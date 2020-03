Ce îi determină pe turiştii care se cazează într-o stațiune din Munţii Alpi să plătească o mie de euro pe noapte

Acolo se cazează şi turişti care nu au nicio treabă cu sporturile de iarnă. Şi asta pentru că, la restaurant, preparatele sunt gătite de bucătari de top.

Complexul se află în faimoasa staţiune montană Courchevel 1850 din Franţa. El este în topul celor mai luxoase resorturi din lume. Are cinci stele Michelin, motiv pentru care - an de an - atrage mii de turişti.

Pe lângă domeniul schiabil de peste 150 de kilometri, oamenii vin şi pentru condiţiile pe are le au acolo. În clasament este chiar o clădire care şi-a păstrat structura veche din lemn, însă a fost modernizată de curând de un designer britanic.

Cabana are acum şi detalii mai extravagante. Candelabre preţioase, dar şi o piscină acoperită doar cu geamuri.