O femeie avea bilet de avion spre Franța, însă a ajuns în Spania. Cum s-a întâmplat și ce spune reprezentatul companiei aeriene

O tânără a trăit experiența vieții. Deși avea bilet spre Franța, s-a trezit pe un aeroport din Spania. Iată ce s-a întâmplat.

Jem Maybank are 30 de ani și a trecut printr-o experiență demne de Hollywood. Aceasta s-a îmbarcat într-un avion care a aterizat în cu totul altă destinație decât credea.

O femeie avea bilet de avion spre Franța, însă a ajuns în Spania. Cum a fost posibil

Jem a ajuns la ora 5 dimineața la Leeds Bradford Airport. Aceasta trebuia să ajungă la Paris, unde avea plănuit un întreg weekend. Însă a ajuns pe aeroportul Benidorm din Alicante.

Aceasta călătorea cu Ryanair și relatează cum s-a îmbracat la poarta greșită, potrivit unei surse. Personalul aeronavei i-a scanat biletul și a trecut de porțile de îmbarcare fără probleme.

Chiar și când nu și-a găsit locul desemnat în avion nu și-a pus niciun fel de întrebare. Însoțitorii de zbor au pus totul pe seama unei erori din cauza schimbării aeronavei. Astfel că, în loc de locul rezervat, 34A, aceasta a primit un alt loc în aeronava respectivă.

Deși zborul a durat două ore în loc de o oră, Jem nu și-a făcut griji, punând totul pe seama turbulențelor. Abia când a aterizat pe aeroportul din Alicante și-a dat seama că a ajuns la destinația greșită.

Ea a recunoscut imediat aeroportul Benidorm, fiind o destinație populară pentru britanici.

Compania aeriană a dat vina pe Jem pentru greșeală, susținând că este responsabilitatea fiecărui pasager să se asigure că se îmbarcă în aeronava corectă.

Însă Jem susține că personalul aeronavei ar fi trebuit să observe greșeala ei. Aceasta își asumă că era foarte grăbită și confuză și că a observat pe panouri că îmbarcarea se făcea de la poarta 6 „sau ceva așa”, doar că era de la distanță considerabilă. Cu toate acestea, s-a îndreptat către poarta respectivă și s-a așezat la coadă.

„Personalul aeronavei mi-a scanat biletul, codul QR și l-a citit. M-au lăsat să trec de poartă. N-am văzut panoul pe care scria pentru ce zbor este îmbarcarea. Sincer, nu cred că eram atentă la asta. Aveam locul 34A și nu îl găseam. I-am arătat biletul unui însoțitor de zbor și l-am rugat să mă ajute. Mi-a spus că uneori se întâmplă asta din cauză că schimbă aeronavele, însă am avut noroc că nu s-a prezentat un pasager”, relatează Jem Maybank.

„M-a dus la locul 27 și m-am bucurat că în cele din urmă am un loc. Am așteptat în avion și nu am înțeles anunțul făcut. Probabil au zis ceva de genul: <<Acest zbor are destinația Alicante>>, dar eu n-am auzit. Am adormit, când m-am trezit am văzut munți și palmieri și m-am gândit: <<Nu pare să fie Parisul.>>” mai adaugă ea.

Tânăra a așteptat să coboare toți pasagerii și a vorbit cu personalul aeronavei. Aceștia i-au găsit un alt zbor în cursul aceleiași zile. Însă era foarte confuză în privința îmbarcării greșite.

„Mi-au găsit un alt zbor, gratuit, ceea ce a fost bine. Nu știu cum s-a întâmplat. Poate că numărul porții de îmbarcare s-a schimbat în timp ce așteptam”, spune ea.

Purtătorul de cuvânt de la Ryanair a declarat: „Acest pasager și-a cumpărat bilet de la Leeds Bradford spre Paris, sâmbătă, 22 iunie, și a trecut pe porțile de îmbarcare greșite, ajungând în Alicante.

Este responsabilitatea fiecărui pasager să se asigure să se îmbarcă în aeronava corectă. Sunt câteva puncte de trecere unde pasagerii sunt informați în privința destinației, inclusiv numărul porții și anunțurile de dinainte de decolare. (...)

La aterizarea în Alicante, respectivul pasager a anunțat însoțitorii de zbor, iar compania Ryanair i-a găsit imediat un loc pentru următorul zbor spre Paris, care avea loc în aceeași zi.”