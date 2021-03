Cana personalizată: cele mai inspirate mesaje pentru iubit (P)

Cana speciala, cine-i cel mai frumos iubit din tara?

Acest mesaj este potrivit iubitilor carora le plac complimentele si care pun mare pret pe felul in care arata. Cana poate fi personalizata cu acest mesaj insotit de o fotografie a iubitului, pentru ca acesta sa nu se indoiasca de raspuns. Daca este vorba despre un barbat sigur pe el, fotografia poate lipsi, intrucat el va cunoaste raspunsul corect inca inainte ca mesajul sa fie complet vizibil pe cana personalizata.

I love you more than I love coffee

Dragostea pentru cafea nu se poate exprima in cuvinte, iar consumatorii adevarati stiu acest lucru. Daca iubita va declara in scris ca dragostea pentru barbatul din viata sa este mai mare decat cea pentru cafea, aceasta este dovada suprema de iubire. In plus, mesajul va ramane imprimat pe cana pentru totdeauna, asa ca nu mai exista cale de intoarcere!

Lunea nici iarba nu creste, dar iubirea mea pentru tine DA

Lunea nici iarba nu creste, spune o vorba din popor, plina de intelepciune. Intr-adevar, in zilele de luni toata ziua ar dori sa stea sa se recupereze dupa weekend, chiar daca weekendul a fost petrecut pe canapea. Nimeni nu vrea sa mearga la job si nimeni nu vrea sa depuna efort pentru nimic in zilele de luni. Totusi, aceasta zi in care totul se face din inertie nu afecteaza dragostea pentru iubit, care creste vazand cu ochii.

You look as hot as this coffee is

O modalitate inedita de a ii declara iubitului cat de aratos este. Acest compliment ii va ridica stima de sine si ii va pune zambetul pe buze inca de la primele ore ale diminetii. S-ar putea chiar sa doreasca sa faca doar el cafeaua in fiecare zi. It’s a win-win!

Trebuie sa ma iubesti doar 24 de ore pe zi

Un reminder pentru iubit cu privire la doza zilnica necesara de iubire. In fond, nici nu i se cere prea mult, in afara de dovezi de iubire 24/7. Nici ca si-ar putea incepe ziua mai frumos decat citind cu ochii mijiti de somn acest indemn imprimat pe cana personalizata!

Coffee first, kisses second

Pragmaticii vor aprecia cu siguranta aceasta cana personalizata cu mesaj si vor avea grija sa isi bea zilnic cafeaua din ea. Realist vorbind, exceptand primele doua saptamani de relatie, nimeni nu are chef de sarutari dis-de-dimineata inainte de a sorbi o gura de cafea. In plus, saruturile cu gust de cafea sunt mai apreciate.

Fara tine in viata mea, m-as simti ca o dimineata trista fara cafea

Iubitorii de cafea stiu ca ziua buna se cunoaste dupa cafeaua de dimineata. Iar diminetile in care constata ca au ramas fara cafea reprezinta maniera perfecta de a incepe ziua cu stangul. Ei bine, o cana cadou pentru iubit personalizata cu acest mesaj ii va aminti cat de importanta este prezenta sa in viata iubitei si cat de mult il apreciaza.

Blink if you love me

Pentru iubitii care sunt morocanosi dimineata si nu scot niciun cuvant pana cand nu termina cana de cafea, acesta este mesajul perfect. Pentru a isi declara dragostea, iubitul nu trebuie decat sa clipeasca. De fapt, pentru ca o persoana obisnuita clipeste de 10-20 de ori pe minut, s-ar putea ca iubitul sa isi declare dragostea involuntar de sute de ori inainte sa isi termine cafeaua.

Te iubesc, scris in codul Morse

Desi o cana personalizata cu mesaj „Te iubesc” poate parea banala, aceasta se va transforma intr-un cadou inedit daca mesajul va fi scris in codul Morse. Mai mult, pe cana poate fi scris orice mesaj in codul Morse. Iubitul poate sa isi aduca darul primit la serviciu si sa isi tina cana cu mesaj de dragoste codificat pe birou, fara teama ca va fi tinta glumelor unor colegi mai putin romantici, care ar putea sa il considere prea cheesy.

Acestea sunt doar cateva idei de mesaje care pot fi inscriptionate pe cani personalizate care urmeaza sa fie daruite iubitilor. Posibilitatile sunt nelimitate si depind doar de imaginatia si de inspiratia persoanei care ofera cadoul.