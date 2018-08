Cultură și istorie într-un circuit antrenant în Benelux

Olanda, Belgia și Luxemburg, trei state multiculturale ce formează uniunea economică denumită Benelux, îți oferă cea mai bună perspectivă cu privire la Europa de Vest, unde vei putea descoperi de la sediile unor insituții mondiale de prestigiu, la palate somptuoase sau cetăți medievale, totul într-un circuit antrenant de 8 zile de la Europa Travel.

Dacă în Olanda vei putea explora regiuni pitorești presărate cu mori de vânt, canale șerpuitoare ”decorate” cu mici căsuțe din lemn sau parcuri pline de lalele și dalii, în Belgia poți avea parte de cele mai tari experiențe culturale vizitând orașul Bruxelles, în timp ce în Luxemburg ai ocazia să descoperi locațiile regale care îți vor arăta de ce Marele Ducat este unul dintre locurile cu cel mai ridicat nivel de trai din lume.

Olanda, între vibrantul Amsterdam și pitoreștile așezări

Circuitul Benelux de la Europa Travel pornești cu explorarea Amsterdamului, capitala plină de viață cu renumitul Cartier Roșu și cele 7000 de case de patrimoniu cu fațade colorate. Și cum altfel putea fi explorat cel mai bine acest oraș multicultural dacă nu într-o plimbare cu barca pe unele dintre cele 160 de canale, ce adună circa 16 milioane de turiști pe an ...

În turul pietonal vei bifa unele dintre cele mai importante atracții dintre care Muzeul Rijksmuseum și cel dedicat marelui pictor Van Gogh, mult prea vibrantele piețe de flori și Piața Dam, celebra fabircă de diamante, dar și Oude Kerk – Biserica Veche și Nieuwe Kerk – Biserica Nouă, realizate în stil gotic.

Însă adevărata frumusețe a Olandei poate fi văzută într-o excursie opțională, până la satele Zaanse Schans, Marken și Volendam unde peisajele rurale îmbogățite cu mori de vânt, canale șerpuitoare, pajiști pline de flori, fabrici de brânză sau saboți, te vor fermeca cu siguranță. Orice vizită în Olanda trebuie să includă și o escapadă la shopping, de unde te vei alege cu cele mai frumoase porțelanuri și obiecte din ceramică albastră specifică orașului Delft.

Călătorie spre ținutul ciocolatei

Belgia, o țară mică extrem de bine împărțită, dar cu un patrimoniu istoric si cultural foarte bogat te întâmpină cu orașe elegante unde se află sediile mai multor organizatii internationale printre care și NATO, plus numeroase ciocolaterii unde să te răsfeți odată ajuns aici.

Îți poți începe turul prin explorarea capitalei Bruxelles, un oraș vibrant și elegant cate te cucerește prin Grand Place, piața principală împrejmuită de numeroase clădiri istorice, dintre care și Palatul de Justiție ce se întinde pe 26.000 mp fiind o bijuterie a stilului Art Nouveau.

O altă mare atracție a Bruxellului este reprezentată de complexul expozițional Atomium, o sferă uriașă de oțel realizată pentru o expoziție din 1958, la marginea căreia se întinde Mini Europa, un parc unde se regăsesc cele mai populare obiective europene realizate în miniatură.

Opțional de la Europa Travel, vei avea ocazia să descoperi și romanticele orășele medievale Bruges și Gent, împărțite în canale șerpuitoare umbrite de catedrale gotice și palate din piatră, unde atmosfera este tihnită tot timpul anului.

Descoperă Luxemburg

În Luxemburg, marea cetate de necucerit și statul care și-a păstrat spiritul regal, vei face turul celor mai importante obiective, multe dintre ele fiind declarate patrimoniul mondial UNESCO. Simbolul locului este Palatul Ducal, reședinta Marii Familii Ducale, dar și Catedrala Notre Dame, o bijuterie a stilului gotic realizată după modelul catedralei din Paris. Plimbă-te în centrul istoric al Luxemburgului, din Piața Armelor până la Piața Wilhelm pentru a descoperi și latura vibrantă a orașului, dincolo de multiculturalism și istorie.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferte Speciale Circuite 2018

Circuit Olanda – Belgia & Luxemburg – Tarif: 639 Euro/persoana, 8 zile (3 nopti in Amsterdam, 4 nopti in Bruxelles), cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*, transport avion, tururi si transferuri cu autocar conform program, plimbare cu barca pe canale in Amsterdam, excursie 1 zi la Madurodam - Haga - Delft – Rotterdam, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.