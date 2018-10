Va fi anul lor magic! Zodiile care vor avea noroc în dragoste în 2019

Anul 2019 va fi unul magic pentru trei dintre zodii, căci fie vor întâlni marea dragoste, fie își vor jura iubire veșnică în relația de cuplu. Astfel, Berbecii, Gemenii și Leii sunt favoriții astrelor în anul care vine, însă nici celelalte zodii nu sunt mai puțin norocoase.

Berbec

Nativii din Berbec trebuie sa se pregateasca de schimbari. In special in viata personala. Astrele promit celor nascut sub acest semn noi intalniri romantice care, ulterior, s-ar putea transforma in frumoase povesti de iubire cu final fericit. In fiecare zi, in fiecare luna, Berbecii vor simti un aflux de energie, iar inimile multor reprezentanti ai acestei zodii vor bate fericite.

Gemeni

Vesti bune si pentru nativii din Gemeni. Cei care nu si-au intemeiat inca o familie, vor avea sansa sa intalneasca, in 2019, adevarata dragoste. Cum vor evolua relatiile depinde, in mare masura, chiar de Gemeni, mai precis de dorinta lor de a face pasul decisiv. Oricum, fericirea si euforia ii vor insoti permanent anul viitor pe reprezentantii acestei zodii.

Leu

Desi nu fac parte din categoria celor care-si manifesta sentimentele, dar chiar si ei, nativii din Leu, vor dori, in 2019, sa-si exprime dragostea, sa transmita emotii. Cei casatoriti se vor convinge, daca mai era nevoie, ca, la momentul potrivit, au facut o alegere buna. Cei care nu si-au gasit inca jumatatea, ar putea intalni persoana capabila sa le transforme viata intr-un vis frumos. Ceea ce nu inseamna neaparat ca va urma si o casatorie.

Horoscop dragoste în 2019 pentru celelalte zodii:

Taur

Petreceti mult prea mult timp la munca, iar acest lucru se simte in viata de cuplu! Este bine de stiut ca, daca relatia voastra trece printr-o faza dificila, doar prin comunicare veti primi raspunsuri la intrebarile care va macina! Din fericire, armonia in cuplu revine pana la urma! Taurii singuri sunt decisi ca in 2019 sa dea uitarii celibatatul!

Rac

Ai impresia ca sunteti de prea mult timp impreuna, iar acest lucru creeaza frustrari. Daca nu intrati in panica si va schimbati atitudinea, sunteti pe deplin capabili sa readuceti entuziasmul si armonia in cuplul vostru!

Fecioara

La inceput de an, va exista o furtuna in cuplu, pe care veti reusi sa o depasiti! Fecioarele singure nu sunt dispuse sa intalneasca oameni noi. Cu toate acestea, apare o oportunitate! Tineti cont daca persoana care incearca sa va seduca indeplineste criteriile si asteptarile voastre.

Balanta

In cuplul vostru nu mai este deloc fantezie, iar grijile legate de job creeaza tensiuni. In loc sa va certati in mod inutil, profitati de partile bune din relatie! Celibatarii, spre deosebire de trecut, nu se mai avanta in relatii, ci aleg sa-si cunoasca mai bine partenerul inainte ca lucrurile sa devina serioase!

Scorpion

Dragostea pentru acest nativ aste atat puternica cat si pasionala, un catalizator care ii schimba viata si perspectivele. Desi scorpionul poate parea fara emotii aceasta aparenta este doar pentru spectacol. Sub atitudinea rece si calma se afla un curent electric plin de sentimente turbulente. La fel ca toate semnele de apa este mult mai sensibil la sentimentele si emotiile altora decat la propria persoana. Acest lucru nu este afisat pentru lumea exterioara, scorpionului nu ii place sa piarda controlul asupra propriilor emotii in public.

Săgetător

Aspectul fizic este foarte important pentru acest nativ pentru ca este sigur de sine si deschis la minte ceea ce inseamna ca exista foarte putine lucruri pe care nu va fi dispus sa le incerce. Sexul este sportul preferat de acesti nativi si nu le va displace sa renunte la control intre asternuturi in favoarea partenerului, partenerei potrivite.

Capricorn

Este o perioada propice pentru viata de familie si cea de cuplu. Atat Capricornul cat si jumatatea sa vor avea o legatura puternica pe plan emotional si mental.

Partenerul de cuplu se va arata foarte atent si relatia se va consolida, insa cu conditia ca nativul Capricorn sa isi controleze mult mai bine mania si vorbele urate. Altfel vor aparea neintelegeri.

Vărsător

Mai mult ca sigur, in viata amoroasa Varsatorul va avea si bune si rele in acest an. La inceput, veti avea mici discutii cu partenerul deci ar fi bine sa evitati asemenea dispute si tensiuni si certuri care chiar nu sunt necesare.

Pești

Puteti chiar sa pasiti de brat spre altar anul viitor cu cel sau cea pe care o iubiti. Persoanele singure in cautarea unui partener vor gasi pe cineva specia. Norocul este de partea voastra pentru ca numai asa veti obtine un echilibru bun in viata amoroasa. Discutiile serioase poate rezolva toate problemele cu partenerul de cuplu.