6 țări din Europa pe care mulți turiști le trec cu vederea. Locuri spectaculoase, unele la doar câteva ore de România

Șase destinații europene mai puțin obișnuite pentru vacanță. Descoperă ce poți vizita în San Marino, Andorra, Georgia, Kosovo, Slovacia și Macedonia de Nord.

Europa ascunde numeroase destinații care merită descoperite, dincolo de orașele și stațiunile preferate de turiști. Unele impresionează prin arhitectura medievală, altele prin peisajele montane, tradițiile locale sau gastronomia aparte.

San Marino, unul dintre cele mai mici state din Europa

Înconjurat complet de Italia, San Marino este unul dintre cele mai mici state independente din lume. Destinația este cunoscută pentru centrul său istoric, fortificațiile medievale și priveliștile spectaculoase asupra împrejurimilor. Printre cele mai importante atracții se numără cele trei turnuri medievale construite pe Muntele Titano: Guaita, Cesta și Montale.

Georgia, țara unde Europa întâlnește Asia

Articolul continuă după reclamă

Situată la intersecția dintre Europa și Asia, Georgia atrage prin peisajele montane, orașele istorice și gastronomia sa. Capitala Tbilisi este cunoscută pentru străzile înguste, băile cu sulf, balcoanele tradiționale și amestecul de influențe arhitecturale.

Unul dintre preparatele care merită încercate este khachapuri, o specialitate locală pe bază de aluat și brânză.

Georgia este renumită și pentru tradiția sa viticolă, considerată una dintre cele mai vechi din lume. Pentru iubitorii de natură, Munții Caucaz oferă trasee montane și peisaje spectaculoase.

Kosovo, o destinație cu orașe istorice și influențe otomane

Kosovo este o destinație mai puțin obișnuită pentru o vacanță, dar oferă numeroase atracții culturale și naturale. Prizren este unul dintre cele mai pitorești orașe, cunoscut pentru centrul istoric, moscheile sale și fortăreața de unde pot fi admirate împrejurimile. Capitala Priștina oferă o atmosferă diferită, cu restaurante, cafenele și obiective culturale. Regiunea montană Rugova este potrivită pentru cei interesați de drumeții și activități în natură.

Andorra, micul stat ascuns între Franța și Spania

Andorra este un principat situat în Munții Pirinei, între Franța și Spania. Deși are o suprafață redusă, țara este cunoscută pentru stațiunile de schi, traseele montane și magazinele care atrag turiști interesați de cumpărături. Capitala, Andorra la Vella, se află la o altitudine de aproximativ 1.000 de metri și este considerată cea mai înaltă capitală a Europei. În sezonul rece, Andorra devine o destinație populară pentru sporturile de iarnă. În restul anului, turiștii pot explora peisajele montane, satele tradiționale și traseele de drumeție.

Slovacia, mai mult decât o excursie de o zi la Bratislava

Slovacia este adesea asociată cu Bratislava, capitala aflată în apropierea Vienei. Munții Tatra sunt printre principalele atracții pentru iubitorii de natură, iar numeroasele castele medievale transformă Slovacia într-o destinație interesantă pentru pasionații de istorie. Castelul Spiš, unul dintre cele mai impresionante complexe medievale din Europa Centrală, face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Orașele istorice, gastronomia tradițională și peisajele montane completează experiența.

Macedonia de Nord, țara lacurilor și a peisajelor spectaculoase

Macedonia de Nord este una dintre destinațiile balcanice care merită luate în calcul pentru o vacanță. Lacul Ohrid, unul dintre cele mai vechi lacuri din Europa, reprezintă principala atracție turistică.

Orașul Ohrid este cunoscut pentru bisericile istorice, străduțele pietruite și priveliștile asupra lacului. Un alt loc spectaculos este Canionul Matka, situat în apropierea capitalei Skopje, unde turiștii pot face plimbări cu barca sau drumeții.