Cele mai frumoase locuri din Maroc, de explorat în vacanța de Revelion

Regizorul Michael Curtiz a arătat lumii întregi frumusețea orașului Casablanca cu palatele imperiale mozaicate și zonele de coastă pitorești, însă în Maroc se ascund multe alte locuri încântătoare pe care merită să le descoperi, cu atât mai mult cu prilejul vacanței de Revelion.

Profită de ofertele speciale pregătite de turoperatorul Europa Travel și rezervă acum un circuit de 10 zile de Revelion în Maroc, la tarife accesibile începând cu 749 euro/persoană!

În acest tur complex și exotic vei avea ocazia să descoperi, alături de ghizii de la Europa Travel, locuri fascinante de la capitalele imperiale Marrakech, Rabat, Casablanca, Fez și până la porțile de intrare în Deșertul Sahara – Ouarzazate, Erfoud și Merzouga. În plus, vei străbate drumurile abrupte ale Munților Atlas până la localitatea Tiz-in-Tichka aflată în cel mai înalt punct din Africa de Nord, te poți relaxa la plajă în Essaouira sau să te aventurezi în stațiunea de ski, Ifrane.

Fie că străbați medinele antice unde vei păși în lumea islamică plină de culoare, că ești ademenit de arome în tradiționalele souq-uri sau că pornești în descoperirea bijuteriilor istorice, în Maroc nu ai timp să te plictisești mai ales cu prilejul Revelionului când întreaga țară vibrează de voie bună.

Orașe imperiale de neratat

Pornește pe urmele lui Humphrey Bogart și Ingrid Bergman în orașul Casablanca, alături de Europa Travel, și descoperă aici cultura marocană și simbolul locului Moscheea Hassan al II-lea, cea mai mare din Maroc cu cel mai mare minaret din lume.

Vei vedea că orașul Casablanca este mult mai cosmopolit decât așa cum l-ai văzut în celebrul film cu același nume, mai ales dacă mergi în Piata Mohamed al V-lea, în Cartierul Habous cu bazarele sale colorate sau în zona Anfa Seara renumită pentru peisajele sale exotice.

Pe de cealaltă parte, Marrakech este mult mai tradițional, cu o amprentă mult mai vizibilă a imperiului francez surprinzând prin nota sublimă de islamism mai ales pe fațadele palatelor pline de mozaicuri roz. Mergi la Moscheea Koutoubia să vezi celebrul minaret cu cele patru fațade realizate în diferite stiluri arhitecturale, vizitează El Badi Palace – unul dintre palatele incomparabile ale Marocului, renumit pentru cele 360 de încăperi decorate cu fildeș, marmură, aur și pietre semiprețioase. Iar apoi simte cultura marocană în Piața Jemaa el Fnaa cu farmecul medinei antice ce te acaparează instant.

Circuitul de Revelion de la Europa Travel îți descoperă și capitala religioasă, Fez care își păstrează farmecul medieval în ciuda dezvoltării tot mai pregnante a turismului. În ciuda aerului sumbru pe care îl emană, Fez este locul de care te îndrăgostești instant mai ales dacă vizitezi celebrul Palat Regal Dar El Makhzen cu mozaicurile sale unice, adevărate capodopere de artă.

Nu poți rata Medina Antică, cel mai mare centru pietonal din toată lumea, intrând prin celebra poartă Bab Boujeloud ce face parte din vechea centură de apărare a orașului.

După ce ai negociat în bazar pentru șaluri sau mirodenii, te-ai tatuat cu henna și te-ai răcorit cu ceaiul de mentă, poți porni într-un tur cultural al capitalei Rabat care încă păstrează numeroase cetăți de tip kasbash. Străbate la pas Oudaia Kasbah împrejmuită de zidurile groase de apărare din secolul al –XI-lea în interiorul cărora se află și cea mai veche moschee din capitală. Iar la mică distanță poți străbate medina antică cu Moscheea Koubba și Minaretul Hassan, un turn nefinalizat ce măsoară 45 metri înălțime.

Jeep Safari în Deșertul Sahara

O călătorie de Revelion în Maroc nu se poate încheia până nu descoperi fascinantul deșert marocan la o plimbare pe cămilă sau cu mașinile 4x4 până la Merzouga, o localitate de beduini cunoscută pentru clădirile în nuanțele nisipului unde apusurile sunt unele dintre cele mai frumoase din lume. Până acolo te vei relaxa în oazele de palmieri ale Ouarzazate, dincolo de care se întinde deșertul și vei vizita cetățile de nisip Taourirt si Tifoultout, parte din UNESCO.

