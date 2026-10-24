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Care sunt cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii celui de-Al Treilea Război Mondial. Unde te-ai putea refugia

În cazul unui război mondial, unele state ar putea fi mai bine poziționate să facă față unei crize majore. Iată cele zece țări considerate printre cele mai pașnice din lume și motivele pentru care atrag atenția.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Sambata, 24 Octombrie 2026, 12:00 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 12:37
Unde poți pleca în cazul în care va fi război | pexels
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Un conflict mondial ar putea schimba radical viața oamenilor, iar siguranța populației ar depinde de mai mulți factori, de la stabilitatea politică și socială până la expunerea unei țări la conflicte armate.

Deși niciun loc nu poate fi considerat complet ferit de efectele unui război mondial, anumite țări ar putea avea avantaje în cazul escaladării tensiunilor internaționale.

Islanda, Noua Zeelandă și Elveția, printre țările considerate pașnice

Islanda ocupă primul loc în Indicele Global al Păcii, fiind urmată de Noua Zeelandă și Elveția. Clasamentul analizează mai multe aspecte, printre care conflictele aflate în desfășurare, nivelul de siguranță și securitate din societate și gradul de militarizare, potrivit explain.

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Aceste criterii oferă o imagine asupra nivelului de pace din fiecare stat, însă nu reprezintă o garanție că țara respectivă ar fi ferită de consecințele unui eventual război mondial. Într-un asemenea scenariu, situația ar depinde și de amploarea conflictului, de țările implicate și de evoluția evenimentelor.

Islanda se remarcă prin poziția sa în clasamentul global, în timp ce Noua Zeelandă și Elveția se află, de asemenea, printre statele cu un nivel ridicat al păcii. Stabilitatea instituțiilor și expunerea la conflicte sunt factori importanți atunci când este analizată siguranța unei țări.

Care sunt cele 10 țări aflate pe listă

Pe lângă Islanda, Noua Zeelandă și Elveția, în clasamentul prezentat se mai regăsesc Slovenia, Irlanda, Austria, Portugalia, Singapore, Finlanda și Japonia. Ordinea celor zece țări este următoarea:

  • Islanda
  • Noua Zeelandă
  • Elveția
  • Slovenia
  • Irlanda
  • Austria
  • Portugalia
  • Singapore
  • Finlanda
  • Japonia

Ce s-ar putea întâmpla dacă ar izbucni un război mondial

Consecințele unui conflict global ar depinde de amploarea luptelor și de statele implicate. Pe lângă atacurile militare, populația ar putea fi afectată de întreruperi ale aprovizionării cu energie și alimente, probleme în transporturi și perturbarea serviciilor esențiale.

Un scenariu în care ar fi folosite arme nucleare ar avea consecințe mult mai grave. Comitetul Internațional al Crucii Roșii avertizează că exploziile nucleare pot provoca pierderi masive de vieți omenești, distrugeri ale infrastructurii și efecte ale radiațiilor care depășesc granițele țării afectate.

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