Disciplina nu înseamnă să faci totul perfect și nici să ai mereu motivație. Uneori, schimbarea începe cu lucruri aparent mărunte: să respecți o promisiune, să termini ce ai început sau să înveți să ai răbdare. Șase provocări inspirate de principii japoneze te pot ajuta să îți formezi obiceiuri bune.

Într-o perioadă în care mulți oameni caută metode prin care să fie mai organizați și să își gestioneze mai bine timpul, câteva reguli simple pot face diferența. Nu este nevoie să îți schimbi întreaga viață de pe o zi pe alta. Poți începe cu un singur obicei și să îl repeți până când devine parte din rutina ta.

Cele șase provocări prezentate de steel_people într-o postare despre disciplina japoneză pun accent pe consecvență, răbdare și autocontrol. Fiecare dintre ele presupune un exercițiu diferit, dar toate au același scop: să te ajute să îți respecți mai bine propriile decizii.

Șase provocări simple care te învață să fii consecvent

Prima provocare se numește Shugyo și presupune să alegi o activitate pe care să o faci în fiecare zi, timp de 100 de zile. Regula este simplă: dacă sari peste o zi, o iei de la capăt. Ideea este să nu cauți scuze și să nu faci excepții, ci să înveți să îți respecți angajamentul față de tine.

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A doua, numită Gambaru, te îndeamnă să termini ceea ce ai început, chiar și atunci când nu mai ai chef sau interes. Nu trebuie să faci acel lucru pentru aprecierea celorlalți, ci pentru că ți-ai promis că îl vei duce la bun sfârșit.

A treia provocare, Seiza, presupune să stai timp de cinci minute cu spatele drept, fără telefon și fără alte surse de distragere. Exercițiul te încurajează să te obișnuiești cu liniștea și să nu simți mereu nevoia să cauți ceva care să îți ocupe atenția.

Cea de-a patra, Hara Hachi Bu, este legată de alimentație. Timp de 30 de zile, încearcă să te oprești din mâncat atunci când simți că ești sătul în proporție de aproximativ 80%, fără să termini automat tot ce ai în farfurie.

Cum îți poți antrena răbdarea și autocontrolul

A cincea provocare poartă numele Shokunin și te îndeamnă să faci cu atenție o activitate obișnuită, chiar dacă pare plictisitoare. Poți să îți faci ordine în cameră, să împăturești hainele sau să îți aranjezi lucrurile, fără să te grăbești. Important este să acorzi atenție detaliilor, chiar și atunci când nu te vede nimeni.

Ultima provocare, Gaman, presupune să înveți să treci prin momentele dificile fără să te plângi în permanență celor din jur. Asta nu înseamnă să îți ascunzi emoțiile sau să te prefaci că nu ai probleme, ci să încerci să îți gestionezi reacțiile.

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