Motivul pentru care Anca Țurcașiu și iubitul ei nu vor să se căsătorească. Cei doi formează un cuplu de un an

Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin Șerban, au explicat motivul pentru care nu își doresc să se căsătorească. Deși sunt împreună de un an, cei doi nu se gândesc să facă acest pas în relația lor.

După divorț, Anca Țurcașiu și-a găsit fericirea și liniștea în brațele lui Călin Șerban. Cei doi sunt mai îndrăgostiți ca niciodată, iar relația lor este bazată pe comunicare, respect și multă iubire.

Actrița și noul său partener și-au început povestea de dragoste în urmă cu aproximativ un an, atunci când au decis să formeze un cuplu. Deși se cunoșteau de mulți ani și erau prieteni, cei doi nu s-au gândit până atunci că ar putea să aibă o relație.

„Am fost reticenți în a ne arăta de la începutul poveștii de dragoste. Am lăsat timpul să curgă… Ne cunoaștem de 20 de ani, când fiecare avea familia lui. Copiii noștri se cunoșteau, se jucau împreună pe aceeași plajă. Iar noi doi am rămas într-o relație de prietenie foarte strânsă. El e din Brașov și, de fiecare dată când mergeam la spectacole în Brașov, îl sunam pe Călin”, a dezvăluit Anca Țurcașiu într-o emisiune TV, conform viva.ro.

„Ne știam de pe plajă din Mamaia. Eu m-am ocupat de o plajă, am fost instructorul fostului ei soț. Așa ne-am cunoscut. Eu am 51 de ani. A venit în Brașov, la un eveniment de Revelion, în decembrie 2023, și m-a sunat să ieșim la o plimbare. Și am zis ok. Eu locuiesc chiar în centrul orașului, m-a sunat, am ieșit, ne-am văzut, am alergat unul spre altul și ne-am îmbrățișat. M-a ținut de braț și, când ne-am atins palmele, am zis că nu-i mai dau drumul”, a mai adăugat partenerul actriței.

De ce nu își doresc Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin Șerban, să se căsătorească

Deși se înțeleg foarte bine și locuiesc deja împreună, Anca Țurcașiu și Călin Șerban nu își doresc să se căsătorească. Cei doi sunt de părere că acest pas este doar o formalitate. Părerea lor este aceeași în ceea ce privește căsătoria, având în vedere că amândoi au trecut printr-un mariaj.

„Ideea de căsătorie poate să fie destul de… nu știu… fiecare a avut un mariaj… O verighetă, dacă o pui pe deget, o scoți. Noi sperăm să avem o viață, restul vieții noastre, că suntem amândoi maturi”, a dezvăluit Anca Țurcașiu în emisiunea TV, conform sursei citate mai sus.

„Avem păreri identice despre ce înseamnă mariajul… e doar o hârtie. De ce am face-o? Trăim cea mai frumoasă viață din restul vieții noastre”, a mai completat-o Călin Șerban.

„Trec anii foarte repede și vrem să profităm cât mai mult. Orice femeie care trece prin divorț vrea să fie iubită, mângâiată, apreciată. Simte că trece timpul în defavoarea ei. Este normal să gândești așa. Ne ajutăm și ne sprijinim foarte mult și avem foarte multe pasiuni în comun. Și avem timp să călătorim, să plecăm peste tot în lumea asta… Contează foarte mult. Suntem într-un moment al vieții… Ne-am întâlnit într-un moment propice, putem să facem multe lucruri împreună.

Ne-am mutat împreună, când la București, când la Brașov, avem două locuri în care stăm. Vrem să facem cât mai multe călătorii, ca să ne îmbogățim sufletele. Am făcut multe lucruri inedite împreună.”, a mai povestit actrița.