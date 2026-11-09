Cetățenii britanici pot rămâne fără pașaport în anumite condiții. Autoritățile din Marea Britanie explică motivele pentru care documentele pot fi retrase sau anulate.

Situație neobișnuită în Marea Britanie! Britanicii se pot trezi cu pașapoartele anulate. Regula pe care puțini o cunosc | Shutterstock

O situație neobișnuită îi vizează pe cetățenii britanici, care se pot trezi fără pașaport în anumite circumstanțe. Autoritățile din Marea Britanie atrag atenția că documentele de călătorie pot fi anulate sau retrase în orice moment, chiar dacă titularii lor dețin cetățenia britanică.

Mai mulți cetățeni britanici riscă să rămână fără pașapoarte

Oficialii guvernamentali explică faptul că pașaportul nu reprezintă un bun personal al cetățeanului, ci aparține statului, care are dreptul să decidă asupra emiterii și retragerii acestuia.

Potrivit informațiilor publicate pe portalul oficial Gov.uk, pașapoartele sunt proprietatea guvernului britanic și pot fi anulate sau retrase în anumite situații.

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De altfel, Parlamentul Regatului Unit preciza, în decembrie 2025, că documentele sunt emise la discreția ministrului de interne, în baza prerogativelor regale. Aceeași autoritate poate decide suspendarea sau retragerea lor.

Oficialii fac însă o distincție importantă: pierderea pașaportului nu înseamnă automat pierderea cetățeniei britanice. Persoana vizată își păstrează statutul de cetățean, însă libertatea de a călători în afara țării poate fi restricționată.

Conform politicii Ministerului de Interne, această măsură trebuie aplicată cu moderație și este rezervată unor situații speciale. Un exemplu este cazul persoanelor despre care există suspiciuni că intenționează să călătorească în străinătate pentru a se implica în activități teroriste, relatează Mirror.co.uk.

Care sunt condițiile pentru obținerea unui pașaport britanic

Autoritățile britanice precizează că o persoană trebuie să dețină cetățenia Regatului Unit pentru a putea solicita sau păstra un pașaport britanic. Totuși, cetățenia nu garantează automat dreptul de a obține documentul sau de a-l păstra pe cel deja emis.

Există mai multe situații în care cererea pentru un pașaport nou poate fi respinsă sau documentul existent poate fi retras. Printre acestea se numără cazurile în care o persoană este suspectată de comiterea unei infracțiuni grave și există un mandat de arestare pe numele său.

De asemenea, pașaportul poate fi refuzat dacă există o hotărâre judecătorească prin care titularului îi este interzis să dețină un astfel de document sau îi sunt restricționate călătoriile. Aceeași măsură poate fi aplicată persoanelor eliberate pe cauțiune, dacă printre condițiile impuse se află interdicția de a părăsi Marea Britanie.

Alte motive pot fi legate de datoriile față de stat. De exemplu, pașaportul poate fi refuzat unei persoane care a fost repatriată în Regatul Unit pe cheltuiala guvernului și nu a achitat suma datorată. Totodată, documentul poate fi retras dacă există un ordin emis de Uniunea Europeană sau de Organizația Națiunilor Unite care restricționează deplasările persoanei respective.

Regulile se aplică și în cazul minorilor. Pașaportul unui copil poate fi anulat sau reînnoirea acestuia poate fi refuzată dacă există o hotărâre judecătorească prin care îi este interzis să părăsească teritoriul britanic.