Antena Căutare
Home News Când este Sfântul Dumitru în 2026. Două sărbători importante, la o zi distanță. Ce trebuie să știe credincioșii

Când este Sfântul Dumitru în 2026. Două sărbători importante, la o zi distanță. Ce trebuie să știe credincioșii

Când este Sfântul Dumitru în 2026. Ce sărbători cu cruce roșie sunt pe 26 și 27 octombrie, ce tradiții respectă credincioșii și cine își serbează onomastica.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 20:33 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 21:08
Când este Sfântul Dumitru în 2026 | arhivă
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Credincioșii ortodocși se pregătesc pentru două sărbători importante, marcate cu cruce roșie în calendar.

Pe 26 și 27 octombrie 2026 sunt prăznuiți doi sfinți care poartă același nume, dar care au povești de viață diferite. Iată când este Sfântul Dumitru, cine este sărbătorit în fiecare dintre cele două zile și ce tradiții și obiceiuri sunt asociate cu aceste sărbători.

Când este Sfântul Dumitru în 2026

Conform www.patriarhia.ro și www.calendarbisericesc.ro., Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, este sărbătorit luni, 26 octombrie 2026. Ziua îi este dedicată sfântului cunoscut în tradiția ortodoxă pentru mărturisirea credinței creștine și pentru moartea sa martirică.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Patriarhiei Române, pe 27 octombrie este prăznuit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște sunt cinstite în Capitală.

Cele două sărbători sunt dedicate unor sfinți diferiți, chiar dacă numele lor sunt asemănătoare. Primul este cunoscut drept mare mucenic, în timp ce al doilea este cinstit pentru viața sa de nevoință și rugăciune.

În calendarul ortodox, aceste zile au o semnificație religioasă aparte, iar credincioșii participă la slujbe și se roagă pentru sănătate, liniște și ajutor în viața de zi cu zi.

Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, sărbătorit pe 26 octombrie

Sfântul Dimitrie a fost conducător al cetății Tesalonic în perioada Imperiului Roman și și-a mărturisit credința creștină în fața împăratului Maximian, scrie www.digi24.ro.

Conform aceleiași surse, mărturisirea credinței sale a dus la întemnițare, iar sfântul a fost ucis de soldați în ziua de 26 octombrie, potrivit tradiției bisericești. Biserica Ortodoxă îl cinstește pentru statornicia sa și pentru faptul că nu a renunțat la credință în fața persecuțiilor.

Denumirea de „Izvorâtorul de Mir” este explicată de Digi24 prin tradiția potrivit căreia moaștele sfântului ar fi fost descoperite izvorând mir bine mirositor, după ridicarea unei biserici deasupra mormântului său.

Moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie sunt păstrate la biserica ce îi poartă numele din Tesalonic, în Grecia, oraș în care sfântul este cinstit și ca ocrotitor.

Cine este Sfântul Dimitrie cel Nou, sărbătorit pe 27 octombrie

Conform Patriarhiei Române, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou este cinstit pe 27 octombrie și este cunoscut drept Ocrotitorul Bucureștilor. El este diferit de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, sărbătorit cu o zi înainte.

Potrivit tradiției bisericești, Sfântul Dimitrie cel Nou, cunoscut și sub numele de Dimitrie Basarabov, a trăit în zona localității Basarabovo, aflată astăzi pe teritoriul Bulgariei. Viața sa este asociată cu rugăciunea, smerenia și renunțarea la bunurile lumești.

Moaștele sfântului au fost aduse la București în anul 1774 și sunt păstrate la Catedrala Patriarhală, unde credincioșii vin să se închine în special în preajma zilei sale de prăznuire.

Cinstirea Sfântului Dimitrie cel Nou ocupă un loc important în viața religioasă a Capitalei. În fiecare an, sărbătoarea atrage pelerini din București și din alte regiuni ale țării, care participă la slujbe și la manifestările organizate de Biserica Ortodoxă Română.

Ce tradiții și obiceiuri sunt asociate cu Sfântul Dumitru

În tradiția populară românească, sărbătoarea Sfântului Dumitru mai este cunoscută sub numele de Sâmedru și este legată de schimbarea anotimpurilor, de apropierea iernii și de încheierea unor activități pastorale.

Conform www.portal-ortodox.ro, în folclorul românesc această zi este asociată cu credințe despre vremea din perioada următoare și cu încercarea de a anticipa cum va fi iarna.

Unul dintre obiceiurile cunoscute este aprinderea focurilor de Sâmedru, practică întâlnită în anumite comunități rurale. Oamenii se adunau în jurul focurilor, iar tradiția era legată simbolic de protecție, purificare și trecerea către sezonul rece.

Tot în credințele populare există interpretări potrivit cărora vremea din ziua sărbătorii ar putea oferi indicii despre iarna care urmează. Aceste interpretări fac parte din folclor și nu reprezintă metode științifice de prognoză meteorologică.

Din perspectivă religioasă, sărbătoarea este marcată prin participarea la slujbe și prin rugăciune. Obiceiurile populare pot varia de la o regiune la alta, iar practicile transmise din generație în generație trebuie deosebite de rânduielile oficiale ale Bisericii.

Cine își sărbătorește onomastica de Sfântul Dumitru

Data de 26 octombrie este asociată în mod tradițional cu onomastica persoanelor care poartă numele Dumitru și Dimitrie, precum și cu diferite forme derivate ale acestora.

Potrivit surselor mai sus menționate, printre prenumele asociate sărbătorii se numără Dumitru, Dimitrie, Dumitrache, Dumitrel, Dumitrița, Mitică și Mitru, alături de alte forme întâlnite în diferite regiuni.

Astfel, persoanele care poartă unul dintre aceste nume pot primi urări de „La mulți ani!” cu ocazia sărbătorii din 26 octombrie. În funcție de tradiția familiei și de modul în care este ținută sărbătoarea, unele persoane își pot marca onomastica și pe 27 octombrie, când este prăznuit Sfântul Dimitrie cel Nou.

Cu toate acestea, în uzul obișnuit din România, ziua de 26 octombrie rămâne data cel mai des asociată cu sărbătorirea numelui Dumitru.

Pelerinaj important la București, în perioada sărbătorilor

Conform comunicatului oficial publicat de Patriarhia Română la 15 octombrie 2026, manifestările religioase dedicate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou se desfășoară în perioada 18-28 octombrie, la Catedrala Patriarhală din București.

Credincioșii se pot închina la moaștele mai multor sfinți, printre care Sfântul Dimitrie cel Nou și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Începând cu 24 octombrie, programul pelerinajului include și prezența moaștelor Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.

Potrivit programului anunțat de Patriarhia Română, sâmbătă, 24 octombrie 2026, de la ora 12:00, este organizată procesiunea „Calea Sfinților”, în cadrul căreia mai multe grupuri de credincioși însoțesc raclele cu sfintele moaște pe trasee care se întâlnesc în zona Pieței Unirii, înainte de urcarea spre Catedrala Patriarhală.

De asemenea, luni, 26 octombrie, Sfânta Liturghie este prevăzută între orele 09:30 și 12:00, la Altarul de Vară al Catedralei Patriarhale. În aceeași zi, în intervalul 12:00-13:00, este programată proclamarea sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari.

Conform Patriarhiei Române, marți, 27 octombrie, Sfânta Liturghie arhierească va avea loc între orele 09:30 și 12:30 și va fi săvârșită de Patriarhul Daniel, împreună cu ierarhi ai Sfântului Sinod, preoți și diaconi.

Credincioșii care intenționează să participe la evenimente pot consulta programul complet pe site-ul oficial al Patriarhiei Române, pentru a verifica orele slujbelor și detaliile organizatorice.

Citește și: Rugăciunea care se rostește de Sfântul Dumitru. Credincioșii prănzuiesc marea sărbătoare pe 26 octombrie

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Consuelo Mutu după divorţ. Cum arată acum şi din ce face bani Ce s-a ales de Consuelo Mutu după divorţ. Cum arată acum şi din ce face bani
Observatornews.ro "Sunt mulţi care aşteaptă". De două luni, muncitorii asiatici nu se mai pot angaja în România "Sunt mulţi care aşteaptă". De două luni, muncitorii asiatici nu se mai pot angaja în România
Antena 3 O angajată a Poștei a fost sancționată pentru că a lucrat în plus 75 de minute, în Italia O angajată a Poștei a fost sancționată pentru că a lucrat în plus 75 de minute, în Italia
SpyNews Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă” Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Cum să scapi de gândacii urât mirositori care intră în casă toamna. Greșeala pe care să nu o faci când îi găsești
Cum să scapi de gândacii urât mirositori care intră în casă toamna. Greșeala pe care să nu o faci când îi...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum să faci mașina să consume mai puțin, în contextul scumpirii carburanților. Trucuri simple care te ajută să economisești
Cum să faci mașina să consume mai puțin, în contextul scumpirii carburanților. Trucuri simple care te ajută...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională”
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani!
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani! BZI
Impozitul pe locuințe ar putea crește de 27 de ori. Consultant financiar avertizează: „Oamenii vor fi nevoiți să-și vândă casele”
Impozitul pe locuințe ar putea crește de 27 de ori. Consultant financiar avertizează: „Oamenii vor fi nevoiți... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Filmul atacului cu maceta de la liceul din Pitești. Elevii ar fi avut un conflict mai vechi
Filmul atacului cu maceta de la liceul din Pitești. Elevii ar fi avut un conflict mai vechi Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x