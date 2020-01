A făcut amor „feroce” cu o bombă sexi și a chemat o ambulanță! A refuzat să meargă la spital, de rușine! Cel mai negru coșmar al bărbaților s-a adeverit pentru el!

În timpul partidei de amor nebun, britanicului i s-a adeverit cel mai mare coșmar al bărbaților!

A intervenit și un echipaj de poliție, alături de paramedici. Po.lițiștii au crezut că a fost comisă o crimă. Patul în care britanicul a făcut amor cu prostituata thailandeză era plin de sânge.

Bărbatul agoniza, deoarece o parte din pielea organului său genital s-a rupt, în timpul partidei de amor.

„El suferea cumplit, dar a fost amuzant. Inițial am crezut că a fost cineva înjunghiat acolo. Am simțit o ușurare când am aflat ce s-a întâmplat, de fapt”, a spus cineva din echipajul de intervenție.