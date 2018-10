Horoscopul zilei 3 octombrie 2018. Miercuri, ziua în care o zodie va întâlni PERECHEA lângă care-și va petrece întreaga viață

Horoscop 3 octombrie 2018. De astăzi, se schimbă norocul pentru această zodie. Citește horoscopul zilnic pentru zodia ta și vezi ce îți rezervă astrele pentru astăzi.

Horoscop 3 octombrie 2018 BERBEC

Sunt câteva persoane în preajma ta care l-au luat pe nu în braţe şi se plâng întruna, dar au noroc de o prezenţă ca a ta care le readuce şi lor zâmbetul pe buze şi speranţa în suflet. Mobilizează-i, ridică-le moralul, pentru că îţi vor fi recunoscători pentru energia pe care le-o insufli!

Horoscop 3 octombrie 2018 TAUR

Emoţiile tale dau în clocot, prins într-un iureş de evenimente cu efecte contradictorii asupra ta. E ceva ce te cheamă înainte şi te ambiţionează să faci totul să ajungi mai repede acolo, dar altceva te trage înapoi şi îşi spune s-o laşi mai moale, pentru că nu eşti suficient de bine pregătit sufleteşte.

Deţii toate resursele unui succes deplin, deci nu lăsa latura ta sensibilă să te oprească din elan. Entuziasmul zilei e imens, energia la cote maxime, doar inima e slabă şi nu te susţine în demersurile curajoase spre care ai vrea să porneşti. Ba poţi, deci şi tu, inimă, hai!

Horoscop 3 octombrie 2018 GEMENI

Munceşti cu sârg, convins că rezultatele proiectului pe care îl ridici pas cu pas depind numai de eforturile depuse de tine. Nimic nu ţi se oferă de-a gata pe tavă, e nevoie de efort, de timp investit, de energie consumată, dar norocul tău e că ai toate aceste resurse la dispoziţie pentru a le canaliza cu succes spre scopul propus.

E şi mai motivant să vezi cu ochii tăi ce iese concret de sub mâinile tale, pentru că pare a fi o activitate din care se nasc produse, obiecte, lucruri palpabile şi eşti foarte mândru de ceea ce-a ieşit! Munca manuală, cu instrumente sau cu materii prime e cea mai favorizată.

Horoscop 3 octombrie 2018 RAC

Deşi te afli într-un mediu cu care eşti obişnuit, azi parcă nu mai poţi comunica eficient cu nimeni din anturaj. Cei aerieni şi zăpăciţi te enervează, cei nervoşi şi arţăgoşi te ţin la distanţă, deci oricât ai încerca să rămâi calm şi amabil, tot te va scoate şi pe tine cineva din sărite, până la urmă. Fă un efort să-ţi păstrezi atitudinea pozitivă în ciuda tratamentelor incorecte din partea celor din faţa ta, care uită de prietenie, şi de bune maniere, doar pentru a-şi impune propriile dorinţe.

Horoscop 3 octombrie 2018 LEU

Cine se aseamana se aduna – spune o vorba – si acelasi lucru simti si tu azi in legatura cu omul care te completeaza in tot ce faci. Priveste la cel din fata ta, pentru ca devine un fel de oglinda a propriei tale identitati. Ori semanati grozav de mult in unele privinte, ori el descrie de fapt cum te comporti si tu, cum esti si tu, chiar daca iti arata o imagine care iti place sau nu. Privindu-l pe el cu luciditate, poti lua unele masuri asupra propriei tale persoane, deoarece vezi la el defecte care ii apartin in aceeasi masura. Daca la el nu-ti place, ar trebui sa nu-ti placa nici la tine!

Horoscop 3 octombrie 2018 FECIOARĂ

Priveşti foarte serios problema pe care o analizezi azi cu imparţialitate şi atenţie, spre deosebire de cei din jur care încă nu s-au detaşat de spiritul sărbătorilor şi au chef de joacă.

Nu e de glumit cu răspunsul pe care trebuie să îl dai, pentru că ţi se cere concentrare şi capacitatea de a înţelege situaţia pe toate feţele cu corectitudine, pentru a te asigura că nu ai scăpat nimic din vedere. Tu vei reuşi să cântăreşti problema cât se poate de bine şi-i vei ajuta şi pe ceilalţi să revină cu picioarele pe pământ.

Horoscop, 3 octombrie 2018, BALANȚĂ

Nimic nu durează veşnic, deci nici relaţiile în care eşti implicat nu pot continua la fel toată viaţa, ca atare fii oricând deschis spre schimbări şi din acest punct de vedere.

Că se mai schimbă prietenii sau colegii, că se mai schimbă până şi partenerii, trebuie să fii deschis spre nou, pentru că relaţiile respective au ajuns la un nivel care nu mai avea nimic bun de oferit li e mai bine să se termine.

Mergi mai departe cu recunoştinţă că acei oameni au trecut prin viaţa ta pentru o vreme, dar nu te ţine cu dinţii de ei. În afară, poate, de familie, nimeni nu e legat de tine pentru totdeauna. Oamenii apar şi dispar din calea ta: aşa e viaţa!

Horoscop, 3 octombrie 2018, SCORPION

Familia e alături de tine trup şi suflet într-un moment ca de sărbătoare. Aveţi ceva de celebrat împreună şi cei dragi ţi se alătură cu bucurie, cu entuziasm, cu energie pozitivă, îndreptând spre tine toată dragostea lor!

E un moment superb, cu o intensitate emoţională imensă, care se resimte arareori în viaţă: la căsătorii, la venirea pe lume a unui copil, la o mare reuşită în plan personal.

Împărtăşeşti cu ei această fericire imensă şi prezenţa lor te motivează şi mai tare să porneşti cu şi mai mult optimism spre orizonturile care se arată înainte-ţi. Totul va fi bine şi credeţi cu toţii, cu tărie, în asta!

Horoscop, 3 octombrie 2018, SĂGETĂTOR

Abia aştepţi un eveniment faţă de care ai o atracţie specială, pentru că îl priveşti ca pe o eliberare de stres, ca pe o evadare din cotidian. Poate e o intalnire mult visata, o călătorie de la care ai mari aşteptări sau doar o revedere cu prietenii pe care o presimţi ca fiind cu totul specială. Priveşti spre viitor cu un soi de optimism dus la extrem, ceea ce nu e o noutate la tine, dar nici nu laşi lucrurile să ajungă ele singure acolo, ci le grăbeşti cumva evoluţia pentru a te bucura mai repede de ceea ce visezi să ţi se întâmple.

Horoscop, 3 octombrie 2018, CAPRICORN

Relaţia ta cu reprezentanţii unor instituţii importante se va dovedi a fi fructuoasă, în ciuda birocraţiei supărătoare. Dacă baţi la uşa unui birou oficial pentru a cere o soluţionare la problemele tale, adu-ţi aminte de câteva aspecte esenţiale pentru a obţine mai uşor ceea ce cauţi: amabilitate, tact, multă răbdare, un dram de supunere, pentru că aşa merge relaţia cu instituţiile statului.

Vor să vadă la tine că-i priveşti ca pe nişte zei în mâinile cărora se află cheia problemelor tale. Important e să-ţi atingi tu scopurile, indiferent de mijloacele folosite!

Horoscop, 3 octombrie 2018, VĂRSĂTOR

N-ai cum să te simţi bine într-o atmosferă atât de sumbră ca cea în care nimereşti azi fără voia ta, ca atare, dacă vrei să salvezi ziua, trebuie să ieşi de urgenţă din acel spaţiu.

Resimţi încărcătura energetică negativă care planează peste tot în jurul tău, pentru că, în preajma ta, s-au adunat numai oameni pesimişti, negativişti, care se plâng de toate necazurile pământului, or tu nu ai nicio legătură cu suferinţele şi grijile lor.

Numai de tine depinde să ieşi de sub influenţa lor nefastă, ca atare, dacă nu ţi-e pe plac ce vezi în jur, ajunge doar să ieşi afară. O gură de aer proaspăt te va elibera de senzaţia neplăcută!

Horoscop, 3 octombrie 2018, PEȘTI

Nu eşti în apele tale, nici starea ta fizică nu e prea grozavă, şi nici anturajul nu e mai vesel ca să-ţi distragă atenţia de la probleme. Nici vorbă de optimism astăzi, eşti puternic influenţat de compania nefastă în care ai nimerit.

Dacă faci echipă cu persoane bolnave, singure, nemulţumite, depresive, fii sigur că ceva din starea lor proastă se va transmite şi la tine ca atare alege-ţi cu mai multă exigenţă anturajul. Nu doar despre probleme, boli sau lipsuri vrei să auzi tu poveşti astăzi!

Horoscop 3 octombrie 2018 BERBEC

Atitudinea ta tonică, optimistă, încrezătoare e un exemplu demn de urmat de cei apatici şi pesimişti. Tu faci un pas în faţă şi arăţi tuturor că nimic nu e atât de greu încât să nu poată fi rezolvat, nimic nu e atât de trist încât să merite să-ţi torni cenuşă în cap, şi prin această atitudine atât de luminoasă, poţi trage şi pe alţii după tine, în sus.