Lucruri pe care trebuie să le știi despre transportul cu autocarul în Germania

1. O calatorie dureaza aproximativ 30 de ore, depinzand de orasul din Germania unde trebuie sa se ajunga. Daca timpul nu este o problema insa, cele 30 de ore nu sunt nici pe departe inconfortabile, in conditiile in care autocarele ce fac curse intre Romania si Germania sunt foarte bine dotate.

2. Cel mai adesea, autocarele dispun de prize, de conexiuni Wi-Fi si chiar de toalete, in asa fel incat calatoria sa fie cat mai confortabila. Confortul este amplificat si prin scaune care ofera spatiu pentru picioare si posibilitatea de a se intinde pentru a asigura cateva ore bune de somn.

3. Se poate pleca din aproape orice oras din Romania si se poate ajunge in aproape orice oras din Germania. Sistemul de transport cu autocarul este atat de bine pus la punct incat se poate opta pentru transport Germania la adresa. Practic, cei care trebuie sa ajunga intr-un anumit loc din aceasta tara nu trebuie sa opteze pentru alte variante in afara de compania de la care achizitioneaza bilete.

4. Preturile biletelor sunt relativ mici. Acestea variaza intre cateva zeci de euro si putin peste 100 de euro pentru o singura calatorie. Costul biletului este mai mic decat cel al unui bilet de avion, insa mai exista o diferenta majora: bagajul. Daca in avion exista o multime de restrictii privind dimensiunea bagajelor, greutatea si continutul lor, in autocar se pot transporta bagaje de pana la 45 de kg sau chiar mai mult si nu exista foarte multe limite in ceea ce priveste continutul (atata vreme cat produsele transportate nu sunt ilegale);

5. Exista o flexibilitate foarte mare in ceea ce priveste achizitia si anularea tichetelor de transport. Acestea pot fi cumparate chiar inainte de calatorie iar daca sunt cumparate cu cateva zile sau luni in avans, pot fi anulate fara costuri suplimentare.