Antena Căutare
Home Lifestyle Travel 6 țări din Europa pe care mulți turiști le trec cu vederea. Locuri spectaculoase, unele la doar câteva ore de România

6 țări din Europa pe care mulți turiști le trec cu vederea. Locuri spectaculoase, unele la doar câteva ore de România

Șase destinații europene mai puțin obișnuite pentru vacanță. Descoperă ce poți vizita în San Marino, Andorra, Georgia, Kosovo, Slovacia și Macedonia de Nord.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 07:45 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 20:24
Țările pe care mulți turiști le evită | pexels
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Europa ascunde numeroase destinații care merită descoperite, dincolo de orașele și stațiunile preferate de turiști. Unele impresionează prin arhitectura medievală, altele prin peisajele montane, tradițiile locale sau gastronomia aparte.

San Marino, unul dintre cele mai mici state din Europa

Înconjurat complet de Italia, San Marino este unul dintre cele mai mici state independente din lume. Destinația este cunoscută pentru centrul său istoric, fortificațiile medievale și priveliștile spectaculoase asupra împrejurimilor. Printre cele mai importante atracții se numără cele trei turnuri medievale construite pe Muntele Titano: Guaita, Cesta și Montale.

Georgia, țara unde Europa întâlnește Asia

Articolul continuă după reclamă

Situată la intersecția dintre Europa și Asia, Georgia atrage prin peisajele montane, orașele istorice și gastronomia sa. Capitala Tbilisi este cunoscută pentru străzile înguste, băile cu sulf, balcoanele tradiționale și amestecul de influențe arhitecturale.
Unul dintre preparatele care merită încercate este khachapuri, o specialitate locală pe bază de aluat și brânză.

Georgia este renumită și pentru tradiția sa viticolă, considerată una dintre cele mai vechi din lume. Pentru iubitorii de natură, Munții Caucaz oferă trasee montane și peisaje spectaculoase.

Kosovo, o destinație cu orașe istorice și influențe otomane

Kosovo este o destinație mai puțin obișnuită pentru o vacanță, dar oferă numeroase atracții culturale și naturale. Prizren este unul dintre cele mai pitorești orașe, cunoscut pentru centrul istoric, moscheile sale și fortăreața de unde pot fi admirate împrejurimile. Capitala Priștina oferă o atmosferă diferită, cu restaurante, cafenele și obiective culturale. Regiunea montană Rugova este potrivită pentru cei interesați de drumeții și activități în natură.

Andorra, micul stat ascuns între Franța și Spania

Andorra este un principat situat în Munții Pirinei, între Franța și Spania. Deși are o suprafață redusă, țara este cunoscută pentru stațiunile de schi, traseele montane și magazinele care atrag turiști interesați de cumpărături. Capitala, Andorra la Vella, se află la o altitudine de aproximativ 1.000 de metri și este considerată cea mai înaltă capitală a Europei. În sezonul rece, Andorra devine o destinație populară pentru sporturile de iarnă. În restul anului, turiștii pot explora peisajele montane, satele tradiționale și traseele de drumeție.

Slovacia, mai mult decât o excursie de o zi la Bratislava

Slovacia este adesea asociată cu Bratislava, capitala aflată în apropierea Vienei. Munții Tatra sunt printre principalele atracții pentru iubitorii de natură, iar numeroasele castele medievale transformă Slovacia într-o destinație interesantă pentru pasionații de istorie. Castelul Spiš, unul dintre cele mai impresionante complexe medievale din Europa Centrală, face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Orașele istorice, gastronomia tradițională și peisajele montane completează experiența.

Macedonia de Nord, țara lacurilor și a peisajelor spectaculoase

Macedonia de Nord este una dintre destinațiile balcanice care merită luate în calcul pentru o vacanță. Lacul Ohrid, unul dintre cele mai vechi lacuri din Europa, reprezintă principala atracție turistică.

Orașul Ohrid este cunoscut pentru bisericile istorice, străduțele pietruite și priveliștile asupra lacului. Un alt loc spectaculos este Canionul Matka, situat în apropierea capitalei Skopje, unde turiștii pot face plimbări cu barca sau drumeții.

7 orașe din Europa care se transformă de Crăciun în locuri de poveste. Destinațiile de neratat în iarna 2026...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
Observatornews.ro HARTĂ. Ce îți mai poți cumpăra cu 100.000 de euro pe piața imobiliară din România. Clujul, campion la prețuri HARTĂ. Ce îți mai poți cumpăra cu 100.000 de euro pe piața imobiliară din România. Clujul, campion la prețuri
Antena 3 „Sfârșit de drum” pentru celebra șosea de gheață din Marele Nord Înghețat. Pentru prima dată în 50 de ani, nu va mai exista „Sfârșit de drum” pentru celebra șosea de gheață din Marele Nord Înghețat. Pentru prima dată în 50 de ani, nu va mai exista
SpyNews Pază, controale și pedepse mai dure în școli. Aproape 40% dintre elevi nu se simt protejați Pază, controale și pedepse mai dure în școli. Aproape 40% dintre elevi nu se simt protejați
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
7 orașe din Europa care se transformă de Crăciun în locuri de poveste. Destinațiile de neratat în iarna 2026
7 orașe din Europa care se transformă de Crăciun în locuri de poveste. Destinațiile de neratat în iarna 2026
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Insula din Europa unde temperaturile ajung la 20 de grade și în noiembrie. Destinația ideală pentru o vacanță de toamnă
Insula din Europa unde temperaturile ajung la 20 de grade și în noiembrie. Destinația ideală pentru o vacanță...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație bugetară!”
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație... BZI
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x