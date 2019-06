Vara a început, dar litoralul e plin de gunoaie. Un ONG a făcut topul celor mai murdare plaje din România

Plajele din Eforie sunt cele mai murdare de pe litoral, urmate de cele din Mamaia şi Năvodari. Sunt concluziile unui ONG care a stat să numere, bucată cu bucată, fiecare deşeu de pe opt dintre cele mai populare plaje din România. Este un studiu făcut in fiecare an şi care vine cu o concluzie îngrijorătoare. Cantitatea de gunoaie se dublează de la an la an. Iar plasticul ajunge şi în farfuriile turiştilor.