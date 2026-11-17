Japonezii dorm patru ore pe noapte și totuși se trezesc odihniți. Descoperă care este secretul asiaticilor pentru o un somn cu adevărat odihnitor. Află șapte trucuri cu rezultate garantate.

Japonezii, recunoscuți în întreaga lume pentru disciplina lor de fier, reușesc să doarmă patru ore pe noapte și să fie totuși odihniți. Nu o fac oricum, ci respectând anumite reguli care par să dea roade. Desocperă în rândurile de mai jos care sunt trucurile japonezilor care dau doare atunci când vine vorba despre un somn scurt și extrem de odihnitor.

Japonezii dorm patru ore pe noapte și se simt odihniți! Care sunt cele 7 reguli pe care le respectă și care dau mereu roade

Când vine vorba despre onoare sau disciplină, japonezii sunt de departe primul exemplu care îți vine în minte. De-a lungul secolelor, aceștia s-au remarcat ca un adevărat exemplu pentru alte popoare.

Extrem de muncitori, mulți dintre japonezi dorm doar patru ore pe noapte și se trezesc foarte odihniți, în ciuda numărului mic de ore de odihnă. Nu sunt supraoameni, ci pur și simplu respectă șapte reguli care îi ajută să doarmă mai bine.

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Cele șapte reguli care îi ajută pe japonezi să doarmă mai bine

Potrivit keyforsuccessmind, nu contează cât de mult dormi, ci ce se întâmplă atunci când o faci. Creierul tău are nevoie să își scapă temperatura cu 2-3 grade Celsius ca să poată intra în starea de somn profund. Totuși, în multe dintre situații, în dormitoare este o temperatură mult prea ridicată și somnul întârzie să apară sau nu este unul odihnitor. Temperatura camerei este foarte importantă. Japonezii mențin în dormitoare temperaturi de 13-17 grade Celsius. Ca sănu fie nici prea frig, poți opta pentru un interval de 18-20 de grade Celsius.

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2. A doua regulă se referă la fermitatea suprafeței de somn. Saltelele prea moi îți pot distruge somnul. Nu întâmplător japonezii dorm pe tatami și pe alte suprafețe dure. Acestea permit coloanei să se alinieze, să se îndrepte și astfel dispar tensiunile acumulate în mușchi. Saltelele moi se deformează sub acțiunea greutății omului, coloana se curbează și a doua zi te vei simți neodihnit și cu posibile dureri de spate. Dacă nu îți permiți o saltea nouă, atunci pune o saltea de yoga sub salteaua ta. Funcționează.

3. Băile calde (numite ofuroba, în japoneză), permit corpului să se relaxeze. Explicația e simplă: vasele de sânge se dilată la căldură, apare relaxarea musculară. Când ieși din baie, corpul se va răci cu câteva grade și somnul va apărea mult mai ușor, mai ales dacă te speli cu o oră înainte de somn. La fel de util este și trucul să îți ții picioarele în apă caldă. Același efect.

4. În Japonia, somnul la locul de muncă înseamnă că muncești mult. Totuși, în restul lumii, acest lucru înseamnă că ești leneș. Diferența aceasta schimbă totul. Să încerci să înfrunți oboseala bând cofeină strică ciclul somnului. Dacă vrei să te simți mai odihnit, atunci un pui de somn te-ar ajuta mai mult. De aceea angajații japonezi au mai multă energie, deși dorm mai puțin.

5. Dacă vrei să tragi un pui de om, atunci durata ideală este de 15-20 de minute, nu mai mult. Dacă dormi mai puțin nu vei simți efectul, dacă dormi mai mult te vei trezi amețit și adormit. Cel mai bun timp este între ora 1 și 3 după-amiaza. Iată, așadar, și motivul pentru care mulți se simt obosiți după ce dorm două ore la prânz. Durata și intervalul schimbă totul.

Japonezii au anumite secrete pe care le folosesc pentru un somn odihnitor

6. Fără ecrane cu o oră înainte de somn. Lumina albastră suprimă melatonina și întârzie somnul adânc. Japonezii țin telefoanele în afara dormitoarelor. Dacă trebuie totuși să folosești telefonul, atunci setează ecranul să folosească un filtru de lumină caldă. Înlocuiește statul pe telefon cu cititul.

7. Multe dintre perne sunt alese greșit. Japonezii folosesc perne umplute cu hrișcă pentru a dormi mai confortabil. Acestea se mulează perfect pe anatomia fiecărui om și nu se lasă după o vreme de folosire. Pernele obișnuite, indiferent de material, își modifică forma în timp, nu mai oferă suportul necesar pentru cap și gât și acest lucru cauzează un somn deloc odihnitor.

Iată, așadar, cele 7 trucuri folosite de japonezi pentru un somn mai bun, dar și secretul ce le permite să doarmă patru ore pe noapte și să fie odihniți.