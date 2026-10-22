Când este Sfântul Dumitru în 2026. Două sărbători importante, la o zi distanță. Ce trebuie să știe credincioșii

Când este Sfântul Dumitru în 2026. Ce sărbători cu cruce roșie sunt pe 26 și 27 octombrie, ce tradiții respectă credincioșii și cine își serbează onomastica.

Credincioșii ortodocși se pregătesc pentru două sărbători importante, marcate cu cruce roșie în calendar.

Pe 26 și 27 octombrie 2026 sunt prăznuiți doi sfinți care poartă același nume, dar care au povești de viață diferite. Iată când este Sfântul Dumitru, cine este sărbătorit în fiecare dintre cele două zile și ce tradiții și obiceiuri sunt asociate cu aceste sărbători.

Când este Sfântul Dumitru în 2026

Conform www.patriarhia.ro și www.calendarbisericesc.ro., Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, este sărbătorit luni, 26 octombrie 2026. Ziua îi este dedicată sfântului cunoscut în tradiția ortodoxă pentru mărturisirea credinței creștine și pentru moartea sa martirică.

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Potrivit Patriarhiei Române, pe 27 octombrie este prăznuit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște sunt cinstite în Capitală.

Cele două sărbători sunt dedicate unor sfinți diferiți, chiar dacă numele lor sunt asemănătoare. Primul este cunoscut drept mare mucenic, în timp ce al doilea este cinstit pentru viața sa de nevoință și rugăciune.

În calendarul ortodox, aceste zile au o semnificație religioasă aparte, iar credincioșii participă la slujbe și se roagă pentru sănătate, liniște și ajutor în viața de zi cu zi.

Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, sărbătorit pe 26 octombrie

Sfântul Dimitrie a fost conducător al cetății Tesalonic în perioada Imperiului Roman și și-a mărturisit credința creștină în fața împăratului Maximian, scrie www.digi24.ro.

Conform aceleiași surse, mărturisirea credinței sale a dus la întemnițare, iar sfântul a fost ucis de soldați în ziua de 26 octombrie, potrivit tradiției bisericești. Biserica Ortodoxă îl cinstește pentru statornicia sa și pentru faptul că nu a renunțat la credință în fața persecuțiilor.

Denumirea de „Izvorâtorul de Mir” este explicată de Digi24 prin tradiția potrivit căreia moaștele sfântului ar fi fost descoperite izvorând mir bine mirositor, după ridicarea unei biserici deasupra mormântului său.

Moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie sunt păstrate la biserica ce îi poartă numele din Tesalonic, în Grecia, oraș în care sfântul este cinstit și ca ocrotitor.

Cine este Sfântul Dimitrie cel Nou, sărbătorit pe 27 octombrie

Conform Patriarhiei Române, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou este cinstit pe 27 octombrie și este cunoscut drept Ocrotitorul Bucureștilor. El este diferit de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, sărbătorit cu o zi înainte.

Potrivit tradiției bisericești, Sfântul Dimitrie cel Nou, cunoscut și sub numele de Dimitrie Basarabov, a trăit în zona localității Basarabovo, aflată astăzi pe teritoriul Bulgariei. Viața sa este asociată cu rugăciunea, smerenia și renunțarea la bunurile lumești.

Moaștele sfântului au fost aduse la București în anul 1774 și sunt păstrate la Catedrala Patriarhală, unde credincioșii vin să se închine în special în preajma zilei sale de prăznuire.

Cinstirea Sfântului Dimitrie cel Nou ocupă un loc important în viața religioasă a Capitalei. În fiecare an, sărbătoarea atrage pelerini din București și din alte regiuni ale țării, care participă la slujbe și la manifestările organizate de Biserica Ortodoxă Română.

Ce tradiții și obiceiuri sunt asociate cu Sfântul Dumitru

În tradiția populară românească, sărbătoarea Sfântului Dumitru mai este cunoscută sub numele de Sâmedru și este legată de schimbarea anotimpurilor, de apropierea iernii și de încheierea unor activități pastorale.

Conform www.portal-ortodox.ro, în folclorul românesc această zi este asociată cu credințe despre vremea din perioada următoare și cu încercarea de a anticipa cum va fi iarna.

Unul dintre obiceiurile cunoscute este aprinderea focurilor de Sâmedru, practică întâlnită în anumite comunități rurale. Oamenii se adunau în jurul focurilor, iar tradiția era legată simbolic de protecție, purificare și trecerea către sezonul rece.

Tot în credințele populare există interpretări potrivit cărora vremea din ziua sărbătorii ar putea oferi indicii despre iarna care urmează. Aceste interpretări fac parte din folclor și nu reprezintă metode științifice de prognoză meteorologică.

Din perspectivă religioasă, sărbătoarea este marcată prin participarea la slujbe și prin rugăciune. Obiceiurile populare pot varia de la o regiune la alta, iar practicile transmise din generație în generație trebuie deosebite de rânduielile oficiale ale Bisericii.

Cine își sărbătorește onomastica de Sfântul Dumitru

Data de 26 octombrie este asociată în mod tradițional cu onomastica persoanelor care poartă numele Dumitru și Dimitrie, precum și cu diferite forme derivate ale acestora.

Potrivit surselor mai sus menționate, printre prenumele asociate sărbătorii se numără Dumitru, Dimitrie, Dumitrache, Dumitrel, Dumitrița, Mitică și Mitru, alături de alte forme întâlnite în diferite regiuni.

Astfel, persoanele care poartă unul dintre aceste nume pot primi urări de „La mulți ani!” cu ocazia sărbătorii din 26 octombrie. În funcție de tradiția familiei și de modul în care este ținută sărbătoarea, unele persoane își pot marca onomastica și pe 27 octombrie, când este prăznuit Sfântul Dimitrie cel Nou.

Cu toate acestea, în uzul obișnuit din România, ziua de 26 octombrie rămâne data cel mai des asociată cu sărbătorirea numelui Dumitru.

Pelerinaj important la București, în perioada sărbătorilor

Conform comunicatului oficial publicat de Patriarhia Română la 15 octombrie 2026, manifestările religioase dedicate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou se desfășoară în perioada 18-28 octombrie, la Catedrala Patriarhală din București.

Credincioșii se pot închina la moaștele mai multor sfinți, printre care Sfântul Dimitrie cel Nou și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Începând cu 24 octombrie, programul pelerinajului include și prezența moaștelor Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.

Potrivit programului anunțat de Patriarhia Română, sâmbătă, 24 octombrie 2026, de la ora 12:00, este organizată procesiunea „Calea Sfinților”, în cadrul căreia mai multe grupuri de credincioși însoțesc raclele cu sfintele moaște pe trasee care se întâlnesc în zona Pieței Unirii, înainte de urcarea spre Catedrala Patriarhală.

De asemenea, luni, 26 octombrie, Sfânta Liturghie este prevăzută între orele 09:30 și 12:00, la Altarul de Vară al Catedralei Patriarhale. În aceeași zi, în intervalul 12:00-13:00, este programată proclamarea sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari.

Conform Patriarhiei Române, marți, 27 octombrie, Sfânta Liturghie arhierească va avea loc între orele 09:30 și 12:30 și va fi săvârșită de Patriarhul Daniel, împreună cu ierarhi ai Sfântului Sinod, preoți și diaconi.

Credincioșii care intenționează să participe la evenimente pot consulta programul complet pe site-ul oficial al Patriarhiei Române, pentru a verifica orele slujbelor și detaliile organizatorice.

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