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Insula din Grecia unde nimeni nu avea voie să se nască sau să moară. Motivul pentru care a fost impusă regula

În Antichitate, era considerată una dintre cele mai sacre insule ale lumii grecești. Iată cum a apărut această regulă, dar și dacă ea mai există!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 13:49 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 16:56
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Delos este o mică insulă grecească din arhipelagul Cicladelor, în Marea Egee, situată în apropiere de Mykonos. Insula are aproximativ 3,5 km² și, astăzi, este unul dintre cele mai importante situri arheologice ale Greciei, potrivit UNESCO.

În Antichitate, Delos era considerată una dintre cele mai sacre insule ale lumii grecești. Potrivit mitologiei, aici s-ar fi născut zeii gemeni Apollo și Artemis, copiii lui Zeus și ai zeiței Leto, potrivit sursei citate mai sus.

Sanctuarul dedicat lui Apollo exista cel puțin din secolul al IX-lea î.Hr., iar Delos a devenit un important centru religios pan-elenic, atrăgând pelerini din numeroase regiuni ale lumii grecești.

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Cum a apărut interdicția nașterilor și a morților pe această insulă grecească

Povestea cu interdicția nașterilor și a morților este reală și apare inclusiv în relatarea istoricului antic Tucidide.

În iarna anilor 426/425 î.Hr., atenienii au făcut ceea ce sursele numesc „purificarea Delosului”. Nu era prima astfel de acțiune. O purificare parțială a fost făcută anterior în timpul lui Pisistrate, însă, de această dată, măsura a vizat întreaga insulă.

În timpul acestei „purificări”, atenienii au deschis mormintele existente pe Delos și au îndepărtat rămășițele celor îngropați acolo. Oasele și obiectele funerare au fost mutate pe insula vecină, Rineia.

După această acțiune s-a stabilit că nimeni nu mai avea voie să moară sau să nască pe Delos. Tucidide consemnează explicit această regulă.

Concret, femeile care urmau să nască și persoanele aflate aproape de moarte trebuiau transportate pe Rineia, insula aflată în imediata apropiere a Delosului. Ministerul grec al Culturii confirmă această informație în prezentarea istoriei arheologice a Rineiei, potrivit culture.gov.gr.

Astfel, Rineia a devenit locul în care erau îngropați locuitorii Delosului, iar necropola de acolo a furnizat, ulterior, mii de descoperiri arheologice. O parte dintre acestea se află astăzi la Muzeul Arheologic din Mykonos.

Care e situația în prezent

Motivul acestei reguli era legat de caracterul sacru și de puritatea religioasă a Delosului. Nașterea și moartea erau considerate incompatibile cu un asemenea spațiu sacru. Cercetări istorice arată că interdicția înmormântărilor pe Delos a fost respectată, în mare măsură, pentru restul Antichității.

Povestea are, însă, și un paradox. Potrivit mitologiei, Delos era tocmai locul nașterii lui Apollo și Artemis, dar, secole mai târziu, nașterile oamenilor au ajuns să fie interzise pe insulă pentru protejarea caracterului ei sacru.

Delos nu a fost mereu doar un sanctuar izolat. În perioada sa de maximă dezvoltare a devenit și un important centru comercial al Mediteranei, locuit de negustori, bancheri și armatori veniți din diferite regiuni.

Astăzi situația este diferită. Delos este un sit arheologic protejat, inclus în 1990 în patrimoniul mondial UNESCO, potrivit greeknewsagenda.gr.

UNESCO subliniază atât importanța sa arheologică, cât și legătura excepțională cu mitologia lui Apollo și Artemis și precizează că insula a rămas nelocuită de secole, potrivit whc.unesco.org.

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