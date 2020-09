Zodiile care au noroc în dragoste, în luna octombrie. Iată ce se întâmplă în viața Scorpionilor

Petreceti mult prea mult timp la munca, iar acest lucru se simte in viata de cuplu! Este bine de stiut ca, daca relatia voastra trece printr-o faza dificila, doar prin comunicare veti primi raspunsuri la intrebarile care va macina! Din fericire, armonia in cuplu revine pana la urma! Taurii singuri sunt decisi ca in luna octombrie sa dea uitarii celibatatul!

Zodiile care au noroc în dragoste, luna octombrie Scorpion

Dragostea pentru acest nativ aste atat puternica cat si pasionala, un catalizator care ii schimba viata si perspectivele. Desi scorpionul poate parea fara emotii aceasta aparenta este doar pentru spectacol. Sub atitudinea rece si calma se afla un curent electric plin de sentimente turbulente.