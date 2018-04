Nu este Horoscop, dar spune totul despre tine. Află ce ţi-a rezervat destinul în funcţie de ziua de naştere

Se spune ca nimic nu-i intamplator pe lumea asta, ca totul este pus in ordine, ca nimic nu este lasat hazardului si ca intreg Univesul este guvernat de reguli.

O dovada este si faptul ca ziua in care ai venit pe lume isi pune amprenta pe personalitatea si viata ta, dupa un tipar cu date certe.

Afla ce caracteristici imprima personalitatii tale ziua in care te-ai nascut.

• Persoanele nascute pe 1, 10, 19 si 28 a oricarei luni sunt numarul 1;

• Persoanele nascute pe 2, 11, 20 si 29 a oricarei luni sunt numarul 2;

• Persoanele nascute pe 3, 12, 21 si 30 a oricarei luni sunt numarul 3;

• Persoanele nascute pe 4, 13, 22 si 31 a oricarei luni sunt numarul 4;

• Persoanele nascute pe 5, 14 si 23 a oricarei luni sunt numarul 5;

• Persoanele nascute pe 6, 15 si 24 a oricarei luni sunt numarul 6;• Persoanele nascute pe 7, 16 si 25 a oricarei luni sunt numarul 7;

• Persoanele nascute pe 8, 17 si 26 a oricarei luni sunt numarul 8;

• Persoanele nascute pe 9, 18 si 27 a oricarei luni sunt numarul 9.

Numarul 1:

Sunteti inteligent, amuzant, incapatanat, cinstit, muncitor, bun la suflet, sincer, furios, prietenos si gelos intr-o relatie.

De obicei, sunteti cel mai popular din grupul vostru de prieteni si stiti sa va bucurati de acest statut.

Sunteti foarte sigur pe sine si aveti o fire independenta. Este foarte probabil sa va indragostiti la o varsta destul de frageda, dar va veti casatori intr-o etapa mai matura a vietii. Aveti, de obicei, probleme cu oamenii care au puncte de vedere diferite de ale dumneavostra si aveti tendinta sa va razbunati pe dusmani.

Va place sa cheltuiti banii, dar veti avea o cariera buna in viitor. Aveti numeroase talente pe care le puteti aplica in orice domeniu, de la vanzator intr-un magazin local sau chiar in Parlament.

Vor exista oameni in jurul dumneavoastra care vor vrea sa va traga in jos. Oamenii vor fi invidiosi pentru ca sunteti o persoana inteligenta si iubitoare. Viata de familie va fi, de asemenea, frumoasa, veti avea un partener bun si copii minunati.

Cele mai bune potriviri sunt 4,6,8, iar cele bune sunt 3,5,7.

Numarul 2:

Sunteti guvernat de Luna, asa ca indiferent ce veti face, oamenii oricum va vor iubi. Sunteti un visator, cu o incredere in sine scazuta si foarte imprevizibil. De cele mai multe ori, circumstantele va vor schimba. Aveti un puternic talent artistic si foarte bune abilitati de comunicare. La fel ca fazele lunii, asa si atitudinea dumneavostra este schimbatoare.

Puteti fi cea mai draguta sau cea mai rea persoana. De multe ori puteti prezice ce se va intampla intr-o anumita situatie. Puteti deveni poet, scriitor sau ceva similar in domeniu. Veti cauta mult pana veti gasi persoana potrivita pentru a va casatori.

Daca sunteti femeie – veti fi persoana responsabila din familia dumneavoastra. Daca sunteti barbat – veti fi cel care va initia cearta in casa. Cu toate acestea, veti fi intotdeauna gata sa va sacrificati pentru familie pentru ca sunteti o persoana puternica insa foarte blanda.

Cele mai bune potriviri sunt 2,5 si 9. Nu exista o alta persoana care va poate face fata.

Numarul 3:

Sunteti o persoana religioasa, cu o inima impietrita si , de obicei, egoista. Va place sa evoluati in viata. Aveti o multime de probleme in familie in timpul tineretii, dar acestea se vor mai potoli cand veti mai imbatrani. Principalele arme sunt o fata vesela si cuvantul putere care va ajuta sa obtineti tot ceea ce va doriti.

Munciti din greu pentru a va atinge telurile si niciodata nu renuntati pana nu epuizati toate resursele. Odata ce sunteti suficient de matur, aveti intentia de a le cere celor tineri sa va asculte deoarece aveti un mare respect pentru cei in varsta. Sunteti un bun exemplu pentru cei din jur, dar nu este usor sa va faca fata cineva.

Sunteti o persoana dura, dar odata ce ati gasit pe cineva care sa va placa pentru ceea ce sunteti , puteti fi sigur ca aceasta prietenie va dura o viata intreaga. Sunteti foarte respectat de oameni. Banii sunt cei ce va motiveaza sa incercati iar si iar. Daca sunteti barbat – sunteti o persoana care are grija de familia dumneavostra si care isi ajuta prietenii.

Daca sunteti femeie – sunteti foarte harnica si cu bune maniere. Iubiti libertatea, creativitatea, ambitia si concentrarea.

Cele mai bune potriviri sunt 6 si 9; iar cele bune sunt 1, 3 si 5.

Numarul 4:

Chiar daca sunteti o persoana dificila, nu prea aveti noroc cand vine vorba de lucruri importante in viata.

Sunteti foarte incapatanat si brutal in vorbire, dar va place sa ajutati oamenii. Daca sunteti barbat – aveti tendinta de a impinge oamenii departe de dumneavoastra dar ii ajutati pe cei apropiati. Daca sunteti femeie – sunteti o persoana artistica. Daca sunteti un barbat caruia ii place sa petreaca timp cu femei diferite, s-ar putea sa ramaneti singur in timp ce prietenii dumneavoastra se vor casatori si isi vor intemeia o familie.

Incercati sa nu cheltuiti prea multi bani.

Aveti tendinta de a va indragosti in tinerete, ceea ce, de obicei, va duce la o mare dezamagire. Alegerile nefericite ale carierei s-ar putea sa va traga in jos. Trebuie sa fiti atent si sa nu lasati pe altii sa profite de inima dumneavoastra buna. Relatiile dumneavoastra sunt de obicei radicale, persistente, rabdatoare si un pic de moda veche.

Cele mai bune potriviri sunt 1 si 8, iar cele bune sunt 5, 6 si 7.

Numarul 5:

Sunteti, de asemenea, foarte popular printre oameni si puteti obtine foarte multe lucruri doar prin discutii.

Mintea dumneavoastra da nastere unor idei foarte bune, dar, de obicei, nu aveti nici o idée despre ce aveti de facut azi sau maine. O data ce ati hotarat ce vreti sa faceti, mintea dumneavostra este pregatita. Daca doriti sa incepeti propria afacere, este foarte posibil sa aveti succes.

Majoritatea prietenilor si familia apeleaza la dumneavoastra pentru a-i ajuta. S-ar putea sa aveti mai mult de o relatie, cu toate acestea , o data ce v-ati stabilit ramane pe viata.

Aveti grija sa nu va lasati partenerul sa va controleze prea mult viata. Iubiti libertatea si schimbarile, si invatati mereu din experientele vietii.

Cele mai bune potriviri sunt 1, 2 si 9; iar cele bune sunt 6 si 8.

Numarul 6:

V-ati nascut pentru a fi fericit, asa ca nu ar trebui sa va intereseze prea mult ce spune lumea. Aveti sanse de reusita fie in domeniul educatiei fie in managementul afacerilor.

Sunteti foarte talentant si popular printre oameni. Aveti parte numai de lucruri bune, deoarece corpul si mintea dumneavoastra sunt facute pentru a iubi.

Daca sunteti barbat – aveti mai multe sanse de a avea mai mult de o relatie pana la casatorie. Daca sunteti femeie – te vei casatori, probabil, la o varsta destul de frageda.

Intotdeauna aveti tendinta de a crea un mediu iubitor si linistit in casa dumneavoastra, din moment ce sunteti plin de compasiune, alinare, corectitudine si responsabilitate.

Cele mai bune potriviri sunt 1, 6 si 9; iar cele bune sunt 4 si 5.

Numarul 7:

Sunteti o persoana foarte realista si talentata si, de asemenea, foarte increzatoare si fericita. Excelati la muzica, arte si actorie. Temperamentul urat ar putea provoca mai multe probleme.

Sunteti gata sa renuntati la orice pentru parinti; pretuiti familia foarte mult. Majoritatea oamenilor din aceasta categorie au avute probleme in viata conjugala.

Ei sunt ingrijorati si neimpliniti tot timpul, acesta este motivul pentru care ei simt ca sufera. Deci, in loc sa va multumiti cu oricine, incercati sa cautati mai mult timp partenerul ideal pentru dumneavoastra.

Sunteti o persoana iubitoare, vesela, prietenoasa, care a fost nascuta sa contribuie foarte mult la aceasta lume.

Cea mai buna potrivire este 2; iar cele bune sunt 1 si 4.

Numarul 8:

Personalitatea dumneavoaastra este atat de puternica incat numai cativa oameni va pot intelege.

Probabil, ati experimentat anumite probleme, cum ar fi saracia sau pierderea unui parinte la o varsta frageda. Veti suferi, de asemenea, mai mult decat celelalte persoane.

Problemele suferite la o varsta frageda au fost probabil cele care nu au facut posibil dreptul la o educatie corespunzatoare, cu toate acestea ati invatat cum sa fiti practici in viata. Veti lupta pentru dreptate.

Sunteti foarte singur, cu cativa prieteni mereu pregatiti sa va ajute. Sunteti o persoana foarte disciplinata, curajoasa, puternica si perseverenta. Aceste caracteristici va vor ajuta sa aveti success in viitor.

Cele mai bune potriviri sunt 1, 4 si 8; iar cea buna este 5.

Numarul 9:

Sunteti puternic atat fizic cat si mental si de cele mai multe ori va setati obiective inalte. Veti lucra mereu din greu pentru a va atinge obiectivele. Problemele pe care le-ati avut in timpul copilariei, v-au ajutat sa deveniti un adult foarte puternic.

Sunteti respectat de comunitate. Ca si copil, ati fost, probabil foarte obraznic, si acesta este motivul pentru care parintii v-au batut foarte des in copilarie.

Cu toate acestea, pe masura ce ati crescut ati devenit mai calm. Dragostea nu este usoara pentru dumneavoastra, dar o data ce va veti casatori, veti avea o viata de familie foarte buna. Calitatile cele mai bune sunt compasiunea, intelepciunea, rabdarea si umanitatea.

Vreti intotdeauna sa ajutati pe toata lumea fara motive ascunse , de aceea oamenii va vad ca un model.

Cele mai bune potriviri sunt 3, 5, 6 si 9, iar cea buna este 2.

SURSA: dailyhealthgen.com