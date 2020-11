Horoscopul zilei de sâmbătă, 21 noiembrie 2020. Clipe de dragoste pentru Săgetători, vezi ce se întâmplă cu Gemenii

Săgetătorii se vor bucura din plin de această zi mai ales că vor primi vizita unei persoane foarte dragi. Prezenţa acesteia le va trezi amintiri plăcute. Putin mai multa atentie pentru persoana iubita ar putea rezolva anumite probleme in viata amoroasa. Oricat ar fi de ocupati, clipele in doi sunt vitale in orice relatie.

Capricorn

Nativii zodiei Capricorn sunt în mare formă. Umorul lor va stârni valuri de zâmbete în rândul apropiaţilor. Ar face bine sa evite discutiile in contradictoriu cu persoana iubita. Nu au o zi buna in plan sentimental, iar o mica cearta ar putea degenera imediat.

Vărsător

Vărsătorii nu au de gând să renunţe la orgoliul nemăsurat, nici măcar atunci când situaţia o cere. De aceea vor strâni multe conflicte astăzi. Va trebui de asemenea să faceţi anumite sacrificii şi să vă detaşaţi de anumiţi colegi de muncă, care nu sunt foarte încântaţi de reuşitele voastre. Astrologii recomandă să priviţi înainte şi să nu luaţi în calcul vorbele rele care v-ar putea afecta.