Atenţie mare la hotelurile de pe litoral! Ce a găsit un turist într-o cameră întrece orice imaginaţie: "M-am îngrozit!"

Nimeni nu are pretenţia ca un hotel de 2 stele să fie luxos precum unul de patru sau cinci stele! Însă, în momentul în care intri într-o cameră în care există mobilier vechi de cel puţin 30-40 de ani, cu un duş racordat la bateria de la chiuvetă, parcă îţi trece tot cheful de concediu. Cu asta s-a confruntat un turist care s-a cazat într-un hotel de 2 stele din Eforie Nord. A făcut o mare greşeală, spun consultanţii în turism. Nu a verificat site-urile de profil, ca să citească impresiile celor care au mai locuit acolo.

Geamuri mizerabile, pereţi la fel. Exact cu asta nu se aştepta să se confrunte un tânăr din Bucureşti, care şi-a făcut rezervare online la un hotel de două stele din Eforie Nord. I s-a părut ceva în neregulă încă de la intrarea în unitatea de cazare. L-a izbit un aer închis, însă recepţionera i-a spus că aşa se întâmplă atunci când eşti aproape de mare. Dar surprizele neplăcute erau abia la început.

"Am ajuns seara pe la hotel și m-am îngrozit de ceea ce am văzut, dușul de la baie era unul improvizat. Aşa ceva nu am mai văzut niciodată, era legat la bateria de la chiuvetă. Camerele erau macabre, saltelele paturilor, dacă le poți spune așa, că alea numai saltele nu erau, te lăsau cu dureri de spate și te trezeai anchilozat. Trecând peste aceste aspecte, pe site scrie ca au parcare, iar când ajungi la hotel spun toți ca nu exista parcare privată a hotelului."