Imagini inedite cu copiii lui Richard Gere. Puțini știu că are doi băieți mici cu soția lui mai tânără

Richard Gere a împărtășit cu fanii un moment intim din viața de familie. Vineri, actorul a apărut într-o fotografie alături de soția sa, Alejandra Silva, și de cei mai mici dintre fiii lor.

Actorul din „Pretty Woman”, în vârstă de 75 de ani – care s-a mutat recent în Spania, țara natală a soției sale – a fost surprins în aer liber, împreună cu familia, promovând în același timp organizația non-profit Open Arms.

Imagini inedite cu copiii lui Richard Gere

Richard și Alejandra s-au căsătorit în 2018 și au împreună doi băieți: Alexander, de șase ani, și James, de cinci ani.

Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, au purtat hanorace gri asortate alături de cei doi băieți ai lor, care apar în fotografie cu spatele, pentru a evidenția designul de pe hanorace.

În descrierea postării, Richard a scris: „Toată familia noastră susține cu mândrie @openarms_fund și misiunea lor de a salva vieți. ♥️ @alejandragere”.

Fundația Open Arms „oferă, fără niciun cost, un cămin temporar celor care trebuie să călătorească pentru a primi tratament medical”, potrivit site-ului oficial.

Richard Gere colaborează de ani buni cu această organizație, iar în 2019 a fost văzut la bordul unei nave de salvare Open Arms, în Marea Mediterană. Atunci, actorul a ajutat la livrarea de provizii pentru cei 121 de migranți aflați pe vas, care fuseseră nevoiți să fugă din Libia, o țară devastată de război.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian, Gere a vorbit despre decizia de a urca pe barcă și de a oferi sprijin.

„Sunt inspirat de Open Arms. Împărtășesc profund perspectiva lor asupra lumii”, a declarat el.

„Ei sunt acolo, în mijlocul acestor oameni, iar de acolo trebuie să-ți iei informațiile. (…) Mi-au spus că situația este extrem de gravă, nu doar pentru ei, ci și pentru celelalte echipaje de salvare”.

Starul a continuat: „Și atunci am luat o decizie foarte rapidă. Am spus: «Trebuie să văd cu ochii mei ce se întâmplă». Am sărit în mașină și, la propriu, în cinci minute eram deja pe aeroportul din Roma”.

Motivul pentru care actorul și familia lui s-au mutat în Spania

Cea mai recentă postare a lui Richard Gere vine la scurt timp după ce s-a mutat oficial în Spania, împreună cu soția sa, Alejandra, și copiii lor.

Actorul din „Primal Fear” mai are un fiu, Homer, în vârstă de 25 de ani, din căsătoria anterioară cu actrița Carey Lowell. La rândul ei, Alejandra Silva are un băiat, Albert, de 12 ani, dintr-o relație anterioară, relatează Daily Mail.

Într-un interviu acordat revistei Elle España în ianuarie, Richard și Alejandra au vorbit deschis despre mutarea lor în Spania.

„Adevărul e că ne prindeți într-un moment extraordinar. Suntem mai fericiți ca niciodată”, a mărturisit actorul.

Silva a adăugat emoționată: „Suntem ca niște suflete pereche. Avem aceleași valori, vedem lumea în același fel, iar din primul moment am simțit că ne cunoaștem de o viață. Iar asta se întâmplă o singură dată, dacă se întâmplă vreodată”.

Vorbind despre cum s-au adaptat cu toții în Spania, Alejandra a declarat: „Richard este un tată foarte implicat și prezent. Le citește povești și o face cu drag. Pare o imagine idilică, dar chiar așa este. E un tată minunat. Nu gătește – eu fac asta – dar, când gătesc, el cântă la chitară”.

La sfârșitul anului trecut, în noiembrie, Gere a explicat, în cadrul emisiunii „The Tonight Show with Jimmy Fallon”, de ce el și familia sa au ales să se mute în țara natală a soției sale.

„Soția mea este spaniolă și mi-a oferit cam șapte ani din viața ei aici, așa că acum vom petrece câțiva ani la Madrid, alături de familia ei”.