Maria Popovici, pe mâna medicilor chiar de Revelion. A fost nevoită să cheme ambulanța și nu a mai ajuns la petrecere

Maria Popovici a început să se simtă rău în timp ce se pregătea să meargă la petrecerea de Revelion. Cu toate acestea, vedeta nu a mai ajuns și chiar a fost nevoită să sune la ambulanță. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat.

Maria Popovici a avut nevoie de ajutorul medicilor fix în seara de Revelion. După ce a încheiat un an greu pentru ea, pe plan personal, aceasta se pare că a trecut cu stângul și în 2025. Îndrăgita vedetă s-a simțit rău și nu a mai putut ajunge la petrecerea la care plănuia să participe. Aceasta a fost nevoită să rămână acasă și chiar a sunat și la ambulanță.

Maria Popovici a chemat ambulanța în noaptea de Revelion

Maria Popovici și-a anunțat prietenii virtuali că se confruntă cu probleme de sănătate. Potrivit declarațiilor sale din mediul online, a început să se simtă rău în seara de 31 decembrie și pentru că nu își revenea deloc a fost nevoită să sune la 112.

„Nu ajung la niciun party de revelion. Ambulanța tocmai a plecat. Hai să avem un an mai bun.

Dacă vă așteptați la story-uri cu mine beată nu voi avea. M-am îmbolnăvit, mă doare stomacul și tot ce pot să beai este ceaiul de sunătoare din termos. Nici apă nu pot să beau. Aș vrea să mănânc că mi-e foame, dar nu pot. Mi-am fiert ceapă cu țelină și morcov și orez.

Anul trecut am avut un revelion tare, cu o petrecere așa, dar anul a fost nașpa o perioadă. Anul ăsta să pregăteam să merg la un party și mi s-a făcut rău și am ceva la stomac”, a povestit Maria Popovici pe InstaStory.

Cu toate acestea, fosta soție a lui Mincu nu a fost singură în noaptea dintre ani. Câțiva prieteni au mutat petrecerea la ea acasă pentru a-i fi alături în acest moment sensibil.

„O gastrită, ceva, de la nervi, de la stres, de la mâncat nesănătos, de la băut cafea pe stomacul gol sau luat suplimente. De aia vă zic să nu mai luați sfaturi de la oamenii de pe internet. Cred că am făcut gastrită. Nu mă mai întrebați ce dietă țin.

Anul ăsta, teoretic am început prost. Teoretic. Au venit la mine niște fete și am zis că nu mai pot să merg la party că mi s-a făcut rău. Foarte drăguți că au rămas cu mine și nu m-au lăsat singură. Prietenii mei chiar mă iubesc, au rămas cu mine, am petrecut 12 noaptea împreună. Sper să fie un an bun”, a mai spus comedianta.

Fanii ei au reacționat imediat cum au aflat că nu se simte bine și i-au oferit mai multe sfaturi.

„Maria, e super ok! Lași astăzi totul în urmă și de-aia a cedat fizicul. 2025 va fi cel mai tare an pe care îl vei fi avut până acum, vei vedea. Inima sus!”, a fost unul dintre mesajele care a impresionat-o cel mai tare și pe care l-a distribuit într-o postare pe Instagram.

Maria Popovici și Mincu au luat pe toată lumea prin surprindere cu vestea că nu mai formează un cuplu. După șase ani de căsnicie, cei doi au decis că este mai bine, pentru amândoi, să meargă pe drumuri separate.

Anunțul a fost făcut chiar de îndrăgita comediantă pe rețelele sociale, în luna august a acestui an. Mai mult, aceasta a ținut să evidențieze faptul că relația lor a ajuns la final în urmă cu mai mult timp, însă au hotărât că este mai bine să țină acest detaliu doar pentru ei o perioadă.

Pentru că este o persoană discretă când vine vorba despre viața personală, Maria Popovici a ținut secret motivul despărțirii de fostul soț. De altfel, tânăra a subliniat faptul că nu își dorește să discute despre acest subiect delicat în spațiul public.