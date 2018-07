Tur cu iz exotic în Sicilia, Sardinia și Corsica

Explorează Sicilia despre care Goethe spunea că este ”cheia Italiei”, relaxează-te în Sardinia pe cele mai frumoase plaje de pe Costa Smeralda sau pornește pe urmele lui Napoleon Bonaparte în Corsica. Cele trei insule din Mediterană pot fi acum descoperite mult mai ușor, grație circuitului de 11 zile organizat de Europa Travel prin care vei bifa cele mai populare atracții și locuri.

Rezervă acum circuitul în Sicilia, Sardinia și Corsica de la Europa Travel, la tariful de numai 1099 euro/persoană și primești bonus vizita la Vulcanul Etna!

Istorie și cultură în Sicilia

Palermo, Taormina, Catania sau Siracuza sunt doar câteva dintre locurile ce abundă în obiective istorice, și pe care le vei putea explora în turul tău în Sicilia. În plus, vizitele culturale se combină de minune cu o croazieră până la Vulcanul Etna, unde pasionații de drumeții pot urca până la zona craterelor pentru a imortaliza peisaje selenare unice.

Poți admira vulcanul activ și de la Teatrul Grecesc din Taormina, unul dintre cele mai frumoase orașe ale Italiei, supranumit și Monte Carlo de Sicilia. Combină lecțiile de istorie cu relaxarea la plajă sau degustările de vinuri din Orașul de Sus sau urcă până la Salita Castello, un șir de fortificații medievale ce se întind până aproape de pitorescul sat Castelmola.

Europa Travel îți propune să vizitezi opțional orașul Siracuza care a fost vreme de 500 de ani, centrul puterii grecești în Sicilia. Vizitează aici cel mai conservat și mare teatru grecesc de pe insulă, ce face parte din UNESCO și străbate la pas străzile pietruite ale centrului vechi dominat de clădiri clasice din piatră. Urmează traseul până în Noto, despre care sicilienii, mândri de urbea lor medievală, îți vor spune clar că este ”apoteoza barocului”, dat fiind și faptul că orașul a fost ridicat de la zero după distrugerile cauzate de cutremurul din 1693.

În vibrantul și aglomeratul Palermo vei putea porni pe urmele romanilor și sarazinilor explorând centrul istoric dominat de catedrale și palate în stil siciliano-normand. Nu rata aici Catedrala Palermo cu interiorul în stil baroc și Capella Sacramento celebră pentru decorațiunile din pietre prețioase, dar nici faimoasele Catacombe ale Capucinilor ce îți vor oferi o perspectivă destul de macabră cu privire la acest cult.

Insula de Smarald a Italiei

Sandalyon așa cum era numită de vechii greci, insula Sardinia este un teritoriu vast care adună la un loc elemente istorice, dar și atracții moderne incluzând și plaje generoase de pe Costa Smeralda sau Costa Paradiso.

Circuitul de la Europa Travel în Sardinia pornește din Cagliari așa numitul ”Oraș al Soarelui”, unde vei face un tur al centrului vechi Castello marcat prin impozanta Catedrala Santa Maria din secolul al XIII lea, Palazzo Viceregio o bijuterie barocă sau Bazilica San Saturnino, cel mai vechi edificiu de cult al orașului. La mică distanță de capitală se întinde situl arheologic Nora, cu superbele coloane romane din marmură și ruinele vechiului amfiteatru.

O escapadă în Sardinia fără câteva momente relaxante la plajă nu poate fi completă, așa că turul de la Europa Travel culminează cu explorarea orașului Alghero renumit pentru atmosfera pescărească și Santa Teresa Gallura, o stațiune pitorească ce îți rezervă cele mai bune vederi spre Bonifacio.

Corsica, insula cu 200 de plaje spectaculoase

Traversează strâmtoarea până la cel mai sudic punct al insule Corsica și descoperă aici celebra Scară a Regelui Aragon cu cele peste 180 de trepte săpate în stânca argintie, celebrul Far Pertusato cel mai forografiat obiectiv turistic din Bonifacio, dar și Biserica gotică St. Dominique.

Insula Frumuseții a Franței te cucerește cu orașul Bastia, ridicat de genovezi pe o stâncă semeță pentru o mai bună apărare, fiind astăzi renumit pentru vederile sale incredibile spre Mediterană. Orașul artei și istoriei poate fi descoperit mergând la pas în centrul Terra Vecchia, un labirint de străzi pietruite și dominate de clădiri de patrimoniu, dintre care cea mai mare biserică de pe insulă Catedrala St. Jean Baptiste sau popularul Oratoriu St. Roch. De aici poți urca spre Terra Nova unde se află impozantul Palat al Guvernatorilor din secolul al XIV lea.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuit Sicilia - Sardinia - Corsica – Tarif: 1099 Euro/persoana, 11 zile (3 nopti in Catania, 1 noapte in Cagliari, 1 noapte in Alghero, 1 noapte in Santa Teresa di Gallura, 2 in Bastia, 1 noapte in Milano, 1 noapte ferry boat Palermo-Cagliari), cazare cu mese conform program la hoteluri 3*, transport avion, transferuri si vizite cu autocar, asistenta turistica. *Bonus! vizita la vulcanul Etna! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.