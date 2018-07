Simboluri egiptene. Top locuri de văzut în Țara Faraonilor

A doua țară din lume cu cele mai multe piramide, dar și locul unde vei găsi o treime din artefactele antice ale lumii, Egipt îți rezervă momente unice de vacanță – fie că pornești în descoperirea monumentelor din Cairo, Alexandria, Luxor sau că alegi relaxarea pe plajele din Hurghada ori în croazieră pe Nil.

Pornește pe urmele faraonilor într-un circuit de 11 zile de la Europa Travel, pentru care turoperatorul din România a pregătit o ofertă specială pentru plecările din 28.09 și 19.10, la tariful redus de numai 749 Euro/persoană. În plus, beneficiezi și de o reducere de 110 euro/persoană, ce constă în excursii opționale, valabil pentru înscrieri până la 20 iulie 2018!

Cairo și Giza

Capitala atipică a Egiptului, Cairo nu are cum să-ți rămână indiferenă odată ce ai poposit în Piața Tahrir împrejmuită de clădiri cu arhitectură islamică, moschei, bazare și cea mai importantă atracție: Muzeul de Egiptologie. Cu cele peste 120.000 de artefacte expuse în circa 100 de departamente, acest muzeu are cea mai mare colecție de obiecte egiptene din lume: de la artefacte de artă funerară, sarcofage, mumii, podoabe, inclusiv toate obiectele descoperite în mormântul Faraonului Tutankamon (singurul descoperit intact în Valea Regilor).

Egipt este a doua țară după Sudan, cu cel mai mare număr de piramide descoperite până în prezent (au fost găsite în Egipt peste 110). Cairo este cel mai bun punct de plecare spre Platoul Giza. Aici se găsesc cele mai cunoscute piramide din întreaga lume, dar și singura dintre cele 7 minuni antice: Piramida Keops, despre care se spune că cei aprox. 100.000 de sclavi au lucrat la ea pentru mai bine de 20 de ani.

Luxor și cele mai impozante temple de pe marginea Nilului

Deslușește misterele faraonilor într-o vizită la Valea Regilor, cu cele 63 de morminte ale celor mai importanți regi precum Ramses sau Akhenaton. Apoi descoperă cel mai mare muzeu în aer liber din lume, Luxor cu cel mai grandios dintre temple înconjurat de coloane de marmură, sfincși, obeliscuri și statuete ce îi înfățișează pe zeii antici.

Pe malurile Nilului se înalță numeroase temple impozante ridicate pentru cei mai importanți regi ai Egiptului Antic și în cinstea zeilor. Cel mai de seamă complex antic este Karnak ce ascunde construcții desăvârșite închinate triadei tebane Amun-Ra-Mut. Imensele săli cu coloane nesfârșite pline de hieroglife, aleile presărate de sfincșii cu cap de berbec și misteriosul lac sacru – sunt doar câteva dintre minunile antice ce te vor impresiona aici. La fel de importante sunt și templele Kom Ombo și Edfu, unele dintre cele mai bine păstrate din Egipt.

Periplu exotic în Hurghada

Circuitul în Egipt de la Europa Travel include și câteva zile relaxante în stațiunea Hurghada, perla pitorească de la Marea Roșie care te întâmpină cu plaje generoase din cel mai fin nisip, golfuri turcoaz, souk-uri colorate și o viață de noapte fulminantă. Fă un safari în deșert, admiră apusul, iar apoi încheie aventura cu o noapte în stil beduin în jurul focului, servind friptură de cămilă sub cerul înstelat.

