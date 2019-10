Șase zodii care te urăsc cel mai mult ! De cine să te ferești.

Oamenii sensibil trebuie să se ferească de aceste șase zodii care urăsc cu o forță incredibilă și pot transmite energia lor negativă. Ele profită de slăbiciunile tale, sunt sinteligente și te folosesc după bunul lor plac. Iată care sunt zodiile care îi urăsc pe cei din jurul lor.

Scorpion

Nativii acestui semn zodiacal nu așteaptă să dezamăgească pe toată lumea, dar tind să devină bănuitori și așteaptă să se întâmple. Pentru Scorpioni, nimeni nu este nevinovat până nu se dovedește altfel. Trebuie să le arătați că sunteți de încredere și să-i convingeți că își pot lăsa garda jos. Deoarece Scorpionul este atât de sensibil, îi puteți răni cu ușurință fără să știți ce ați făcut. Dacă cineva îi maltratează pe unul dintre acești indivizi, ei pot hrăni resentimentul de ură până când vor decide cum să se răzbune. Când au motive să-și confirme cinismul în mod repetat, pot ajunge într-un punct în care să-i urască pe toți.

Capricorn

Capricornii urăsc în secret oamenii când simt o mare respingere și când alții pun sub semnul întrebării experiența sau știința lor. În plus, acești indivizi știu bine ce fac, așa că ar trebui să fie monitorizați la fiecare pas. De exemplu, devin foarte supărați când cineva le spune: „Eu aș face-o așa ...” Când Capricornul are o dispoziție bună, crede că sunt toți sunt pur și simplu nebuni, ei sunt cei mai deștepți și mai frumoși.

Fecioară

Fecioarele urăsc în secret. În momentul în care nu există seriozitate, pot deveni oameni meticuloși și neliniștiți. Este important să cunoască mereu lucrurile și urăsc ascunzișurile cu înverșunare.

Vărsător

Vărsătorii urăsc falistatea și dacă simt o astfel de atitudine la un interlocutor, o vor taxa imediat. Sunt bănuitori din fire și mereu au impresia că alții le vor ascunde ceva. Așadar, dacă nu vreți să fiți urâți de către acești nativi, trebuie să căutați să fiți mereu sinceri cu ei și să nu le creați așteptări false.

Taur

Semnul Taurului urăște oamenii prea încrezători și vanituoși. Încrederea, aroganța și stima de sine sunt bune, atâta timp cât nu o exagerați prea mult. Dacă cineva se mândrește constant și își aruncă realizările în fața celorlalți sau a unui Taur, va fierbe în tăcere cu resentimentele. Acest semn nu-i place să se simtă inferior.

Rac

Racii îi urăsc în secret pe toți cei care le ignoră sentimentele. Nativii nu pot depăși lucrurile cu ușurință, așa că, dacă încercați să vă distrugeți într-un fel starea de spirit, se vor gândi mult la cum să se răzbune.

Citește și:

Horoscop zilnic: horoscopul zilei 18 octombrie 2019. Scorpionii sunt invidiați