Circuit exotic în India. Experiențe de vacanță pe care nu le poți uita

Una dintre cele mai interesante culturi pe care le poți descoperi într-o călătorie este fără îndoială India, care adăpostește o mare diversitate din orice… De la relief, floră și faună, la populație, religie și credințe, peisaje, orașe și atracții, în India vei găsi mereu ceva fascinant de descoperit.

Europa Travel îți propune un circuit fantastic prin regiunea din India supranumită „Triunghiul de Aur”, ce te poartă în locuri minunate care îți deschide apetitul pentru experiențe inedite, cum ar fi plimbarea cu elefantul sau lecții de yoga și meditație în ashram-urile din Varanasi.

Atracții de top ale Triunghiului de Aur

Cea mai popular destinație de vacanță a Indiei, cunoscută ca Triunghiul de Aur, este alcătuită din cele mai importante localități ale țării, New Delhi, Agra și Jaipur. Capitala Indiei, construită la sud de vechea cetate cunoscută ca „vechiul Delhi”, te va surprinde prin gradul de modernism ce o caracterizează. Străzile largi și aerisite adăpostesc construcții cosmopolite, grădini elegante și cele mai importante instituții guvernamentale. Una dintre atracțiile de top ale capitalei este Qutub Minar, cel mai înalt minaret de cărămidă din India, inclus în Patrimoniul Cultural UNESCO.

Jaipur sau Orașul Roz, metropolă importantă și centru de afaceri prosper, te cucerește de la prima vedere exact cu ceea ce i-a adus renumele – clădirile colorate în roz ce împânzesc întregul oraș. Vizitează aici Palatul Orașului și Palatul Vânturilor, care impresionează prin arhitectura lor deosebită, precum și Observatorul Astronomic, un foarte bine conservat monument construit în secolul al-XVIII-lea. La intrarea în Fortul Amber, vechea capitală a statului Jaipur, te vei bucura de o experiență uimitoare, așa cum numai în India ai putea să trăiești – o plimbare cu elefantul la poalele dealului Aravallis.

Pe malurile râului Yamuna, te așteaptă unul dintre cele mai importante orașe ale Indiei, Agra, cel care adăpostește două monumente arhitectonice, Palatul Roșu și Taj Mahal, o construcție fundamentală a omenirii. Construit între anii 1630 și 1653 și inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO în 1983, acest templ magnific este unul dintre cele mai vizitate monumente din lume închinat dragostei veșnice. Tot aici vei avea ocazia să vizitezi și Fortul Agra, splendid amplasat pe malul râului Yamuna, care este prima reședință a împăraților moguli.

Experiență unică de spiritualitate

Descoperă în circuitul propus de Europa Travel și Varanasi, unul dintre cele mai vechi orașe din lume încă locuite, despre care se spune că este unul dintre cele șapte orașe sacre ale Indiei Antice. Important centru cultural și religios, capitala statului Kashi, Varanasi a devenit orașul sfânt al hinduismului, pe care indienii îl preaslăvesc ca pe ”centrul universului” și cel mai sfânt loc de pe pământ.

Aici vei avea ocazia să vizitezi unul dintre templele inaugurate de Mahatma Gandhi și să îți aloci câteva momente să meditezi la ce înseamnă cu adevărat credința. Experiența de neuitat este completată printr-o plimbare cu barca pe fluviul Gange, înainte de răsăritul soarelui, în timp ce în depărtare se aud doar clopotele templelor și murmurul rugăciunilor.

