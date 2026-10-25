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Calendar ortodox 25 octombrie 2026. Rugăciunea pe care credincioșii o pot rosti înainte de Sfântul Dumitru

În următoarele zile, calendarul ortodox include mai multe sărbători, inclusiv Sfinții Mucenici Marcian și Martirie, prăznuiți pe 25 octombrie 2026, urmați de celebrarea Sfinților Dumitru.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 07:54 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 13:17
Sfântul Dumitru e una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox | Shutterstock
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Înainte de marea sărbătoare a Sfântului Dumitru, creștinii îi pomenesc pe 25 octombrie pe Sfinții Marcian și Martirie.

Sunt sărbătoriți pe data de 25 octombrie, ceea ce începe seria sărbătorilor de la sfârșitul lunii octombrie.

Sfinții Marcian și Martirie sunt urmați de Sfântul Dumitru (cunoscut și drept Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir) pe 26 octombrie și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou (Basarabov), pe 27 octombrie, scrie Doxologia.

În tradiția din România, în noaptea dintre 25 și 26 octombrie are loc și Focul lui Sumedru, care e asociat cu venirea iernii, scrie Libertatea.

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Calendar ortodox 25 octombrie 2026

Sfinții Marcian și Martirie, sărbătoriți pe 25 octombrie 2026 în calendarul ortodox, au trăit în secolul al IV-lea, în timpul împăratului Constanțiu al II-lea, și au ocupat funcția de notari ai Sfântului Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului.

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Deși li s-au oferit bani și funcții importante pentru a renunța la credința lor, au refuzat și au ales să rămână fideli convingerilor lor. Din acest motiv, au fost condamnați la moarte și executați în anul 355, scrie Doxologia.

Ei sunt prăznuiți pe 25 octombrie, înainte de Sfântul Dumitru, una dintre cele mai importante sărbători în calendarul ortodox.

Una din cele mai vechi tradiții românești, Focul lui Sumedru (sau Focul de Sâmedru) are loc în noaptea dintre 25 și 26 octombrie, chiar înainte de Sfântul Dumitru.

Tradiția e asociată cu trecerea de la vară la iarnă, cele 2 anotimpuri în credința populară, potrivit Libertatea. În această seară, tradițional, se făceau focuri mari și tinerii se adunau în jurul lor, pentru a simboliza venirea frigului și pentru a izgoni spiritele rele.

De asemenea, se crede că cei care sar peste Focul lui Sumedru se vor căsători în anul care urmează.

Cine a fost Sfântul Dumitru

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, cunoscut drept Sfântul Dumitru, s-a născut în Tesalonic (Solun), într-o familie credincioasă. Potrivit scrierilor religioase, după moartea acestora, împăratul Maximilian l-a numit antipat al cetății. În loc să-i prigonească pe creștini conform ordinului, Sfântul Dumitru a propovăduit deschis credința. Înainte de a fi arestat, și-a împărțit toată averea săracilor prin intermediul slujitorului său, scrie Doxologia.

La ordinul împăratului, Sfântul Dumitru ar fi fost întemnițat într-o baie veche. Potrivit textelor religioase, un tânăr creștin pe nume Nestor a cerut binecuvântarea lui Dumitru și l-a ucis în luptă pe Lie, un gladiator care ucisese numeroși creștini.

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Împăratul a poruncit uciderea lui Nestor și, când a aflat că Dumitru i-a dat binecuvântarea, a ordonat ca sfântul să fie ucis cu sulițele. Pe 26 octombrie, ostașii l-au asasinat pe Dumitru și, ulterior, pe slujitorul său, care ar fi folosit haina înmuiată în sângele sfântului pentru a tămădui bolnavi.

Ulterior, un boier pe nume Leontie ar fi ridicat o biserică deasupra mormântului său, după ce s-a vindecat miraculos de o boală grea. Astfel, au fost descoperite moaștele sfântului, din care ar fi izvorât mir tămăduitor.

Rugăciunea pe care credincioșii o pot rosti înainte de Sfântul Dumitru

Înainte de sărbătoarea Sfântului Dumitru de pe 26 octombrie, mulți credincioși aleg să spună o rugăciune pentru sănătate, liniște în familie și ajutor la vreme de necaz.

Se spune că Sfântul Dumitru îi ascultă pe cei care i se adresează cu inima deschisă și îi protejează de rele. Iată 2 dintre cele mai cunoscute rugăciuni pe care le poți rosti înainte de Sfântul Dumitru, potrivit Librăria Ortodoxia:

Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, Dimitrie, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci, precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor, aşa Sfinte Dimitrie roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască pace şi mare milă, Amin!

Cea de-a 2-a rugăciune e mai amplă și folosită în momente în care credincioșii au nevoie de sprijin religios.

Sfinte Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtor de Mir, ne rugăm ție în clipe de mare necaz pentru a ne apăra de primejdia care ne înconjoară. Așa cum Tu ai reușit să nu te închini la idoli și la dușmanii lui Hristos, tot așa ajută-ne să-i biruim pe toți dușmanii noștri știuți și neștiuți. Sfinte Mare Mucenic, dă-ne putere și binecuvântează-ne să-i învingem pe cei care vor să ne aducă pagubă și să ne despartă de persoanele pe care le prețuim și le iubim. Așa cum L-ai ajutat pe Nestor să-l învingă pe crudul lie, cel care-i omora pe creștinii din Salonic , tot așa ajută-ne pe noi să scăpăm de dezbinarea, de ura și de răzbunarea celor care vor să surpe munca noastră și ajută-ne să scăpăm din cele mai cumplite primejdii. Roagă-l Tu pe bunul Dumnezeu să ne dăruiască nouă marea lui milă.

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