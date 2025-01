Simona Gherghe, imagini emoționante de la recitalul de pian al fiicei sale. Prezentatoare TV se mândrește cu ea

Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii Mireasa, se poate considera extrem de norocoasă, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal.

În timpul sărătorilor de iarnă, Simona Gherghe a petrecut mai mult timp cu familia și s-a bucurat de câteva zile de relaxare alături de soțul ei Răzvan și cei doi copii ai lor.

Simona Gherghe a postat pe contul său de Instagram mai multe imagini și videouri din sânul familiei, împărtășind cu fanii săi unele dintre cele mai emoționante momente pe care le-a trăit de sărători.

Imagini emoționante de la recitalul de pian al Anei, fiica Simonei Gherghe

Emoțiile au început încă de pe 22 decembrie când fiica ei a avut primul ei recital la pian, iar Simona a filmat-o. Prezentatoarea TV a debordat de mândrie atunci când a ascultat-o pe micuța ei cântând la pian pe o scenă, într-o sală de spectacol.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Când începe sezonul 11 Mireasa - Iubește românește! Simona Gherghe a făcut anunțul

Postarea a strâns peste 5000 aprecieri, iar urmăritorii Simonei au felicitat-o pe micuță în secțiunea de comentarii. La descrierea postării de Instagram, Simona Gherghe a povestit despre emoțiile resimțite de fiica ei, Ana.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Doamne, ce emotii a avut! Azi-dimineata, mi-a spus ca nu mai vrea sa mearga. Se pregateste de ceva vreme, face pian de un an, dar asa, pentru ca si-a dorit, o data pe saptamana. Studiaza si acasa, e responsabila si perfectionista. I-am explicat ca e normal sa simta emotii, ca si daca greseste, sa continue, ca nu e nimeni perfect si ca din greseli, invatam. Dupa recital, s-a relaxat si abia acum am simtit ca a intrat in vacanta.

Draga mea Nuchi, te iubim si te admiram pentru felul in care ai stiut sa gestionezi emotia zilei.

Voi va dati seama ce greu le e copiilor nostri intre atatea serbari si spectacole? Si cat de bine se descurca? Copiii sunt o forta!♥️ ”, a scris prezentatoarea TV.

La scurt timp după recital, Simona Gherghe și soțul ei i-au dus pe cei doi copii ai lor la întâlnirea cu Moș Crăciun. Toți patru s-au bucurat să facă poze de familie în pragul celei mai importante sărbători de iarnă, micuții lor fiind cei mai nerădători să primească toate cadourile mult dorite.

Citește și: Finala Mireasa sezon 10, 20 decembrie. Cine sunt câștigătorii sezonului 10 și ai Marelui Premiu în valoare de 40.000 euro

De Revelion, Simona Gherghe s-a pozat îmbrățișată de soțul ei, Răzvan Săndulescu, semn că au întâmpinat noul an împreună fără copii. Cei doi au sărătorit cu șampanie și artificii intrarea în 2025, despre care prezentatoarea TV a scris că și-ar dori să fie un an mai bun.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Simona Gherghe trăiește o viață de familie armonioasă alături de soțul ei, Răzvan Săndulescu, și cei doi copii ai lor, Ana Georgia și Vlad Ioan. Cuplul s-a căsătorit în 2017, după o relație discretă și solidă, bazată pe respect, încredere și sprijin reciproc.

Răzvan, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul consultanței politice, este descris de Simona drept un partener echilibrat, care îi oferă stabilitate și sprijin atât în viața personală, cât și în cea profesională.

Cei doi copii ai familiei Gherghe-Săndulescu sunt centrul universului lor. Ana Georgia, născută în 2017, și Vlad Ioan, care a venit pe lume în 2019, aduc bucurie și energie în fiecare zi. Simona și Răzvan își prioritizează familia și petrec cât mai mult timp împreună, implicându-se activ în creșterea și educația micuților.

Deși Simona Gherghe are un program aglomerat, pasiunea pentru televiziune nu o împiedică să fie o mamă devotată. Împreună cu Răzvan, a reușit să creeze un echilibru între carieră și viața de familie, oferindu-le copiilor un mediu plin de dragoste și siguranță. Relația lor este una autentică, bazată pe valori tradiționale, dar și pe o abordare modernă a familiei, devenind un model de inspirație pentru mulți.

Citește și: Finala Mireasa sezon 10, 20 decembrie. Simona Gherghe, apariție strălucitoare. Cum arată ținuta prezentatoarei