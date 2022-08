Ce trebuie să știe turiștii care plănuiesc să călătorească în Italia. Regulile ciudate care le-ar putea aduce amenzi usturătoare

Mii de turiști români se îndreaptă an de an către însorita țară europeană pentru a se bucura de tot ceea ce are de oferit. De la monumente istorice și artă mondială, până la mâncăruri delicioase și plaje frumoase, Italia are de toate pentru toți, dar toate acestea vin la pachet si cu o serie de reguli total neobișnuite.

Purtarea unui anumit costum de baie în locul greșit este doar una dintre regulile ciudate care le-ar putea aduce cu o amendă uriașăcelor care se plibă pe străzile din Italia, transmite The Mirror. Și asta nu e tot!

Regulile neobișnuite din Italia pe care turiștii ar trebui să le știe, înainte de a vizita țara

Indiferent de locul în care călătoresc, specialiștii în călătorii le recomandă turiștilor să se informeze în legătură cu regulile locale pentru a nu risca să încale legea, fără ca măcar să știe.

Din păcate, mai mulți oameni care au călătorit în ultima perioadă în Italia au aflat pe pielea lor de noile reguli în ceea ce privește purtarea bikinilor. Așa că, în caz că plănuiți o vacnață, în însorita Italia este important să știți despre interzicerea bikinilor din Sorrento, pe coasta Amalfi.

Noua lege prevede amenzi între 21 și 421 de lire sterline pentru cei care poartă costum de baie pe stradă, în afara zonelor de plajă sau de piscină.

Dar aceasta nu este singura regulă care îi poate usutura la buzuar pe turiști. Există și alte reguli, mai puțin cunoscute, în Italia, care îi poate încărca pe oaspeți cu amenzi de toată frumusețea.

De exemplu, în Roma, poliția i-au îndepărtat întotdeauna pe cei care voiau să se relaxeze în uimitoare Piazza di Spagna pe celebrele Trepte Spaniole. Însă, acum dacă ești prins stând pe trepte, ai putea primi o amendă de până la 336 de lire sterline.

Reguli similare sunt aplicate intr în Fântâna Trevi – o activitate care este strict împotriva legii. Potrivit sursei menționate anterior, Poliția orașului Roma poate da amenzi în valoare de 378 de lire sterline oricărei persoane prinse în apele fântânii.

De asemenea, oamenii care vizitează Veneția fără rezervare în prealabil sau fără să plătească o taxă de intrare încalcă, de asemenea, legea. Mai nou, pentru a trece prin punctele de acces principale, turiștii trebuie să prezinte un cod QR pentru a demonsta că au plătit taxele necesare. Prețurile sunt cuprinte 2,50 GBP și 8,50 GBP în funcție de zonele pe care le vizitezi.

În plus, cei care vor să viziteze orașul plutitor pe șa, ar face bine să se gândească de două ori înainte. Bicicltele sunt strict interzise îm Veneția și mai mult, le sunt foarte antipatice localnicilor.

De menționat este și faptul că nu este permisă fotografierea în interiorul Capelei Sixtine din Vatican.

