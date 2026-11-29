O româncă și-a împărtășit experiența, după ce a decis să zboare dus-întors în Hawaii. Monica, influenceriță de travel, a explicat faptul că există trei variante pentru a ajunge acolo, iar un bilet pentru o persoană poate sări lejer de 1.000 de euro.

O femeie care a fost în Hawaii și-a împărtășit experiența legată de zborul dus-întors. Monica a explicat faptul că există trei rute pe care le-a luat în calcul, însă a ales-o pe cea în care a zburat direct din București în New York.

Ce variante ai pentru a ajunge în Hawaii

Monica a explicat faptul că a decis să zboare direct din București în New York, iar mai apoi, a zburat din New York spre Hawaii. Influencerița de travel a povestit că a preferat această variantă pentru a putea vizita New York cât a avut escală.

O altă variantă pe care a mai luat-o în calcul este de a zbura spre Tokyo, iar mai apoi spre Hawaii.

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„Una dintre cele mai simple rute este prin New York, fiind și una dintre puținele cu o singură escală. Ai un zbor direct București în New York (...) După care, zbori direct către Hawaii, un zbor de 11 ore. Este varianta pe care și noi am ales-o și am folosit layover de a sta câteva zile în New York, de a vizita orașul și de a ne acomoda cu fusul orar. A doua variantă pe care am luat-o în considerare destul de mult a fost varianta prin Japonia. Este utilă dacă îți dorești să vizitezi și să ai timp să stai și câteva zile în Japonia. Ai un zbor cu escală către Tokyo, apoi zboară direct din Tokyo spre Hawaii, un zbor de șapte ore”, a explicat Monica, pe contul Travelatoria.

Costul zborului pentru o persoană

Românca a explicat faptul că există și varianta de a zbura din România spre San Francisco sau Los Angeles, iar mai apoi spre Hawaii. Un bilet pentru un zbor dus-întors poate ajunge 1.300-1.500 de euro de persoană.

„A treia și una dintre cele mai utilizate variante este prin Coasta de Vest a Americii. Zbori din România cu o escală către San Francisco sau Los Angeles, după care ai zbor direct către Hawaii. Pentru un astfel de zbor, dus-întors, România către Hawaii, așteaptă-te să plătești undeva între 1.300-1.500 de euro de persoană”, a mai spus ea.

Ruta București-Honolulu, capitala statului Hawaii, este mai lungă și, de regulă, poate fi mai scumpă, deoarece există încă un zbor peste Pacific.

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