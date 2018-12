Solstițiul de iarnă 2018. Când e cea mai scurta zi din an și cum sunt afectate zodiile

Solstițiul de iarnă 2018. Solstțiul de iarnă este un moment important din punct de vedere astronomic și astrologic și apare în noaptea din 21-22 decembrie 2018. Iată ce înseamnă acest fenomen și cum sunt afectate zodiile.

Solstițiul de iarnă 2018. Deși iarna meteorologică sosește încă de la 1 decembrie, începutul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstițiului de iarnă. El este legat de mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezinta consecința mișcarii reale a Pământului în jurul Soarelui.

Axa polilor Pământului își păstrează (în primă aproximatie) direcția fixă în spațiu, ea fiind înclinata cu 66° 33' față de planul orbitei terestre, iar soarele parcurge în decurs de un an cercul sferei cerești numit „ecliptică”, a carui înclinare față de ecuatorul ceresc este de 23° 27'.

La momentul solstițiului de iarnă Soarele se află deci în emisfera australă a sferei cerești, la distanța unghiulară maximă de 23° 27' sud față de ecuator, el efectuând mișcarea diurnă în lungul cercului paralel cu ecuatorul ceresc, numit „tropicul Capricornului”. Aceasta explică, pentru latitudinile medii ale Terrei, inegalitatea zilelor și a nopților, precum și succesiunea anotimpurilor.

Solstițiul de iarnă din 22 decembrie aduce cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte. Durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute (pentru București). În emisfera sudică a Pământului fenomenul are loc invers, momentul respectiv marcând începutul verii astronomice.

Începând de la această dată, până la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scădea.

Solstițiul de iarnă și Luna Plină în Rac. Cum sunt afectate zodiile

În decembrie 2018, Luna plină in Rac coincide cu solstitiul de iarna, iar acest aspect are o semnificațiee rară de care avem parte doar o dată la 19 ani.

Vineri spre sâmbătă, este noapte solstiului de iarnă, iar luna plină se va ridica samabata pe 22 decembrie.

Luna Plină din Rac este protectivă, maternă și grijulie. Transformările vor fi resimțite imediat, dar și pe termen lung în noul an.

Raritatea unei Luni pline suprapusă cu solstitiul de iarnă are loc de obicei, o data la 19 ani. După un an al marilor încercări cum a fost 2018, este nevoie de forțe proasete și de finaluri fericite pentru a putea păși cu optimism în 2019.

Solstițiul de iarnă este momentul conștientizării trecutului, tradițiilor - zodia Capricorn va favoriza aceste întoarceri la tradiții.

Capricornul este semnul răbdării, al ambiției calculate, al ascensiunii lente dar sigure.

Luna Plină în Rac și zodia Capricornului

Cu emoția Racului și cu prezența sigură de ea a Capricornului, natovii se vor redescoperi și vor înțelege adevăratele nevoi, stabilirea normelor de securitate pentru o viață fericită și de asemenea să avem mai multă grijă de noi înșine.

Capricornul este cel mai fidel și mai dedicat muncii dintre toate semnele zodiacale, astfel, tot ceea ce avem de încheiat acum se va face printr-o muncă suplimentară. De asemenea, orice inițiativă pe care o vom avea în această perioadă va necesită un efort suplimentar (fizic și intelectual).

Racul este semnul responsabil de emoțiile noastre și de sentimentul de securitate de care avem atât de multă nevoie. Trăirile vor fi mai puternice acum dat fiind influența curată a acestei zodii prin puterea lunii pline.

Luna Plină în Rac ne învață să fim atenți la ceea ce simțim, să ne clarificăm propriile nevoi.

sursa: stro-urseanu.ro, cespunastrele.ro