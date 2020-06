Horoscopul zile de joi, 25 iunie 2020. Dragostea plutește în aer, cariera e pe val! Astăzi se va schimba viața unei zodii puternice

Horoscopul zile de joi, 25 iunie 2020 - GEMENI

Este o zi buna pentru a aborda chestiuni delicate in plan profesional si in afaceri. In a doua parte a zilei aveti ocazia sa rezolvati o problema financiara mai veche. Comunicarea cu prietenii si cu partenerul de viata ar trebui sa fie foarte buna. Nu faceti promisiuni daca nu sunteti sigur ca le veti putea respecta.

Horoscopul zile de joi, 25 iunie 2020 - RAC

Se pare ca sunteti in forma si va simtiti plin de energie, iar capacitatea de comunicare este excelenta. Prin urmare, este o zi favorabila pentru colaborarea cu cei din jur, atat in plan profesional cat si personal. Daca in ultima vreme ati intampinat dificultati in plan sentimental, astazi aveti posibilitatea sa analizati totul cu obiectivitate si sa trageti concluziile. In plan profesional si in ceea ce priveste sanatatea nu se intrevad probleme deosebite.

Horoscopul zile de joi, 25 iunie 2020 - LEU