primi exact ceea ce oferi, nimic mai mult, nimic mai puțin, deci nu judecă pe cineva dacă nu vrei să fii judecat, nu critică dacă tu nu faci față criticilor.

Horoscop 7 decembrie 2019 pentru zodia Vărsător

Sigur că nu e rezultatul pe care l-ai preconizat atunci când ai pornit la drum, sigur că îl poți consideră un eșec și pentru că te prinde într-o păsa proastă, din punct de vedere emoțional, ai teninta de a agrava situația cu emoții negative și procese de conștiință în care te găsești vinovat de toate.

Horoscop 7 decembrie 2019 pentru zodia Pești

Fii liniștit, nu cere permanent acțiune și noutate, pentru că nu au de unde să apăra chiar tot timpul. Uneori intri într-o zonă mai ternă, mai monotonă, în care nu se mai modifică nimic, dar e absolut normal să apăra și perioade mai calme.