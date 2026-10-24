Cum arată casa spectaculoasă a Marisei Paloma. Influencerița are piscină, o curte ca-n filme și un design modern | FOTO

Marisa Paloma și-a construit casa visurilor sale! Influencerița locuiește într-un adevărat palat, din care chiar putem spune că nu-i lipsește nimic! Imaginile sunt cele care vorbesc de la sine!

Marisa Paloma se bucură de un real succes din orice punct de vedere! Șatena a ajuns în atenția internauților încă de la primele sale apariții pe micile ecrane și iată că acum a devenit una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră.

Tânăra formează un cuplu cu bărbatul care i-a devenit soț în urmă cu ceva timp, iar împreună au o fiică pe nume Iris, pe care o iubesc necondiționat.

Marisa Paloma are o casă uriașă

Marisa Paloma și Liviu Stanciu, partenerul ei de viață, au început un proiect cu mult entuzianm, iar acum, după multă muncă și stres acumulat au reușit să-și ducă treaba la bun sfârșit. Cei doi și-au construit locul în care își vor petrece viața de acum înainte.

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Influencerița are o casă uriașă, cu piscină, un dressing generos, un dormitor extrem de mare, precum și o sufragerie decorată într-un mod inedit. După cum puteți observa în galeria mare a acestui articol, Marisa Paloma s-a fotografiat în piscină și a prezentat, în mare, fiecare parte din casa sa, care este dotată cu un sistem inteligent.

Cât a costat amenajarea casei Marisei Paloma

Marisa Paloma a vorbit deschis cu urmăritorii săi din mediul online și despre costurile amenajării casei sale. Influencerița a scos din buzunar sume piperate, pe care nu oricine și-ar permite să le plătească.

Șatena a dezvăluit că speră din suflet ca finalizarea grădinii să nu o coste mai mult de 30.000 de euro, sumă cu care îți cumperi lejer un apartament cu două camere într-un oraș mai mic. De asemenea, Marisa Paloma a explicat că prețul panourilor solare ajunge undeva la 23.000 de euro.

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