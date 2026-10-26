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Rugăciunea de Sfântul Dimitrie, 26 octombrie 2026. Cuvintele rostite de credincioși în încercările grele

Rugăciunea de Sfântul Dimitrie, 26 octombrie 2026. Ce pot rosti credincioșii în momentele grele și care este semnificația rugăciunii.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 06:15 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 20:10
Ce rugăciune se rostește pe data de 26 octombrie 2026 | doxologia.ro
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Luni, 26 octombrie 2026, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, unul dintre cei mai cunoscuți sfinți ai creștinătății. În această zi, credincioșii participă la slujbe și rostesc rugăciuni prin care cer ajutorul lui Dumnezeu și mijlocirea sfântului în fața încercărilor vieții. Sfântul Dimitrie este cinstit în tradiția ortodoxă pentru credința, curajul și statornicia sa. Potrivit relatărilor bisericești, acesta a rămas devotat credinței creștine chiar și în fața persecuțiilor, devenind un simbol al tăriei sufletești.

Rugăciunea de Sfântul Dimitrie, rostită de credincioși în momentele grele

Una dintre cele mai cunoscute cântări de rugăciune închinate Sfântului Mare Mucenic Dimitrie este troparul său, de glasul al treilea. Acesta este rostit sau cântat în cadrul slujbelor bisericești și poate fi citit și acasă de credincioșii care doresc să se roage.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir:

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„Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine, cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat și la luptă îndrăzneț pe Nestor l-ai făcut, așa, Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.”

Textul amintește de puterea credinței și de ajutorul pe care, potrivit tradiției ortodoxe, Sfântul Dimitrie l-a oferit celor care au avut nevoie de curaj în fața primejdiilor. Credincioșii pot rosti troparul în ziua sărbătorii, dar și în alte momente în care simt nevoia de întărire sufletească.

De ce este Sfântul Dimitrie considerat un ocrotitor în fața primejdiilor

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit la Tesalonic, în perioada persecuțiilor împotriva creștinilor din Imperiul Roman. Potrivit tradiției bisericești, acesta provenea dintr-o familie înstărită și ocupa o funcție importantă, însă nu și-a ascuns credința creștină. Din acest motiv, a fost întemnițat și, ulterior, a suferit moarte martirică. Un episod important din viața sa, păstrat în tradiția creștină, este legat de tânărul Nestor, care urma să se confrunte cu Lie, un luptător cunoscut pentru forța sa. Nestor i-ar fi cerut binecuvântarea Sfântului Dimitrie înaintea confruntării. Potrivit relatărilor bisericești, acesta l-a încurajat, iar tânărul a reușit să îl învingă pe Lie. Acest episod este amintit și în troparul sfântului, fiind asociat cu ideea de curaj și de încredere în Dumnezeu atunci când omul se confruntă cu situații dificile.

Ce semnificație are rugăciunea de Sfântul Dimitrie

În tradiția ortodoxă, rugăciunile adresate sfinților sunt cereri de mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Astfel, credincioșii care rostesc troparul Sfântului Dimitrie nu îi atribuie acestuia o putere independentă de Dumnezeu, ci îi cer să se roage pentru ei.
Expresia „Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea”, prezentă la începutul troparului, face trimitere la cinstirea sfântului ca sprijin spiritual în momentele de cumpănă. Rugăciunea poate reprezenta pentru credincioși un prilej de reculegere și de întărire a credinței, mai ales atunci când trec prin situații dificile.

Ce sărbătoresc creștinii ortodocși pe 26 octombrie

În fiecare an, pe 26 octombrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Sărbătoarea este marcată în calendarul ortodox cu cruce roșie și are o însemnătate deosebită pentru credincioși. Sfântul Dimitrie este cinstit în mod special la Tesalonic, orașul în care a trăit și unde se află biserica ridicată în cinstea sa. În România, sărbătoarea este cunoscută popular și sub numele de Sfântul Dumitru. A doua zi, pe 27 octombrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

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