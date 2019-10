Luna Plină în Berbec aduce reușite în dragoste. Visele devin realitate pentru una dintre zodiile de apă

Luna Plină în zodia Berbec aduce reușite în dragoste în luna octombrie. Astrologul Remus Ionescu a pregătit horoscopul zilei de 6 octombrie. Pentru a afla cum stai în materie de bani, dragoste, sănătate, noroc și nu numai, urmărește clipul de mai sus.

Berbec

Descoperiti un obiectiv comun sau poate partenerul care va poate ajuta sa va impliniti un vis, sa realizati o faza dintr-un proiect de suflet al vostru. Relatia sentimentala pare sa aiba de castigat in perioada urmatoare, desi nu sunt excluse turbulente, negocieri si impacari.

Taur

Are fiinta iubita drag sa stati de vorba, sa va sfatuiti. Si poate ca cel mai bine realizati acest lucru cu ocazia unei deplasari, in timp ce conduceti, si veti continua bineinteles si intr-un peisaj de poveste, pe aleile unei statiuni sau intr-un bazin cu ape termale.

Gemeni

Cheltuieli diverse; la ele se poate adauga restituirea unui imprumut sau poate ca vi se solicita un ajutor financiar si nu va lasa inima sa refuzati. Este perioada ideala sa va intoarceti la antrenamentele de la sala ori sa ajungeti pe un teren de sport alaturi de copii, de prieteni.

Rac

Ar putea sosi acum raspunsul la o intrebare pe care ati pus-o ieri, semn ca celalalt a reflectat destul de profund. Va hotarati poate sa incepeti cat de curand o serioasa curatenie de toamna, sa nu mai amanati mici schimbari sau reparatii ce trebuie facute.

Leu

Viata are un ritm alert pentru voi in aceste zile: v-ati dori sa puteti fi in acelasi timp in mai multe locuri, sa fiti siguri ca nu ratati ceva important. Va trebui in saptamanile urmatoare sa nu abandonati atitudinea prudenta daca va aflati la volan, sa evitati sa intrati in criza de timp.

Fecioara

Incepeti poate sa va obisnuiti cu gusturi picante, va orientati spre mancare sanatoasa ce nu necesita un timp prea mare de gatit. Se anunta cheltuieli destul de serioase in perioada urmatoare mai ales pentru faptul ca nu va multumesc decat lucruri de cea mai buna calitate.

Balanta

Un plus de ambitie si de incapatanare poate, dar din fericire sunt insotite si de prudenta: nu vreti sa faceti ori sa spuneti ceva ce sa va aduca mai tarziu pareri de rau sau regrete. Preocupare pentru casa, locuinta; eventual sa va cumparati una ca sa nu mai platiti chirie.

Scorpion

Amintirile joaca un rol important acum: savurati un rezultat recent, laude sau aprecieri pe care le-ati primit. Incepe sa se detensioneze sfera sentimentala: gasiti timp si prilej sa va asezati la masa tratativelor sau poate ca primiti si oferit explicatii asteptate cu sufletul la gura.

Sagetator

Nu va sunt indiferente situatiile nefericite pe care le vedeti in jurul vostru si puneti mana pe treaba, contribuiti practic sau financiar la o cauza nobila. Merg mainile, merge si mintea: reevaluati o situatie, schimbati un plan de actiune, o abordare.

Capricorn

Constatati poate ca v-a prins bine o discutie de ieri, ca amandoi v-ati racorit si ati reflectat la argumentele celuilalt. Si reluati poate obiceiul unei plimbari sau ajungeti la cafeneaua preferata, va amintiti de primele buchete de flori oferite in relatie.

Varsator

Oboseala fizica sau psihica: nu va dau pace intamplari recente, argumente si istorii pe care le-ati auzit. Ar putea sa va acapareze atentia un documentar, un jurnal de calatorii, biografia cuiva care a devenit un reper in domeniul sau de activitate.

Pesti

Veti impartasi poate dubii sau temeri ale voastre unui prieten si primiti un raspuns multumitor, o indicatie pertinenta. Un mic noroc pentru voi ce tine de sfera financiara; posibil sa primiti un cadou de la cineva de la care nu va asteptati si va bucurati de gest, de atentie.