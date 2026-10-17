Insula din Grecia unde oamenii trăiesc până la 100 de ani. Ce fac diferit localnicii și de ce aproape nimeni nu se uită la ceas

Ikaria, insula grecească renumită pentru longevitate. Descoperă ce mănâncă localnicii, cum trăiesc și ce obiceiuri au cei care ajung la vârste înaintate.

Insula din Grecia unde oamenii trăiesc până la 100 de ani | Profimediaimages.ro

Există un loc în Grecia unde oamenii par să fi descoperit secretul longevității. Pe insula Ikaria, renumită pentru vârstele înaintate la care ajung locuitorii săi, viața se desfășoară într-un ritm diferit de cel al marilor orașe.

Mesele servite în familie, întâlnirile cu prietenii, mișcarea zilnică și odihna fac parte dintr-un stil de viață care a atras atenția cercetătorilor din întreaga lume. Ce obiceiuri au locuitorii acestei insule și ce spun studiile despre secretul longevității lor?

Unde se află Ikaria și de ce este cunoscută drept insula longevității

Ikaria, insula longevității din Grecia, este situată în estul Mării Egee, între Mykonos și Samos. Locul este cunoscut în întreaga lume pentru numărul mare de locuitori care ajung la vârste înaintate.

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Ikaria face parte din așa-numitele „Zone Albastre”, alături de Sardinia, Okinawa, Peninsula Nicoya și Loma Linda, regiuni care au atras atenția cercetătorilor prin longevitatea locuitorilor.

Un studiu publicat în 2011 a arătat că proporția persoanelor de peste 90 de ani din Ikaria era semnificativ mai mare decât media europeană folosită pentru comparație. Cercetătorii au analizat mai mulți factori care ar putea explica acest fenomen, de la alimentație și mișcare până la somn, relații sociale și starea generală de sănătate.

Ce mănâncă locuitorii din Ikaria

Oamenii care trăiesc în Ikaria, denumită și insula longevității din Grecia, au o dietă mediteraneană. Localnicii consumă legume, fructe, leguminoase, pește și ulei de măsline.

Un studiu publicat în 2021, realizat pe 71 de locuitori cu vârste de peste 90 de ani, a arătat că aceștia respectau în mare parte principiile dietei mediteraneene. Cercetătorii au observat însă că activitatea fizică și relațiile sociale ofereau rezultate mai convingătoare în analiza longevității.

În privința alimentelor, aproximativ o treime dintre participanți consumau produse locale, o altă treime cumpărau din supermarket, iar restul combinau cele două variante.

În urma altor cercetări au fost identificate legături între anumite obiceiuri alimentare și un risc mai redus de boli cardiovasculare. Consumul de fructe, ceai și cafea, precum și folosirea exclusivă a uleiului de măsline, au fost asociate cu o incidență mai mică a acestor afecțiuni. Totuși, rezultatele nu demonstrează că un singur aliment prelungește viața, ci sugerează că stilul de viață în ansamblu poate avea un rol important.

De ce locuitorii din Ikaria au un ritm de viață mai relaxat

Despre oamenii care locuiesc pe insula Ikaria din Grecia se spune că au un stil de viață relaxat. Magazinele pot avea un program flexibil, întâlnirile dintre prieteni se prelungesc, iar petrecerile tradiționale țin uneori până târziu în noapte. Acest stil de viață în care oamenii nu se grăbesc mereu a făcut insula celebră în întreaga lume.

Expresia că „nimeni nu poartă ceas” descrie acest stil de viață, dar nu este o caracteristică demonstrată științific. Cercetările nu au stabilit că lipsa unui program strict prelungește viața. Studiile au evidențiat însă importanța relațiilor sociale și a implicării în activitățile comunității, aspecte care contribuie la imaginea unei vieți active și echilibrate chiar și la vârste înaintate.

Relațiile sociale, un posibil secret al longevității din Ikaria

Un studiu publicat în anul 2021, realizat pe 71 de persoane cu vârste de cel puțin 90 de ani din localitățile Evdilos și Raches, a scos în evidență importanța relațiilor sociale. Dintre participanții care au oferit informații, 77,9% au declarat că interacționează zilnic cu alte persoane, iar 16,1% au spus că interacționează săptămânal.

Cercetătorii au remarcat și solidaritatea din familie, precum și implicarea persoanelor în vârstă în viața comunității. Aproximativ 62% participau la festivalurile tradiționale Panigiria, cu muzică, dans și mese festive, iar 92% dintre cei chestionați aveau o părere bună despre aceste evenimente.

Specialiștii consideră că relațiile sociale și sprijinul familiei sunt aspecte importante ale stilului de viață din Ikaria. Totuși, studiul nu demonstrează că întâlnirile frecvente sau participarea la festivaluri pot prelungi viața.

Mișcarea zilnică, un posibil secret al longevității din Ikaria

Ikaria este o insulă muntoasă din Grecia, unde mersul pe jos și deplasările pe teren înclinat fac parte din viața de zi cu zi. Un studiu publicat în 2021 a arătat că 71,8% dintre persoanele analizate aveau un nivel moderat sau ridicat de activitate fizică, procentul fiind mai mare în rândul bărbaților. Unii dintre vârstnici continuau să lucreze în agricultură și să rămână activi.

Un alt studiu, publicat în 2011, a identificat mișcarea zilnică printre obiceiurile frecvente ale participanților vârstnici. Cercetătorii consideră că activitatea fizică ar putea contribui la longevitate, alături de alimentație și de alți factori ai stilului de viață. Astfel, mișcarea nu înseamnă neapărat mers la sală, ci și activități obișnuite, precum plimbările și munca în gospodărie.

Oamenii în vârstă din Ikaria obișnuiesc să doarmă după-amiază

Cercetătorii au analizat și obiceiul oamenilor din Ikaria de a dormi după-amiaza. Un studiu publicat în 2021 a arătat că 69,6% dintre participanții cu vârste de peste 90 de ani dormeau în timpul zilei. Obiceiul era mai răspândit în rândul bărbaților, iar somnul dura, în medie, aproximativ 81 de minute.

Un studiu mai vechi a identificat, de asemenea, odihna de la prânz printre obiceiurile frecvente ale vârstnicilor din Ikaria. Totuși, cercetările nu demonstrează că somnul de după-amiază prelungește viața. Durata observată în studiu nu reprezintă o recomandare medicală valabilă pentru toată lumea.

Ce au descoperit cercetătorii despre sănătatea locuitorilor din Ikaria cu vârste de peste 90 de ani

Un studiu publicat în 2019 a analizat starea de sănătate a 71 de locuitori din Ikaria, cu vârste de cel puțin 90 de ani. Vârsta medie a participanților era de 94,1 ani. Cercetătorii au evaluat autonomia, forța musculară, memoria, starea emoțională și bolile cronice.

Rezultatele au arătat că viața lungă nu înseamnă neapărat lipsa problemelor medicale. Aproximativ 70,4% dintre participanți aveau hipertensiune arterială, 19,7% sufereau de diabet, iar 66% aveau cel puțin o boală cronică. Cu toate acestea, mulți dintre vârstnici aveau o autonomie bună și o forță musculară relativ ridicată.

Care este, de fapt, secretul longevității din Ikaria?

Cercetătorii nu au descoperit un singur secret al longevității din Ikaria, insula grecească renumită pentru numărul mare de locuitori care ajung la vârste înaintate. Rezultatele sugerează că alimentația, mișcarea, odihna, relațiile sociale și mediul de viață pot contribui împreună la o viață mai lungă.

Un studiu publicat în 2021 a evidențiat mai ales solidaritatea familială, contactele sociale frecvente și activitatea fizică.

În schimb, rezultatele privind dieta mediteraneeană au fost mai puțin convingătoare decât s-ar fi putut aștepta cercetătorii. O cercetare din 2011 a arătat, de asemenea, că mai mulți factori legați de stilul de viață și de sănătate ar putea influența longevitatea. Totuși, niciun studiu nu demonstrează că un singur obicei sau mutarea pe insulă garantează atingerea vârstei de 100 de ani.

Așadar, secretul Ikaria pare să fie un stil de viață echilibrat, în care mai multe obiceiuri sănătoase se completează reciproc.

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