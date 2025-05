Bo Derek, într-o formă de invidiat la 68 de ani. Secretul siluetei care a făcut-o celebră în anii ’70

Au trecut mai bine de 40 de ani de când Bo Derek a cucerit publicul și a devenit un adevărat sex simbol, după ce a apărut alături de Dudley Moore în comedia clasică „10”.

Imaginea ei în costum de baie auriu, cu părul împletit în codițe cu mărgele, alergând pe plajă, a devenit posterul preferat al multor adolescenți după succesul filmului din 1979.

Bo Derek, într-o formă de invidiat la 68 de ani

La 68 de ani, Bo Derek dovedește că timpul a fost blând cu ea. Actrița a fost surprinsă miercuri într-o formă de invidiat, arătând cu mult mai tânără decât vârsta din acte. Într-o apariție publică rară, alături de soțul ei, John Corbett, Bo a confirmat încă o dată că eleganța nu ține cont de vârstă.

Actrița a radiat de prospețime, purtând un costum elegant alb-negru care i-a pus în valoare silueta suplă, la un eveniment desfășurat la New York pentru promovarea sezonului trei din „And Just Like That...”, continuarea serialului „Sex and the City”, în care joacă partenerul ei.

Actrița din „10” preferă să îmbătrânească natural

Bo a declarat mereu că evită operațiile estetice, preferând să îmbătrânească natural. Silueta ei, care pare neatinsă de trecerea anilor, a fost pusă pe seama unei alimentații sănătoase și a vieții active la ferma ei din California.

Vedeta a recunoscut că, uneori, când vede poze cu ea în care i se pare că arată „înfricoșător”, se gândește la proceduri anti-îmbătrânire – dar își amintește imediat că Botoxul și operațiile estetice pot schimba expresivitatea feței în mod negativ.

„Când te uiți la femeile care și-au făcut operații estetice, îți dai seama că au pierdut ceva – de obicei o expresie, ceva unic pentru fețele lor”, a spus actrița.

„Încep să arate toate la fel. Întotdeauna am admirat femeile care nu și-au făcut operații, așa că trebuie să-mi amintesc constant că fac parte dintre ele, nu dintre celelalte”.

„Când mă uit la unele poze cu mine, îmi zic: «Arăt bine!». Dar în altele mă sperii singură; mi-aș dori să mai am pielea de altădată”, mărturisea actrița, nominalizată la Globurile de Aur, în 2009.

„Cred că toate avem impresia că o să fim excepția, că o să arătăm lumii cum arată cu adevărat o femeie trecută de 50 de ani. Dar aș putea foarte bine să mă trezesc mâine și să zic: «Gata, ajunge»”, a afirmat ea, într-un interviu acordat unei reviste în 2008.

„Acum, când mă uit la ridurile mele, le văd ca pe dovada unei vieți trăite cu bucurie”, a adăugat Bo.

Bo Derek: „Multe actrițe de la Hollywood o privesc cu invidie”

Mai recent, o sursă a declarat pentru revista Closer că Bo „încă întoarce toate privirile și rămâne o femeie cu adevărat frumoasă, oriunde merge”.

„Face parte dintr-o categorie rară de femei care refuză cu încăpățânare operațiile estetice. Devine foarte irascibilă chiar și la sugestia că și-ar fi făcut ceva”, a explicat sursa, conform Daily Mail.

„Are grijă de ea, urmează o dietă aproape vegetariană, evită carbohidrații și pare cu adevărat fericită în căsnicia cu John, ceea ce contează mult”.

„E o fire casnică – are grijă de fermă, își face curățenie singură, se ocupă de cai și de animalele de companie. Asta e forma ei de mișcare. Se menține în formă prin echitație și înot. Multe actrițe de la Hollywood o privesc cu invidie”.